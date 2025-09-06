Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 14:01
de Filon Stan

Social
Facturi mai mici la energie: trei companii din România reduc prețul sub 1,30 lei/kWh. Ce spune ministrul Energiei
Trei furnizori de electricitate, solidari cu romanii. Scad preturile

Românii vor plăti facturi puțin mai mici la energia electrică, după ce nu mai puțin de trei furnizori au decis să scadă prețurile care l-au speriat chiar și pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Trei copmanii de energie din România scad prețurile

Chiar ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat a anunțat joi o scădere semnificativă a tarifelor la energia electrică pentru consumatori, după ce trei furnizori de energie electrică au redus deja tarifele sub 1,30 lei per kWh, sub plafonul maxim stabilit anterior.

Oficialul care a remarcat și el că românii s-au trezit cu facturi uriașe în luna august, care s-au dublat sau chiar triplat pentru unii consumatori, a spus că scăderea de preț recentă a venit în urma unor discuții ferme cu ANRE și Consiliul Concurenței.

Companiile care au făcut profituri serioase, solidare cu ropmânii

Ivan a subliniat importanța acestei perioade de tranziție, menționând că furnizorii care au obținut profituri semnificative ar trebui să susțină țara în această perioadă dificilă.

„Tranzităm o perioadă extrem de importantă şi avem nevoie şi ca anumite companii care au obţinut profituri serioase în România să ţină cont de faptul că în această perioadă complicată trebuie să susţinem ţara”, a afirmat ministrul.

Ministrul Energiei le reamintește românilor că legislația română permite consumatorilor să schimbe furnizorul de energie electrică gratuit, într-un termen de 24 de ore până la 30 de zile. Acest proces poate fi realizat online, direct de pe site-ul Autorității de Reglementare în Energie.

Când vin facturile mai mici

Consumatorii pot compara ofertele disponibile în zona lor geografică și pot alege un furnizor cu tarife mai avantajoase, chiar și sub 1,30 lei per kWh.

Oficialul a ținut să precizeze că aceste măsuri au fost luate voluntar de cei trei operatori și spune că rezultatul deciziilor se vor vedea în lunile următoare, când românii vor primi facturi mai mici.

