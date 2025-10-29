Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 11:30
de Iulia Kelt

„Vă vedem!”: Mesajul publicat de WhatsApp care a băgat panica în utilizatori. Ce a vrut să spună „poetul” de fapt?

TEHNOLOGIE
„Vă vedem!”: Mesajul publicat de WhatsApp care a băgat panica în utilizatori. Ce a vrut să spună „poetul” de fapt?
WhatsApp provoacă panică între utilizatori / Foto: Colaj Playtech realizat cu inteligența artificială (imagine ilustrativă)

O postare aparent amuzantă a WhatsApp pe platforma X (fosta Twitter) a declanșat confuzie și reacții de panică în rândul utilizatorilor.

Mesajul „people who end messages with ‘lol’ we see you, we honor you” („celor care încheie mesajele cu ‘lol’, vă vedem, vă onorăm”) a fost interpretat de mulți drept o recunoaștere că aplicația deținută de Meta ar putea, de fapt, accesa conversațiile criptate ale utilizatorilor, scrie Forbes.

Postarea a adunat rapid peste 5 milioane de vizualizări, stârnind întrebări legate de confidențialitate.

În doar câteva ore, zeci de comentarii alarmate au apărut sub mesaj, mulți utilizatori întrebând ironic: „Dar ce s-a întâmplat cu criptarea end-to-end?”, principiul pe care WhatsApp și-a construit întreaga reputație de securitate.

WhatsApp clarifică: „Nu vedem mesajele, era o figură de stil”

Pentru a calma valul de critici, contul oficial WhatsApp a revenit cu o clarificare: „Am spus ‘we see you’ în sens figurat (vedeți gluma?). Mesajele voastre personale sunt protejate de criptarea end-to-end, iar nimeni, nici măcar WhatsApp, nu le poate citi”.

Reprezentanții companiei au explicat că postarea a fost menită să fie o glumă destinată celor care obișnuiesc să încheie conversațiile cu „lol”, și nu o aluzie la monitorizarea conversațiilor.

Cu toate acestea, interpretarea eronată a scos la iveală cât de sensibil este subiectul confidențialității în era digitală, mai ales când vine vorba de o aplicație folosită de peste 3 miliarde de persoane. În contextul dezbaterilor despre criptare, monitorizare guvernamentală și protecția datelor, chiar și o glumă aparent inofensivă poate părea suspectă.

Contextul și reacțiile care au urmat

Ironia situației a fost accentuată de faptul că întregul incident s-a petrecut pe platforma X, administrată de Elon Musk, unul dintre criticii vocali ai WhatsApp în ceea ce privește confidențialitatea.

În trecut, Musk a acuzat aplicația de colectarea metadatelor și a promovat propriul serviciu, X Messages, drept o alternativă mai sigură.

Specialiștii în comunicare au comentat că mesajul WhatsApp reprezintă un exemplu clasic de „greșeală de ton” în marketingul digital. „Să folosești expresia ‘we see you’ când mesajul tău de brand este ‘we don’t see you’ e un pas greșit”, a remarcat un analist citat de Forbes.

Meta și WhatsApp au subliniat ulterior că nu există nicio modificare în standardele de criptare. Mesajele private rămân accesibile doar expeditorului și destinatarului, iar platforma nu păstrează copii accesibile terților. Cu alte cuvinte, securitatea conversațiilor nu a fost afectată, doar reputația echipei de marketing a avut de suferit.

