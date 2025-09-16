Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
16 sept. 2025 | 15:23
de Iulia Kelt

Vânzările de mașini electrice explodează la nivel global, dar una dintre cele mai importante regiuni ale lumii nu vrea să se alinieze

AUTO
Vânzările de mașini electrice explodează la nivel global, dar una dintre cele mai importante regiuni ale lumii nu vrea să se alinieze
Mașinile electrice, la mare căutare, dar nu peste tot / Foto: RMI

Vânzările de mașini electrice continuă să crească rapid la nivel global, marcând 2025 drept unul dintre cei mai puternici ani pentru adoptarea mobilității electrice.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), peste 17 milioane de EV-uri au fost vândute în întreaga lume în 2024, iar prognozele BloombergNEF estimează că în acest an numărul va ajunge la aproximativ 22 de milioane.

China și Europa rămân motoarele principale ale acestei creșteri, datorită unor opțiuni accesibile, stimulentelor guvernamentale și normelor mai stricte privind emisiile.

Vezi și:
Bateria pentru mașina electrică care se încarcă cât bei o cafea și te ține de la București la Budapesta. Această invenție poate schimba totul în lumea EV
Studiu European – Mașinile hibride ar putea polua de până la cinci ori mai mult decât se credea

Creșterea globală contrastează cu piața nord-americană

Deși pe plan mondial vânzările de EV-uri au crescut cu 25% până în august 2025, situația în America de Nord arată mult mai moderată. Statele Unite, Canada și Mexic înregistrează doar un avans de 6% în primele opt luni ale anului, mult sub ritmul global.

Motivele principale țin de accesibilitatea limitată a mașinilor electrice pentru consumatori și de stimulentele fiscale care au expirat parțial, creând doar creșteri temporare de vânzări.

Deși companii precum Ford, GM și Hyundai au raportat luni record pentru vânzările de EV-uri, aceste succese ascund probleme mai profunde ale pieței nord-americane.

De exemplu, Mustang Mach-E de la Ford a avut cea mai bună lună din istorie în august, iar Hyundai a înregistrat o creștere de 12% a vânzărilor, majoritatea datorită mașinilor electrice. Totuși, aceste performanțe sunt de natură temporară și depind de stimulentele guvernamentale care se apropie de final.

Care sunt provocările adoptării EV în America de Nord

Piața nord-americană se confruntă cu mai multe obstacole în comparatie cu China sau Europa. Prețurile ridicate ale EV-urilor, infrastructura limitată pentru încărcare și lipsa unor politici consistente de susținere pe termen lung fac ca adoptarea să fie fragilă.

Dealerii anticipează luni mai slabe după epuizarea creditelor fiscale, ceea ce poate afecta stabilitatea creșterii pieței.

În contrast, în Europa și China, accesul la modele mai ieftine, subvențiile și normele stricte de mediu încurajează cumpărarea de mașini electrice, contribuind la o creștere accelerată și durabilă a vânzărilor. Diferența poate determina, pe termen mediu, decalaje semnificative în tranziția către mobilitatea electrică între regiuni.

Experții subliniază că pentru ca America de Nord să nu rămână în urmă, sunt necesare politici coerente, programe de stimulente pe termen lung și investiții masive în infrastructura de încărcare.

În lipsa acestor măsuri, ritmul global de adoptare a EV-urilor va continua să fie susținut mai ales de China și Europa, în timp ce SUA, Canada și Mexic riscă să piardă teren.

Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
Recomandări
AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România
AMLA, noua autoritate europeană care schimbă regulile în combaterea spălării banilor în România
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor
Câte ore trebuie să muncești pe zi la Uber ca să faci 7.000 de lei pe lună. Calcul real al veniturilor
Situație alarmantă, la nivel național. Materiile la care nu se mai găsesc profesori nici măcar în cele mai mari licee din țară
Situație alarmantă, la nivel național. Materiile la care nu se mai găsesc profesori nici măcar în cele mai mari licee din țară
REVIEW ADATA SE880 – SSD Extern de viteză mare și, probabil, cea mai deșteaptă și rapidă soluție de backup. Merge până și cu iPhone, Xbox sau PlayStation
REVIEW ADATA SE880 – SSD Extern de viteză mare și, probabil, cea mai deșteaptă și rapidă soluție de backup. Merge până și cu iPhone, Xbox sau PlayStation
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case private
Cât câștigă pe oră o româncă care face curățenie în Italia și ce contracte se oferă pentru munca în case private
Dacă ai acest port HDMI pe Smart TV, ai o comoară: La ce servește și cum să profiți la maxim de el
Dacă ai acest port HDMI pe Smart TV, ai o comoară: La ce servește și cum să profiți la maxim de el
Data limită pentru tichetul de energie de 50 de lei. Cum și unde depui cererea
Data limită pentru tichetul de energie de 50 de lei. Cum și unde depui cererea
Funcția Emergency SOS Live Video ajunge pe Android și promite să revoluționeze apelurile de urgență. Cum funcționează
Funcția Emergency SOS Live Video ajunge pe Android și promite să revoluționeze apelurile de urgență. Cum funcționează
Revista presei
Adevarul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ioana State, fără secrete și diete minune. Cum a slăbit mai bine de 15 kilograme: „Acum am avut răbdare”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 septembrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la prietenii falși
Playtech Știri
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, din nou împreună. Au îngropat securea războiului: „Timpul a vindecat”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...