La ce înălțime se pun detectoarele de fum și gaz și unde nu trebuie montate niciodată

Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 12:28
de Badea Violeta

Legislație
Cum si unde se instaleaza corect detectoarele de fum si gaz? Sursa foto: Profimedia

Detectoarele de fum și gaz sunt esențiale pentru siguranța locuinței, însă eficiența lor depinde în mare măsură de modul în care sunt montate. Poziționarea corectă, atât pe verticală, cât și pe plan orizontal, poate face diferența între prevenirea unui accident și declanșarea târzie a alarmelor. Iată ce trebuie să știi pentru a instala aceste dispozitive corect.

La ce înălțime trebuie amplasate detectoarele de fum și gaz

Detectoarele de fum trebuie montate întotdeauna pe tavan sau în partea superioară a pereților, la aproximativ 30 de centimetri de colțul dintre tavan și perete. Acest lucru se datorează faptului că fumul se ridică și se concentrează în zona superioară a camerei.

Detectoarele de gaz, în schimb, trebuie poziționate în funcție de tipul de gaz: cele pentru gazul mai ușor decât aerul, precum gazul natural, se montează aproape de tavan, în timp ce detectoarele pentru gazul mai greu decât aerul, cum este gazul lichefiat (GPL), trebuie instalate aproape de pardoseală.

Respectarea acestei reguli crește considerabil șansele ca dispozitivele să detecteze rapid scurgerile și să avertizeze prompt locatarii, protejându-i eficient.

Zonele unde nu trebuie montate

Există câteva locuri în care detectoarele nu trebuie instalate niciodată, pentru a evita declanșările false sau lipsa reacției în caz de pericol. Nu trebuie amplasate lângă ferestre, uși sau ventilatoare, deoarece curenții de aer pot dispersa fumul sau gazul și pot împiedica detectarea.

De asemenea, nu trebuie montate în băi, bucătării sau aproape de sobe și centrale termice, unde aburul sau fumul de la gătit poate provoca alarme false. Evitarea acestor zone ajută la creșterea fiabilității și duratei de viață a detectorului.

Alte recomandări pentru instalare

Pe lângă înălțimea și locul potrivit, detectoarele trebuie amplasate astfel încât să fie accesibile pentru întreținere și verificări periodice. Este recomandat să se instaleze cel puțin un detector de fum pe fiecare nivel al locuinței și în apropierea dormitoarelor, iar detectoarele de gaz să fie plasate conform indicațiilor producătorului și tipului de gaz detectat.

Testarea regulată a acestor dispozitive și schimbarea bateriilor la timp contribuie la menținerea funcționalității optime și protecția locatarilor.

Detectoarele de fum și gaz sunt instrumente simple, dar vitale pentru prevenirea incendiilor și a intoxicațiilor. Poziționarea lor corectă, respectarea regulilor de montare și evitarea zonelor nepotrivite sunt pași esențiali pentru o locuință sigură și protejată.

