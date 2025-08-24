Unde stătea în maşină unicul supravieţuitor al accidentului din Munţii Făgăraş. Costin Bulgaru este fiu de pădurar, a strigat 10 ore după ajutor

Tragedia din Munţii Argeşului a curmat vieţile a patru tineri care plecaseră să vadă răsăritul, dar s-a scris o poveste incredibilă de supravieţuire. Costin Bulgaru, fiu de pădurar, a scăpat ca prin minune după ce maşina s-a prăbuşit peste 200 de metri în prăpastie. Tânărul a rezistat mai bine de zece ore, strigând după ajutor.

O excursie spre răsărit transformată în coșmar

Cinci tineri din Lereşti, cu vârste între 20 şi 23 de ani, au pornit sâmbătă dimineaţă spre Munţii Iezer pentru a prinde răsăritul. La volan se afla un băiat de 20 de ani, care cumpărase autoturismul Suzuki Vitara doar de trei zile.

În dreapta lui, pe scaunul din faţă, stătea logodnica sa, iar pe bancheta din spate ceilalţi prieteni. Printre ei se afla şi Costin Bulgaru, fiul unui pădurar din zonă. Acesta era așezat pe scaunul din spatele conducătorului auto în momentul în care s-a produs accidentul.

După aproximativ 30 de kilometri de urcuş, în zona Colţii Caprei – Portăreasa, maşina a derapat şi s-a rostogolit într-o râpă adâncă de peste 200 de metri. Patru dintre ocupanţi au murit pe loc, însă Costin a reuşit să sară din autoturism în timp ce acesta se prăbuşea.

”Persoana care a supravieţuit avea o fractură de antebraţ stâng. Era pe scaunul din spate, în spatele şoferului, şi a sărit din maşină. I-am şi spus, te-ai născut a doua oară”, a declarat medicul de pe ambulanţă, Victoria Lâsâi, potrivit ziaruldinmuscel.ro.

Zece ore de agonie în prăpastie

Scăpat din prăbuşirea teribilă, tânărul a rămas blocat în mijlocul muntelui, rănit şi în stare de şoc. Mai bine de zece ore a strigat după ajutor, însă ecoul i s-a întors înapoi. Abia după prânz, doi culegători de ciuperci l-au auzit şi au alertat salvatorii.

”Era în şoc hipotermic, dar era conştient, spunea că îşi simte mâinile. Am ajutat să tragem de sfoară să-l urcăm cu targa. L-am urcat sus ca să vină elicopterul să-l ridice”, a povestit unul dintre salvatori.

În tot acest timp, trupurile celor patru prieteni zăceau în prăpastie. Cristian Toma, de la Salvamont Argeş, a spus: ”Au căzut 230 de metri. A fost dificil. Am chemat în sprijin colegii de acasă. A trebuit să recuperăm din prăpastie patru cadavre.

Erau tineri, 24, 25 de ani. Şoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii, au pierdut controlul și s-au dus în râpă. Am deplasat 20 de salvatori montani de la Salvamont Argeş, cinci autospeciale de intervenţie. Se adunaseră norii. A început ploaia, în zonă sunt animale sălbatice. Ce însemna să fie şi un urs cu patru cadavre acolo.”

Poliţiştii au deschis un dosar şi încearcă să afle cu exactitate cauza tragediei

Oamenii legii au demarat cercetările pentru a lămuri cum s-a produs tragedia. Din primele date, este posibil ca roata să fi atins o piatră care a destabilizat maşina. Martorii spun că şoferul ar fi vrut să testeze puterea vehiculului, însă drumul de munte era periculos şi instabil.

Costin Bulgaru a fost transportat la Spitalul Judeţean Braşov, unde a fost operat şi se află acum în stare stabilă. Medicii susţin că viaţa lui nu mai este în pericol. Tânărul va trebui să le dea explicaţii anchetatorilor după externare, fiind singurul care poate reconstitui ce s-a întâmplat în dimineaţa în care patru prieteni şi-au pierdut viaţa.

Pentru comunitatea din Lereşti, tragedia este o rană adâncă. Singura consolare este că fiul de pădurar, supravieţuitorul, a reuşit să înfrunte moartea, chiar dacă preţul a fost pierderea celor mai buni prieteni.