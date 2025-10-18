Unde se montează corect detectorul de gaz în bucătărie. Poziția contează enorm

Montarea corectă a detectorului de gaz în bucătărie poate face diferența între prevenirea unui accident și o tragedie. Poziția aparatului este esențială pentru ca acesta să detecteze rapid scurgerile de gaz.

Tot mai multe locuințe din România sunt echipate cu detectoare de gaz, însă nu toate sunt instalate corect.

Deși par simple dispozitive electronice, ele funcționează eficient doar atunci când sunt amplasate în locul potrivit. Un detector montat greșit poate întârzia semnalarea unei scurgeri, punând în pericol siguranța locatarilor.

Poziția ideală depinde în primul rând de tipul de gaz utilizat. Gazul metan este mai ușor decât aerul și tinde să se ridice, în timp ce gazul lichefiat (GPL) este mai greu și se acumulează la nivelul podelei.

În funcție de tipul de alimentare al aragazului, detectorul trebuie montat fie aproape de tavan, fie la nivelul inferior al încăperii.

Cum alegi locul potrivit în funcție de tipul de gaz

Pentru gazul metan, detectorul se instalează la o distanță de 30–50 cm sub tavan și cât mai aproape de sursa de posibilă scurgere, de regulă, aragazul sau centrala termică.

Este important să nu fie montat chiar deasupra aparatului, unde temperatura ridicată ar putea afecta senzorul. De asemenea, trebuie evitate locurile cu curenți de aer puternici (ferestre, hotă, aerisiri), care pot dispersa gazul și întârzia detecția.

În cazul buteliilor cu gaz lichefiat (GPL), situația este inversă: fiind un gaz mai greu decât aerul, detectorul trebuie instalat la 20–30 cm de podea.

Poziționarea la înălțime mică permite aparatului să identifice rapid acumulările de gaz care se formează jos, înainte ca acestea să atingă o concentrație periculoasă.

Indiferent de tipul de gaz, detectorul trebuie conectat la o priză permanentă și, dacă este posibil, integrat cu o electrovalvă care întrerupe automat alimentarea în caz de scurgere. Astfel, riscul de incendiu sau explozie este redus considerabil.

Greșeli frecvente la montaj și recomandări practice

Una dintre cele mai comune greșeli este montarea detectorului prea departe de sursa de gaz sau la o înălțime nepotrivită.

Un alt aspect ignorat este întreținerea periodică, senzorii se pot uza în timp, pierzând din sensibilitate.

Producătorii recomandă testarea lunară a dispozitivului, prin apăsarea butonului de verificare, și înlocuirea completă la fiecare 5–7 ani.

De asemenea, detectorul nu trebuie acoperit sau amplasat în spatele mobilei, deoarece aerul nu va circula corect în jurul lui. Ideal este să fie montat într-o zonă vizibilă, ușor accesibilă, dar ferită de aburi și grăsime.

Un detector de gaz bine montat este o investiție minimă pentru o siguranță maximă. Poziția contează enorm, câțiva centimetri pot face diferența între un semnal de alarmă la timp și un pericol major.