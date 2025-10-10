Uzucapiunea sau metoda prin care ţi se poate lua un teren fără să îţi dai seama, explicată de avocaţi

Uzucapiunea, cunoscută și sub denumirea de „prescripție achizitivă”, este un concept juridic care stârnește adesea confuzie și neliniște. În termeni simpli, reprezintă modalitatea prin care o persoană poate dobândi dreptul de proprietate asupra unui teren sau imobil, dacă l-a stăpânit o perioadă lungă de timp, ca un adevărat proprietar, fără ca titularul legal să intervină. Avocații atrag atenția că, deși este un mecanism prevăzut de lege, mulți proprietari riscă să își piardă bunurile din neglijență.

Ce este uzucapiunea?

Avocații explică faptul că uzucapiunea se bazează pe ideea că, dacă un teren sau o casă este lăsată în paragină și altcineva o folosește efectiv, la un moment dat statul recunoaște această realitate de fapt și o transformă în realitate juridică. „Este un mod de dobândire a proprietății reglementat de Codul Civil. Practic, cel care posedă un bun ca proprietar, public și neîntrerupt, pentru o perioadă suficient de lungă, poate cere instanței să-i recunoască dreptul”, explică avocații.

Pentru a invoca uzucapiunea, trebuie respectate câteva condiții esențiale:

Posesia efectivă: persoana să se comporte ca un proprietar (plătește impozite, lucrează terenul, întreține imobilul).

Publicitatea: posesia trebuie să fie vizibilă, nu ascunsă.

Neîntreruperea: folosirea bunului trebuie să fie continuă.

Durata: legea prevede două forme principale – uzucapiunea de 10 ani (dacă există un titlu nevalabil, dar în baza căruia posesorul a intrat în bun) și uzucapiunea de 30 de ani, atunci când nu există niciun titlu.

Riscurile pentru proprietari

Mulți proprietari nu își dau seama că lipsa de interes pentru terenuri sau imobile nefolosite poate avea consecințe grave. „Dacă timp de 30 de ani nu îți verifici terenul și altcineva îl folosește, există riscul real să îl pierzi prin uzucapiune”, avertizează specialiștii. Situațiile cele mai frecvente apar în cazul moștenirilor, când terenurile sunt împărțite între mai mulți succesori, dar rămân neadministrate.

Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune nu se face automat. Persoana interesată trebuie să deschidă un proces în instanță, unde va dovedi posesia conform condițiilor legale. Judecătorii analizează probe precum martori, documente fiscale, înscrisuri sau chiar fotografii care arată folosirea terenului. Dacă cererea este admisă, instanța pronunță o hotărâre judecătorească ce ține loc de titlu de proprietate.

Cum îți protejezi proprietatea?

Avocații recomandă câteva măsuri simple pentru a evita pierderea terenului:

verificarea periodică a proprietăților deținute, inclusiv a celor moștenite;

împrejmuirea și marcarea clară a terenurilor;

achitarea impozitelor și taxelor locale;

contestarea imediată a oricărei posesii abuzive, prin plângere la poliție sau acțiune civilă.

Cu alte cuvine, uzucapiunea nu este o „păcăleală” juridică, ci un mecanism vechi de drept civil menit să aducă stabilitate raporturilor de proprietate. Totuși, lipsa de vigilență din partea proprietarilor poate duce la pierderi ireversibile. „Legea protejează proprietatea, dar îi sancționează pe cei care o neglijează”, spun avocații. De aceea, este esențial ca fiecare proprietar să-și cunoască drepturile, dar și obligațiile, pentru a nu se trezi că un teren moștenit sau o casă părăsită au trecut, legal, în patrimoniul altcuiva.

Nota redacţiei Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanta juridică. Pentru situaţii concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat.