Ce făceau pe munte tinerii care s-au răsturnat cu maşina, în Argeş? Experienţa frumoasă pe care voiau să o trăiască le-a adus sfârşitul. Cine i-a găsit după ore de la accident

Cinci prieteni au pornit într-o aventură pe munte pentru a vedea răsăritul din crestele Făgăraşului. Din păcate, bucuria s-a transformat într-o tragedie uriaşă. Maşina de teren în care se aflau s-a prăbuşit sute de metri într-o prăpastie, iar patru dintre tineri au murit pe loc. Doar unul a scăpat cu viaţă, dar se află în stare gravă.

Drumul spre răsărit, transformat în tragedie

Grupul de cinci tineri din Lereşti a plecat în toiul dimineţii, hotărâţi să surprindă frumuseţea răsăritului din Munţii Făgăraş. Au parcurs mai bine de 30 de kilometri pe un traseu accidentat, cu maşina lor de teren. În zona Colţii Caprei – Portăreasa, aventura lor a luat sfârşit.

Şoferul a pierdut controlul volanului şi a ieşit de pe drum. Autoturismul s-a prăbuşit într-o râpă adâncă, de aproape 300 de metri. Impactul a fost devastator. Patru dintre tineri nu au avut nicio şansă.

”Până aici sus a venit, eşti nebun?”, s-a mirat un martor care a văzut locul tragediei, relatează observatornews.ro.

Descoperiţi abia după câteva ore

Nimeni nu a observat imediat accidentul. Maşina răsturnată a rămas ascunsă privirilor ore întregi, iar singurul supravieţuitor a reuşit cu greu să strige după ajutor. Doi culegători de ciuperci au fost cei care i-au auzit strigătele disperate şi au dat alarma.

”Se ajunge bine, dar e o râpă în stânga”, a spus un localnic. ”În jur de 300 de metri (n.r. au căzut). Decât unul singur trăieşte din cinci”, a adăugat un alt bărbat din zonă.

Culegătorii nu au putut coborî până la maşină, aşa că s-au grăbit spre sat pentru a suna la 112. Abia atunci s-a mobilizat o întreagă operaţiune de salvare, cu mai multe echipaje şi maşini de teren.

Salvare contracronometru

Intervenţia a fost extrem de dificilă. Râpa abruptă a îngreunat accesul echipelor, care s-au chinuit să recupereze victimele. Doar unul dintre tineri mai avea puls.

”Am ajutat să tragem de sfoară să-l urcăm cu targa. L-am urcat sus ca să vină elicopterul să-l ridice. Este conştient. Era în şoc hipotermic”, a povestit un salvator.

Victima a fost transportată cu elicopterul la Spitalul din Braşov, unde medicii se luptă pentru viaţa sa. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cauzele accidentului. Prima ipoteză luată în calcul este cea a condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Ceea ce trebuia să fie o dimineaţă de neuitat, cu privelişti spectaculoase ale răsăritului, s-a transformat într-un coşmar pentru cinci familii din Argeş.