Universul Big Bang Theory se extinde, deși nu pare o idee bună. Ni se pregătește un nou spin-off și îl vei vedea pe HBO Max

Fanii universului The Big Bang Theory au motive de bucurie – sau îngrijorare, în funcție de cât de mult au apreciat serialul original, pentru că HBO Max pregătește un nou spin-off, al treilea la număr, intitulat Stuart Fails to Save the Universe.

De această dată, însă, povestea ia o turnură radicală: intrăm pe teritoriul science-fiction, cu multiversuri, dispozitive defecte și realități alternative.

Serialul îl are în prim-plan pe Stuart Bloom, cunoscutul proprietar al magazinului de benzi desenate din sitcomul original, interpretat de Kevin Sussman.

În noul format, Stuart declanșează din greșeală un colaps multiversal după ce strică un dispozitiv inventat de Sheldon și Leonard. Misiunea lui? Să repare realitatea înainte ca totul să fie pierdut. Numai că, așa cum sugerează titlul, „Stuart eșuează în a salva universul”.

Un amestec de geek culture, SF și umor autoironic

Stuart nu e singur în această misiune cosmică: alături de el se află Denise (Lauren Lapkus), Bert, geologul (Brian Posehn) și Barry Kripke, fizicianul enervant, dar inteligent (John Ross Bowie).

Împreună, aceștia vor naviga prin lumi paralele unde vor întâlni versiuni alternative ale personajelor îndrăgite din The Big Bang Theory.

Serialul promite un mix între umorul caracteristic sitcomului original și o mitologie SF dezvoltată, inspirată din cultura geek pe care personajele au adorat-o (și ironizat-o) timp de 12 sezoane.

Producătorii Bill Prady, Chuck Lorre și Zak Penn afirmă că noul format este „ceva ce personajele din The Big Bang Theory ar fi iubit, urât și discutat ore în șir”.

Potrivit comunicatului oficial HBO Max, seria a primit undă verde și este în producție, dar nu are încă o dată de lansare confirmată.

Totuși, având în vedere succesul continuu al francizei, Young Sheldon tocmai s-a încheiat, iar Georgie & Mandy’s First Marriage are deja un sezon 2, noul spin-off pare pregătit să atragă atât fanii consacrați, cât și curioșii care vor o comedie cu tentă SF.

De la sitcom clasic la aventură cosmică: risc sau oportunitate?

Dacă The Big Bang Theory a împărțit publicul între fani dedicați și critici care au considerat serialul o parodie nereușită a culturii nerd, acest nou spin-off ar putea fi un pariu îndrăzneț.

Ideea de a plasa un personaj marginal într-o aventură cu miză cosmică e, în sine, o glumă autoironică, dar și un potențial pas spre revitalizarea formulei.

HBO Max mizează pe nostalgie, dar și pe o nouă generație de spectatori care s-au obișnuit cu multiversuri, crossoveruri și meta-comentarii în seriale.

Iar dacă Stuart Fails to Save the Universe reușește să îmbine umorul cu adevărata pasiune pentru cultura pop, s-ar putea transforma într-o surpriză plăcută, chiar și pentru cei care n-au fost impresionați de seria originală.

Rămâne de văzut dacă Stuart chiar nu salvează universul sau dacă, în stil tipic Big Bang Theory, o va face în cel mai absurd mod cu putință.