Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi

Verificarea vechimii în muncă şi a contribuţiilor la pensie este esenţială, mai ales dacă firma la care ai lucrat nu mai există. Lipsa documentelor sau dispariţia angajatorului nu înseamnă pierderea drepturilor — legea îţi oferă căi prin care poţi să-ți recuperezi informaţiile necesare. Iată paşii concreţi de urmat în România, pe baza metodelor şi prevederilor actualizate, pentru a verifica vechimea în muncă.

Ce trebuie să faci pentru a verifica vechimea

Primul pas este să verifici evidenţele de la Casa Națională de Pensii Publice prin platforma online. CNPP are o platformă digitală prin care poţi să-ţi verifici ce vechime ai, ce stagii de cotizare sunt înregistrate și dacă angajatorii tăi au plătit contribuţiile.

Ce trebuie să faci:

Creează un cont de utilizator pe site-ul CNPP (www.cnpp.ro).

Completează formularul online și, dacă nu ai semnătură electronică calificată, tipăreşte-l și du-l la casa teritorială de pensii cu actul de identitate în original și copie.

Dacă ai semnătură electronică calificată, poți activa contul și procedura fără deplasări fizice.

După validare, te autentifici și accesezi secțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii”, unde vei găsi stagiile tale lunare sau anuale de cotizare, situaţia vechimii şi informaţii din carnetul de muncă (pentru perioadele mai vechi).

Adeverința de vechime și raport din Revisal

Chiar dacă firma s-a închis, ai dreptul să soliciţi adeverinţa de vechime și un extras din Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal).

Ce conține adeverința:

datele tale de identificare;

date despre angajator (când există);

durata activităţii, tipul contractului, meseria/funcţia ocupată, salariul de bază (inclusiv sporuri), eventualele modificări intervenite; vechimea în muncă și în specialitate;

este eliberată în original sau copie certificată; angajatorul are obligația să o dea într-un termen de maximum 15 zile de la solicitare.

Ce faci dacă firma e radiată sau nu mai poate elibera adeverinţa

Dacă angajatorul nu poate emite adeverinţa (firma e închisă, arhiva pierdută, etc.), legea prevede soluţii.

Poți cere aceeași adeverință de vechime de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din raza în care firma îşi desfăşura activitatea. ITM are obligaţia să emită documentul similiar, în termenul legal (de regulă 15 zile de la solicitare) dacă angajatorul nu o poate face.

De asemenea, datele privind stagiile de cotizare sunt în CNPP, interconectate cu Revisal şi alte declaraţii fiscale (ex: D112), astfel încât activitatea ta ar trebui să fie înregistrată dacă angajatorul a operat legal în acea perioadă. Verificarea online la CNPP poate confirma sau arăta pierderi de informaţie.

Vechimea nu este doar ce lucrezi cu contract, iar legea recunoaşte şi alte perioade:

studiile (în anumite condiţii) sau alte perioade asimilate, dacă sunt prevăzute în legislaţie;

concedii medicale, concedii de maternitate; şomaj indemnizat; stagiile militare obligatorii, dacă se aplică;

Verifică dacă există lipsuri sau erori

Este foarte important să compari ce apare în raportul CNPP cu propriile documente (contracte, fluturași, adeverințe vechi) pentru perioade când firma încă exista. Dacă observi: lipsuri (de exemplu, anumite luni sau ani nu apar), date incorecte privind salarii sau perioade de suspendare, atunci poți să soliciţi:

rectificări la CNPP sau la Casa de Pensii territorială;

intervenţia ITM, dacă este vorba de date din Revisal sau obligaţii ale angajatorului care nu au fost respectate;

în situaţii grave, asistenţă juridică sau sprijin de la ONG-uri specializate dacă documentele lipsesc sau au fost distruse.

Chiar dacă firma la care ai lucrat s-a închis, nu înseamnă că rămâi fără dovada vechimii în muncă sau a contribuțiilor la pensie. Platforma CNPP te ajută să verifici ce informaţii există deja, iar instituţiile statului (Casa de Pensii locală, ITM) au obligația să îţi furnizeze documentele necesare. Este recomandat să începi prin verificarea online, apoi să urmezi demersurile pentru adeverințe sau pentru obținerea datelor lipsă, conform legii.