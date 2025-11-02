Urmează un val de concedieri. Guvernul reduce numărul de permise de muncă pentru străini, în favoarea românilor care riscă să rămână fără loc de muncă

Ultima ora
Guvernul României se pregătește să diminueze numărul de permise de muncă eliberate pentru cetățenii din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European (SEE), în contextul unui val de concedieri anunțat pentru anul viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că în 2026 vor fi eliberate cel mult 90.000 de permise, cu 10.000 mai puține față de anul în curs.

Decizia Guvernului: mai puțini muncitori străini în 2026

Executivul justifică măsura prin necesitatea de a proteja locurile de muncă ale românilor, într-o perioadă economică incertă, în care creșterea salariului minim nu a fost încă decisă.

„Nu sunt adversarul muncitorilor străini, pentru că mulți dintre ei lucrează cinstit și plătesc taxe în România. Dar, în contextul în care Institutul Național de Statistică a indicat posibile disponibilizări în 2026, am considerat că este firesc să asigurăm cât mai multe locuri de muncă pentru cetățenii români”, a explicat ministrul Florin Manole, într-un interviu acordat Digi24.

În ultimii trei ani, Guvernul a aprobat anual 100.000 de permise de muncă pentru lucrători non-UE, însă pentru 2026 numărul va fi redus la 90.000, conform concluziilor adoptate în Consiliul Național Tripartit.

Ministerul Muncii propusese inițial un plafon mai mic, de 75.000 de permise, în timp ce patronatele au cerut creșterea contingentului la 150.000, invocând lipsa forței de muncă autohtone.

Sindicatele avertizează asupra riscurilor economice

Reprezentanții sindicatelor susțin că reducerea contingentului ar putea amplifica presiunea asupra unor sectoare deja deficitare, cum sunt construcțiile, HoReCa sau producția industrială. În același timp, patronatele avertizează că mulți muncitori români nu mai vor să ocupe anumite posturi, din cauza condițiilor grele și a salariilor mici.

„Situația economică este complicată, iar firmele se confruntă cu dificultăți în a păstra locurile de muncă actuale. În aceste condiții, înghețarea salariului minim și reducerea numărului de muncitori străini pot destabiliza piața”, arată o analiză Profit.ro.

Datele oficiale: peste 140.000 de muncitori străini în România

Potrivit datelor Ministerului Muncii, la finalul anului 2024, peste 140.000 de angajați proveneau din afara Uniunii Europene, iar aproximativ 113.000 aveau permise de ședere în scop de muncă.
Cei mai mulți dintre aceștia provin din Nepal, Sri Lanka, Turcia și India, lucrând preponderent în producție (29.000 de persoane), construcții (28.000), comerț (20.000), HoReCa (18.000) și servicii administrative (12.000).

Totuși, autoritățile observă că un procent semnificativ dintre acești lucrători nu rămân pe termen lung în România, preferând să migreze ulterior spre alte state din Uniunea Europeană, unde salariile sunt mai mari.

Decizia Guvernului de a reduce numărul de permise de muncă este văzută ca o măsură preventivă înaintea valului de concedieri prognozat pentru 2026, dar și ca o încercare de a echilibra piața muncii într-un moment tensionat, marcat de presiuni economice, scădere a investițiilor și incertitudine privind nivelul salariului minim.

