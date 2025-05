Unde se redeschide Lacto Bar şi ce produse vei putea mânca aici? Brandul avea mare succes în România comunistă

Un simbol al gastronomiei urbane din perioada comunistă revine în peisajul contemporan al Capitalei: Lacto Bar, conceptul apărut în anii ’60 și dispărut după Revoluția din 1989, va fi reînviat în 2025 sub o formă modernă și adaptată vremurilor. În spatele acestui demers stă Radu Savopol, co-fondatorul cunoscutului lanț de cafenele 5 to go, care își propune să readucă farmecul gusturilor de altădată într-un format contemporan și prietenos.

Noua poveste Lacto Bar începe în zona Piața Amzei din București, unde se pregătește lansarea primei unități dintr-o serie de locații ce urmează să fie dezvoltate. Investiția inițială se ridică la o sumă cuprinsă între 50.000 și 100.000 de euro, potrivit declarațiilor lui Savopol. Acesta nu ascunde faptul că a avut de mult timp în plan un proiect care să pună lactatele în centrul atenției, inspirat și de succesul pe care aceste produse l-au avut în perioada comunistă.

Lacto Bar nu este un brand necunoscut românilor. În perioada comunistă, unul dintre cele mai cunoscute localuri de acest tip se afla chiar lângă fosta cofetărie Scala, în centrul Bucureștiului. Acolo, mămăliguța cu brânză și smântână era unul dintre cele mai iubite preparate, servită la doar 6 lei – o delicatesă accesibilă și consistentă pentru acele vremuri.

Ideea de a-l readuce la viață a pornit de la o cercetare personală, în care a descoperit că drepturile asupra numelui aparțin lui Raul Ciurtin, cunoscut pentru dezvoltarea brandului Albalact.

„Eu am rămas total surprins când l-am sunat pe Raul și i-am spus intenția mea cu Lacto Bar by 5 to go. Rar am întâlnit în România astfel de oameni de business care să fie atât de deschiși și de amabili! Nu am să uit niciodată cele câteva discuții cu el și am să îl dau exemplu de fiecare dată, un exemplu de normalitate!”, povestește fondatorul.