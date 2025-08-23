Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 20:15
de Badea Violeta

Ce făceau pe munte tinerii care s-au răsturnat cu maşina, în Argeş? Experienţa frumoasă pe care voiau să o trăiască le-a adus sfârşitul. Cine i-a găsit după ore de la accident

Actualitate
Ce făceau pe munte tinerii care s-au răsturnat cu maşina, în Argeş? Experienţa frumoasă pe care voiau să o trăiască le-a adus sfârşitul. Cine i-a găsit după ore de la accident
Ce faceau pe munte, inainte de tragedie, tinerii rasturnati cu masina in Arges. Sursa foto: colaj/Salvamont Arges

Cinci prieteni au pornit într-o aventură pe munte pentru a vedea răsăritul din crestele Făgăraşului. Din păcate, bucuria s-a transformat într-o tragedie uriaşă. Maşina de teren în care se aflau s-a prăbuşit sute de metri într-o prăpastie, iar patru dintre tineri au murit pe loc. Doar unul a scăpat cu viaţă, dar se află în stare gravă.

Drumul spre răsărit, transformat în tragedie

Grupul de cinci tineri din Lereşti a plecat în toiul dimineţii, hotărâţi să surprindă frumuseţea răsăritului din Munţii Făgăraş. Au parcurs mai bine de 30 de kilometri pe un traseu accidentat, cu maşina lor de teren. În zona Colţii Caprei – Portăreasa, aventura lor a luat sfârşit.

Şoferul a pierdut controlul volanului şi a ieşit de pe drum. Autoturismul s-a prăbuşit într-o râpă adâncă, de aproape 300 de metri. Impactul a fost devastator. Patru dintre tineri nu au avut nicio şansă.

Vezi și:
O mașină s-a răsturnat într-o prăpastie în județul Argeș. Patru persoane au murit, iar un bărbat a scăpat miraculos
O șoferiță în vârstă de 66 de ani a produs un accident cu 4 mașini, lângă Timișoara. Mai multe persoane au ajuns la spital

”Până aici sus a venit, eşti nebun?”, s-a mirat un martor care a văzut locul tragediei, relatează observatornews.ro.

Descoperiţi abia după câteva ore

Nimeni nu a observat imediat accidentul. Maşina răsturnată a rămas ascunsă privirilor ore întregi, iar singurul supravieţuitor a reuşit cu greu să strige după ajutor. Doi culegători de ciuperci au fost cei care i-au auzit strigătele disperate şi au dat alarma.

”Se ajunge bine, dar e o râpă în stânga”, a spus un localnic.

”În jur de 300 de metri (n.r. au căzut). Decât unul singur trăieşte din cinci”, a adăugat un alt bărbat din zonă.

Culegătorii nu au putut coborî până la maşină, aşa că s-au grăbit spre sat pentru a suna la 112. Abia atunci s-a mobilizat o întreagă operaţiune de salvare, cu mai multe echipaje şi maşini de teren.

Salvare contracronometru

Intervenţia a fost extrem de dificilă. Râpa abruptă a îngreunat accesul echipelor, care s-au chinuit să recupereze victimele. Doar unul dintre tineri mai avea puls.

”Am ajutat să tragem de sfoară să-l urcăm cu targa. L-am urcat sus ca să vină elicopterul să-l ridice. Este conştient. Era în şoc hipotermic”, a povestit un salvator.

Victima a fost transportată cu elicopterul la Spitalul din Braşov, unde medicii se luptă pentru viaţa sa. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cauzele accidentului. Prima ipoteză luată în calcul este cea a condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Ceea ce trebuia să fie o dimineaţă de neuitat, cu privelişti spectaculoase ale răsăritului, s-a transformat într-un coşmar pentru cinci familii din Argeş.

Temperaturile scad până la 0 grade. Zonele afectate brusc de frig în următoarele ore
Recomandări
Spălarea lenjeriei de pat la 60 de grade, mit sau adevăr? Sfatul specialiştilor pentru cearşafuri ca în hoteluri
Spălarea lenjeriei de pat la 60 de grade, mit sau adevăr? Sfatul specialiştilor pentru cearşafuri ca în hoteluri
Experţii spun că există un cod pe care hoții îl pun la ușa de la intrare în case pentru a fura. Cercurile trebuie să te pună pe gânduri
Experţii spun că există un cod pe care hoții îl pun la ușa de la intrare în case pentru a fura. Cercurile trebuie să te pună pe gânduri
Realitatea de pe plaja Paradis din Grecia, arătată de români. Imaginile postate de turişti spun multe: „Invazie de viespi şi mult gunoi”
Realitatea de pe plaja Paradis din Grecia, arătată de români. Imaginile postate de turişti spun multe: „Invazie de viespi şi mult gunoi”
Problema de matematică de clasa a II-a pe care mulţi adulţi nu o pot rezolva. „Şiragul are 29 de mărgele”
Problema de matematică de clasa a II-a pe care mulţi adulţi nu o pot rezolva. „Şiragul are 29 de mărgele”
Au închiriat un apartament prin Airbnb și au lăsat o factură de 1.300 de euro, după ce l-au transformat într-o fermă de minat criptomonede
Au închiriat un apartament prin Airbnb și au lăsat o factură de 1.300 de euro, după ce l-au transformat într-o fermă de minat criptomonede
Neplata întreținerii în România. Când poți fi dat în judecată de asociația de proprietari
Neplata întreținerii în România. Când poți fi dat în judecată de asociația de proprietari
Cum arată litoralul românesc după ce apa mării s-a răcit până la 15 grade. Mulţi turişti încă se bucură de concediu: „Gheaţă”. Video
Cum arată litoralul românesc după ce apa mării s-a răcit până la 15 grade. Mulţi turişti încă se bucură de concediu: „Gheaţă”. Video
Cum a fost urcată Crucea Caraiman până la 2.291 metri altitudine, în anii ’20? Construcţia de aproape 40 de metri a fost dorinţa Regelui Ferdinand și a Reginei Maria
Cum a fost urcată Crucea Caraiman până la 2.291 metri altitudine, în anii ’20? Construcţia de aproape 40 de metri a fost dorinţa Regelui Ferdinand și a Reginei Maria
Revista presei
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscopul zilnic, duminică, 24 august 2025. Nativii Rac sunt preocupaţi de bani
Playtech Știri
E considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, însă în imagini este de nerecunoscut. Ţinuta „de afaceri” o transformă total
Playtech Știri
Ce trebuie să adaugi în mâncarea găinilor la final de august. Așa le ajuți să rămână sănătoase în perioada de năpârlire
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou