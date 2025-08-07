Unde ar fi fost Nicușor Dan în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu? Preşedintele, mai aproape decât se credea de catafalc

Ultima ora
07 aug. 2025 | 13:43
de Badea Violeta

Președintele României, Nicușor Dan, a fost marele absent de la funeraliile de stat ale fostului șef de stat Ion Iliescu. Deși prezența sa fusese anticipată, el nu a apărut în niciun moment al ceremoniilor organizate la Palatul Cotroceni. Surse apropiate Administrației Prezidențiale sugerează că Nicușor Dan s-ar fi aflat, totuși, la doar câțiva pași distanță de eveniment.

Funeraliile lui Iliescu fără președinte: Unde s-ar fi ascuns Nicușor Dan?

Potrivit informațiilor obținute pe surse de Antena 3 CNN, Nicușor Dan ar fi fost prezent în Palatul Cotroceni atât miercuri, cât și joi, pe parcursul întregului interval al ceremoniilor dedicate fostului președinte Ion Iliescu.

Mai exact, șeful statului s-ar fi aflat în biroul său din clădire, în același timp în care oficialități marcante ale scenei politice participau la funeralii.

Deși existau semnale că ar fi urmat să participe la ceremonia de joi, care a avut loc chiar în incinta Palatului Cotroceni, sursele citate susțin că Nicușor Dan s-a răzgândit în ultimul moment.

Fără o explicație publică oficială, absența sa a fost remarcată, în special în contextul unei prezențe largi din partea altor lideri de stat și foști președinți.

Poziția USR, aliniată cu atitudinea președintelui

Gestul lui Nicușor Dan pare să se fi înscris într-o linie comună cu poziția USR. Partidul a anunțat public că nu susține organizarea unor funeralii de stat pentru Ion Iliescu, iar niciunul dintre liderii formațiunii nu a fost prezent la ceremonii.

Sursele citate afirmă că președintele și-ar fi coordonat decizia de a nu apărea public cu linia partidului care l-a susținut politic. Unicul mesaj transmis de Nicușor Dan a fost publicat pe pagina oficială a Administrației Prezidențiale, imediat după decesul fostului șef de stat:

”Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ’90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”

Cine a fost și cine a lipsit

În contrast cu lipsa lui Nicușor Dan și a liderilor USR, la funeralii au fost prezenți premierul Ilie Bolojan, ministrul de Interne Cătălin Predoiu, reprezentanți ai PSD și foștii președinți Traian Băsescu și Emil Constantinescu – ultimul fiind prezent atât miercuri, cât și joi.

Fostul președinte Klaus Iohannis nu a participat, dar a transmis un mesaj personal familiei lui Ion Iliescu, refuzând o prezență publică. Conform surselor, chiar dacă n-a fost văzut lângă catafalc, Nicușor Dan ar fi fost mai aproape decât se credea.

