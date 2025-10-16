Ultima ora
16 oct. 2025 | 11:31
de Iulia Kelt

Vânzările de mașini electrice au depășit sume astronomice. Ce țări fac legea pe EV-uri?

AUTO
Vânzările de mașini electrice au depășit sume astronomice. Ce țări fac legea pe EV-uri?
Cum arată piața mașinilor electrice toamna aceasta / Foto: Currency Transfer

Potrivit firmei de cercetare Rho Motion, vânzările globale de mașini electrice au atins în septembrie 2025 un nivel fără precedent: 2,1 milioane de unități livrate la nivel mondial.

Este prima dată când pragul de două milioane este depășit într-o singură lună, marcând o creștere de 26% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În primele nouă luni din 2025, totalul vânzărilor a ajuns la 14,7 milioane de mașini electrice, dintre care aproximativ două treimi sunt modele complet electrice (BEV), restul fiind hibride plug-in. Expansiunea se datorează, în principal, performanțelor remarcabile ale piețelor din China, Europa și Statele Unite.

China a continuat să domine clasamentul, cu 1,3 milioane de unități vândute doar în septembrie, echivalentul a două treimi din totalul mondial.

Succesul se explică prin prețurile competitive practicate de producătorii locali și prin sprijinul constant oferit de autorități.

În Europa, vânzările au crescut cu 36% față de anul trecut, atingând aproximativ 430.000 de unități, impulsionate de actualizările de gamă și stimulentele guvernamentale din țări precum Germania și Marea Britanie.

Statele Unite au înregistrat, la rândul lor, un salt semnificativ, aproximativ 215.000 de mașini electrice vândute, o creștere anuală de 66%, pe fondul interesului crescut al cumpărătorilor care au dorit să profite de ultimele credite fiscale disponibile înainte de expirarea lor la finalul lunii septembrie, scrie Autoblog.com.

Producătorii auto între oportunități și provocări

Performanțele de vânzări vin într-un context de transformare majoră pentru producătorii de automobile. General Motors a anunțat recent o pierdere contabilă de 1,6 miliarde de dolari, generată de reorganizarea strategiei sale pentru mașinile electrice. Cazul demonstrează, de altfel, provocările financiare ale tranziției către mobilitatea electrică, chiar și pentru giganții industriei.

În același timp, alți producători accelerează investițiile în inovație. Mercedes-Benz explorează soluții noi pentru încărcarea rapidă și portabilă, semn că dezvoltarea tehnologică nu se limitează doar la mașini, ci și la infrastructura care le susține.

În Statele Unite, deși sprijinul fiscal pentru cumpărători se diminuează, investițiile în infrastructura de încărcare publică cresc rapid. Reteaua de stații se extinde într-un ritm record, contribuind la reducerea anxietății legate de autonomie și acces.

Viitorul pieței EV: între optimism și prudență

Analiștii estimează că, dacă ritmul actual se menține, vânzările totale de mașinile electrice la nivel global ar putea depăși 18 milioane de unități până la sfârșitul anului 2025.

Totuși, în ultimele luni ale anului se așteaptă o temperare a cererii, cauzată de încetinirea economiei europene și de expirarea unor programe de stimulare în SUA.

Chiar și așa, evoluția pieței confirmă o schimbare structurală de proporții: mașinile electrice nu mai reprezintă o nișă, ci o componentă centrală a industriei auto globale.

Potrivit proiecțiilor Rho Motion, până la sfârșitul deceniului, unul din patru automobile noi vândute în lume va fi electric.

