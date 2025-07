Val de vară pe Xbox Game Pass: Tony Hawk, High On Life și multe surprize în iulie 2025

Microsoft a dezvăluit prima serie de jocuri care ajung pe Xbox Game Pass în iulie 2025, iar lineup-ul este unul dintre cele mai bogate din ultimele luni. Îți readuce în bibliotecă titluri cult precum High On Life și Rise of the Tomb Raider, dar și lansări noi spectaculoase precum Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, disponibil chiar din ziua lansării. Dacă ești abonat Game Pass, ai toate motivele să-ți faci loc în calendar pentru câteva sesiuni serioase de gaming.

Fie că preferi acțiunea frenetică, platformerele atmosferice sau nostalgicii clasici din anii ’80 și ’90, Microsoft pare hotărât să aibă câte ceva pentru fiecare tip de jucător în această primă jumătate a lunii.

Cea mai mare surpriză a lunii este, fără îndoială, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, un titlu remasterizat care combină două dintre cele mai iubite jocuri de skateboarding din toate timpurile. Jocul intră pe Xbox Game Pass pe 11 iulie, dar dacă ești abonat Game Pass Ultimate sau PC Game Pass și alegi Deluxe Edition Upgrade, primești acces cu trei zile mai devreme, pe 8 iulie. În plus, ai parte de personaje jucabile inedite, precum Doom Slayer și The Revenant.

Tot în zona de reveniri spectaculoase, pe 15 iulie se întoarce High On Life, un shooter cu umor absurd, lansat inițial în 2022 și considerat un hit neașteptat. Se pregătește și o continuare, dar până atunci ai ocazia să-l rejoci sau să-l descoperi pentru prima dată.

La începutul lunii, pe 1 iulie, s-a alăturat bibliotecii Game Pass și Rise of the Tomb Raider, într-o revenire binevenită pentru fanii aventurilor cu Lara Croft. Îl poți juca atât pe consolă, cât și pe PC sau în cloud.

RPG-uri, platformere și jocuri coop – o lună cu de toate

Dacă preferi jocuri mai relaxante sau cooperativ competitive, ai și aici opțiuni interesante. Pe 3 iulie, Ultimate Chicken Horse, un party-platformer cu un concept amuzant (jucătorii creează propriile obstacole în timp real), intră pe toate versiunile Game Pass. Este ideal de jucat cu prietenii și promite haos total în cele mai bune sensuri.

Pe 2 iulie, două RPG-uri cu stil japonez clasic, Legend of Mana și Trials of Mana, intră pe Game Pass Standard pentru consolă. Fanii Square Enix vor aprecia aceste titluri care aduc poveste, farmec retro și o doză sănătoasă de strategie în luptă.

Un alt titlu care revine este The Ascent, un RPG cyberpunk cu viziune isometrică și lupte explozive, disponibil din 8 iulie pe toate platformele. Dacă ți-a plăcut Diablo dar ai vrut un univers SF și arme automate, acum e momentul perfect să-l încerci.

Pe 9 iulie, intră și Minami Lane, un city-builder casual cu estetică pastelată, perfect pentru sesiunile mai relaxante. Este disponibil pe PC și în cloud, în special potrivit pentru fanii jocurilor de gestionare.

Nostalgie și despărțiri: clasice din anii ’80 și titluri care părăsesc Game Pass

Microsoft continuă colaborarea cu Antstream Arcade și aduce o nouă rundă de jocuri clasice Activision, în cadrul colecției Retro Classics. Printre titlurile adăugate în iulie se numără:

Cosmic Commuter

Heart of China

Skiing

Solar Storm

Subterranea

Acestea sunt bijuterii de arhivă din anii ’80 și ’90, ideale pentru cei care vor să retrăiască epoca pixelilor sau să vadă de unde a început istoria gamingului modern.

Pe de altă parte, pe 15 iulie, câteva jocuri își iau adio de la Game Pass. Dacă ai început vreunul dintre ele și nu l-ai terminat, acum e momentul să te grăbești sau să profiți de reducerea de 20% pentru a-l păstra definitiv în biblioteca ta:

Flock

Mafia Definitive Edition

Magical Delicacy

Tchia

The Callisto Protocol

The Case of the Golden Idol

Iulie e o lună plină de diversitate pentru Xbox Game Pass, iar dacă ești abonat, te așteaptă o grămadă de experiențe memorabile. Ai de unde alege – de la skateboarding legendar, la comedie sci-fi și până la RPG-uri nostalgice sau clasici retro.