Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă

Limba română, limbă romanică cu rădăcini latine puternice, nu este vorbită doar în România. Ea se regăsește în mai multe regiuni ale Europei și chiar dincolo de granițele continentului, fiind o punte de identitate pentru comunități istorice și pentru diaspora modernă.

Unde se mai vorbește limba română?

Astăzi, limba română este vorbită de peste 25 de milioane de oameni ca limbă maternă și de încă câteva milioane ca limbă secundară. De la comunitățile istorice din Balcani și până la diaspora răspândită pe mai multe continente, româna nu este doar o limbă națională, ci și un simbol al unității și al continuității culturale.

Republica Moldova. Cel mai important spațiu unde româna este limbă oficială, alături de România, este Republica Moldova. Acolo, denumită uneori „limba de stat” sau „moldovenească” în trecut, româna este vorbită de majoritatea populației. Decizia recentă a autorităților de a recunoaște oficial denumirea de „limba română” confirmă unitatea lingvistică a celor două state.

Româna se mai vorbește și în comunități istorice formate de-a lungul secolelor:

Serbia (Voivodina) – Aici există sate și localități unde românii, cunoscuți sub numele de „vlahi” sau „rumâni”, păstrează limba și tradițiile.

Ucraina (Bucovina de Nord, Transcarpatia, Odesa) – Comunități românești semnificative vorbesc româna ca limbă maternă, în ciuda presiunilor istorice de asimilare.

Ungaria (zona Gyula) – O minoritate românească păstrează limba prin școli, biserici și instituții culturale.

Bulgaria (Timoc și Vidin) – Deși statutul lor nu este întotdeauna recunoscut, românii din aceste regiuni continuă să folosească româna în familie și în comunitate.

Grecia și Albania (aromânii/vlahii) – Vorbesc dialecte apropiate de română, păstrând o punte lingvistică și culturală veche de secole.

Diaspora contemporană

În ultimele decenii, migrația economică și academică a dus limba română în toate colțurile lumii. Milioane de români trăiesc în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie sau Franța, unde româna este una dintre limbile cel mai frecvent auzite în comunități. În Italia și Spania, româna a devenit chiar a doua limbă vorbită după limbile oficiale, datorită numărului mare de emigranți.

În afara Europei, româna se face auzită în Statele Unite, Canada, Australia și Israel, unde există comunități bine organizate, cu biserici și școli care mențin vie identitatea lingvistică.