Uter artificial controlat de AI? Ce provocări și dileme etice există în ceea ce privește posibilul viitor al reproducerii umane?

Într-o știre care a făcut rapid înconjurul lumii, compania chineză Kaiwa Technology a provocat agitație prin anunțul că ar fi creat roboți umanoizi echipați cu sisteme avansate de uter artificial.

Deși ulterior s-a dovedit că informația era falsă, dezbaterea privind implicațiile etice și științifice rămâne extrem de relevantă.

Tehnologia ipotetică deschide discuții despre viitorul reproducției umane, drepturile embrionilor și rolul inteligenței artificiale în societate.

Avantajele și riscurile uterului robotic

Conform relatărilor inițiale, prototipul combină inteligența artificială cu bioingineria pentru a simula procesul hormonal și fizic al sarcinii.

Robotul ar fi capabil să furnizeze nutrienți lichizi unui embrion sau făt, imitând funcțiile unui uter biologic.

În teorie, costul unui astfel de robot ar fi de aproximativ 14.000 de dolari, mult sub prețul de 100.000–200.000 de dolari pentru o mamă surogat în SUA, scrie Gizmodo.

Totuși, riscurile sunt majore. Un uter robotic defectuos ar putea deteriora sau chiar opri dezvoltarea fătului, deoarece sarcina implică un echilibru extrem de delicat între nutrienți, semnale hormonale și suport placentar.

Crearea unui „placentă artificială” funcțională rămâne o provocare aproape mitică pentru cercetători, din cauza complexității și adaptabilității acesteia pe parcursul sarcinii. În plus, există încă foarte puține protocoale etice privind testarea sau supravegherea acestui tip de tehnologie.

Implicații etice și sociale cu duiumul

Chestiunile legale și morale sunt la fel de complexe. Cine ar deține drepturile asupra unui făt creat într-un robot? Cum ar trebui reglementate drepturile părinților, ale robotului și ale copiilor concepuți astfel?

În plus, pe măsură ce roboții devin mai inteligenți și poate chiar conștienți, întrebările despre „personalitatea” lor și drepturile aferente se complică.

Pe de altă parte, un uter artificial ar putea avea beneficii reale în medicină, ajutând la salvarea bebelușilor născuți prematur și prevenind complicații severe precum leziuni cerebrale sau probleme pulmonare.

În țările cu rate scăzute ale natalității, precum Japonia sau Coreea de Sud, tehnologia ar putea fi utilizată pentru a stimula reproducerea, cu potențial impact economic și demografic.

Așadar, chiar dacă ideea unui uter robotic controlat de AI pare desprinsă din science-fiction, implicațiile reale sunt profunde.

Dezbaterea continuă, astfel, între potențialul medical, costurile financiare, drepturile morale și riscurile tehnologice, făcând din această temă una dintre cele mai controversate în bioetică și robotică.

