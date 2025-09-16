Vânzările de mașini electrice explodează la nivel global, dar una dintre cele mai importante regiuni ale lumii nu vrea să se alinieze

Vânzările de mașini electrice continuă să crească rapid la nivel global, marcând 2025 drept unul dintre cei mai puternici ani pentru adoptarea mobilității electrice.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), peste 17 milioane de EV-uri au fost vândute în întreaga lume în 2024, iar prognozele BloombergNEF estimează că în acest an numărul va ajunge la aproximativ 22 de milioane.

China și Europa rămân motoarele principale ale acestei creșteri, datorită unor opțiuni accesibile, stimulentelor guvernamentale și normelor mai stricte privind emisiile.

Creșterea globală contrastează cu piața nord-americană

Deși pe plan mondial vânzările de EV-uri au crescut cu 25% până în august 2025, situația în America de Nord arată mult mai moderată. Statele Unite, Canada și Mexic înregistrează doar un avans de 6% în primele opt luni ale anului, mult sub ritmul global.

Motivele principale țin de accesibilitatea limitată a mașinilor electrice pentru consumatori și de stimulentele fiscale care au expirat parțial, creând doar creșteri temporare de vânzări.

Deși companii precum Ford, GM și Hyundai au raportat luni record pentru vânzările de EV-uri, aceste succese ascund probleme mai profunde ale pieței nord-americane.

De exemplu, Mustang Mach-E de la Ford a avut cea mai bună lună din istorie în august, iar Hyundai a înregistrat o creștere de 12% a vânzărilor, majoritatea datorită mașinilor electrice. Totuși, aceste performanțe sunt de natură temporară și depind de stimulentele guvernamentale care se apropie de final.

Care sunt provocările adoptării EV în America de Nord

Piața nord-americană se confruntă cu mai multe obstacole în comparatie cu China sau Europa. Prețurile ridicate ale EV-urilor, infrastructura limitată pentru încărcare și lipsa unor politici consistente de susținere pe termen lung fac ca adoptarea să fie fragilă.

Dealerii anticipează luni mai slabe după epuizarea creditelor fiscale, ceea ce poate afecta stabilitatea creșterii pieței.

În contrast, în Europa și China, accesul la modele mai ieftine, subvențiile și normele stricte de mediu încurajează cumpărarea de mașini electrice, contribuind la o creștere accelerată și durabilă a vânzărilor. Diferența poate determina, pe termen mediu, decalaje semnificative în tranziția către mobilitatea electrică între regiuni.

Experții subliniază că pentru ca America de Nord să nu rămână în urmă, sunt necesare politici coerente, programe de stimulente pe termen lung și investiții masive în infrastructura de încărcare.

În lipsa acestor măsuri, ritmul global de adoptare a EV-urilor va continua să fie susținut mai ales de China și Europa, în timp ce SUA, Canada și Mexic riscă să piardă teren.