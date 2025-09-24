Unde ajung cantități uriașe de energie electrică produsă în România. Țara în care pleacă aproape gratis

În ultimele săptămâni, România se confruntă cu o situație paradoxală pe piața de energie electrică. Deși producția internă de electricitate, mai ales din surse regenerabile, este ridicată, cantități uriașe pleacă spre Ungaria la prețuri extrem de mici, uneori chiar simbolice. Fenomenul se repetă zilnic, cu vârfuri de export înregistrate în special la orele prânzului, când producția fotovoltaică se află la cote maxime.

Exporturi masive de energie în mijlocul zilei

Conform datelor transmise de OPCOM, operatorul bursei de energie, doar în cursul zilei de ieri, România a exportat aproape la capacitatea maximă disponibilă a rețelei către Ungaria. La ora 11.00, spre țara vecină au plecat 2.249 MWh la un preț de 5 euro/MWh. O oră mai târziu, volumul a urcat la 2.495 MWh, însă prețul a coborât drastic, până la doar 2 euro/MWh. Situația a devenit chiar mai surprinzătoare la ora 13.00, când 2.319 MWh au fost livrați peste graniță la prețul de 0,20 euro/MWh, aproape gratuit.

Tendința s-a menținut și după-amiaza, la orele 14.00 și 15.00, cu exporturi de peste 2.400 MWh la prețuri de 5 și respectiv 8,43 euro/MWh.

Situația se schimbă însă odată cu apropierea serii. În intervalele orare de consum maxim intern, exporturile scad considerabil, iar fluxurile de energie se inversează. La ora 18.00, România a început să importe electricitate din Ungaria, însă volumele sunt modeste – puțin peste 100 MWh. În această parte a zilei, prețurile cresc semnificativ, ceea ce transformă România din exportator ieftin într-un importator la costuri ridicate.

Declarațiile oficiale confirmă trendul

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a atras atenția în repetate rânduri asupra acestui fenomen, subliniind faptul că energia regenerabilă, în special cea provenită din surse eoliene și fotovoltaice, pleacă la export la prețuri mici atunci când producția este ridicată. În schimb, în momentele de vârf de consum intern, România devine net importator și plătește mult mai mult pentru a acoperi nevoile pieței.

Lipsa capacităților de stocare, principala problemă

Specialiștii explică această situație prin lipsa unor soluții eficiente de stocare a energiei. Deși regenerabilele au avantajul unor costuri reduse, ele nu produc constant, așa cum se întâmplă în cazul centralelor nucleare sau termoelectrice. Fără baterii sau instalații de stocare de mari dimensiuni, România nu reușește să utilizeze intern energia ieftină atunci când este disponibilă, fiind obligată să o exporte acolo unde este cerere.

Industria nu se poate baza pe regenerabile în forma actuală

Un alt aspect subliniat este că marile industrii nu își pot fundamenta producția pe o sursă de energie instabilă. Fabricile au nevoie de volume constante și prețuri predictibile, ceea ce regenerabilele nu pot garanta în prezent. Soluția ar putea veni doar prin instalarea unor capacități mari de stocare, capabile să transforme această energie intermitentă într-o sursă stabilă, livrabilă în bandă.

România exportă zilnic mii de MWh de energie electrică în Ungaria la prețuri extrem de mici, în timp ce seara ajunge importator la costuri mai mari. Fenomenul scoate la iveală lipsa infrastructurii de stocare, ceea ce limitează capacitatea țării de a valorifica intern energia regenerabilă produsă. Până la găsirea unor soluții tehnice, paradoxul va continua: electricitate ieftină trimisă în afară și facturi tot mai mari pentru consumatorii români.