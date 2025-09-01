Ursula von der Leyen, despre reformele și măsurile fiscale aplicate în România pentru redresarea economiei: „Vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a efectuat luni, 1 septembrie, o vizită în România, unde a discutat despre securitatea regională, cooperarea europeană și eforturile economice ale țării noastre. Oficialul european a subliniat atât rolul strategic al României pe flancul estic al NATO, cât și măsurile interne de redresare și reformele aplicate pentru consolidarea stabilității financiare.

România, partener-cheie pentru securitatea europeană

UPDATE luni, 1 septembrie, ora 19:33. Ursula von der Leyen a transmis, într-o postare pe X însoțită de un videoclip, mulțumiri președintelui Nicușor Dan pentru primirea de la portul militar și baza aeriană din Constanța.

”Dragă @NicusorDanRO, îți mulțumesc pentru primirea la portul militar și la baza aeriană din Constanța. România contribuie la menținerea siguranței Europei în aer și pe apele Mării Negre. Mai mult ca oricând, țara dumneavoastră este un atu esențial pentru securitatea Europei.” ✅

Dear @NicusorDanRO, thank you for welcoming me to the military port and airbase of Constanța. Romania helps keep Europe safe in the airs and waters of the Black Sea. More than ever, your country is a key asset for Europe’s security. pic.twitter.com/UDtConMDrA — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2025

– Știre inițială –

În cadrul conferinței susținute la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, Ursula von der Leyen a evidențiat importanța României în apărarea Europei.

”Vă mulţumesc foarte mult pentru primirea călduroasă aici în România şi vă mulţumesc sincer pentru vizita impresionantă la portul militar din Constanţa şi Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră şi mai mult ca oricând România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO”, a declarat președintele Comisiei Europene.

Ea a precizat că România a rezistat cu succes încercărilor de manipulare și intimidare, parte din strategiile Moscovei, și a subliniat sprijinul ferm oferit Republicii Moldova.

Fonduri europene pentru apărare și programul SAFE

Un punct central al vizitei l-a reprezentat prezentarea detaliilor despre programul SAFE, un instrument financiar de 150 de miliarde de euro pentru achiziții comune de apărare.

”Pentru acest lucru avem finanţarea, trebuie să lucrăm pe implementarea acestei finanţări şi, bineînţeles, trebuie să asigurăm sustenabilitate pe termen lung. (…) SAFE este un instrument în valoare de 150 miliarde de euro şi mă bucur foarte mult că 19 state s-au înscris la acest program pentru achiziţii comune, inclusiv România, şi este o veste foarte bună”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Președintele Comisiei a explicat că aceste resurse pot fi folosite și pentru sprijinirea Ucrainei, prin furnizarea de capabilități sau prin investiții în industria de apărare ucraineană.

În plus, ea a propus o creștere substanțială a bugetului european pentru securitate: triplarea fondurilor pentru protecția frontierelor, de cinci ori mai multe investiții în apărare și o creștere de zece ori a celor pentru mobilitatea militară.

Reformele economice din România, salutate de Comisia Europeană

La finalul vizitei, Ursula von der Leyen a vorbit despre progresele României în domeniul economic și fiscal.

”În încheiere, dacă-mi permiteţi despre eforturile României de a reveni la creştere durabilă. Aţi muncit din greu pentru a menţine sub control deficitul, aţi promovat reforme şi vă modernizaţi economia. Şi salutăm aceste eforturi. România are toate cele necesare pentru a-şi pune economia pe traiectoria corectă şi mai mult decât atât aveţi dorinţa politică ingredientul cel mai important. Împreună lucrăm pentru a ne folosi cât mai bine de fondurile europene de nouă generaţie şi vom continua să lucrăm îndeaproape pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”, a declarat președintele Comisiei Europene.

Mesajul său a fost unul de încredere în capacitatea României de a rămâne un actor stabil și esențial, atât în apărarea continentului, cât și în dezvoltarea economică sustenabilă.