Unde a fost găsit sigiliul contorului de gaz din Rahova. Noi detalii despre ancheta făcută de autorități

Ancheta privind explozia devastatoare din cartierul Rahova, care a avut loc vineri, 17 octombrie, și a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor cincisprezece, a intrat într-o nouă etapă. Surse judiciare confirmă că anchetatorii au descoperit sigiliul rupt al contorului de gaz, un element considerat esențial pentru stabilirea cauzei exacte a deflagrației.

Unde a fost găsit sigiliul

Potrivit informațiilor obținute de la autorități, sigiliul a fost găsit printre dărâmături, în apropierea locului în care se afla contorul principal de gaze al blocului. Obiectul a fost ridicat și transportat la secția de poliție, unde va fi supus unei expertize tehnice pentru a se stabili cine și când l-a rupt. Specialiștii urmează să analizeze urmele mecanice și posibilele amprente, în speranța de a reconstitui evenimentele care au precedat explozia.

În cadrul anchetei, administratora imobilului a fost audiată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Femeia susține că locatarii nu au intervenit asupra instalației de gaze și că sigiliul ar fi fost rupt de angajații firmei care urma să facă verificările tehnice, la solicitarea companiei de distribuție.

„Nu l-am rupt noi. Cei de la firmă l-au rupt. Mirosea foarte puternic a gaz, iar noi am oprit alimentarea în dimineața de 16 octombrie, la ora 7:00”, a declarat administratora. Întrebată de ce s-a ajuns la ruperea sigiliului, aceasta a adăugat: „Nu știu, întrebați-i pe ei.”

Angajații firmei de gaze urmează să fie, de asemenea, audiați, pentru a explica motivul pentru care sigiliul, pus cu o zi înainte de reprezentanții companiei, a fost înlăturat.

Măsuri de siguranță și pericol de prăbușire

După tragedie, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a emis un raport în care recomandă interzicerea accesului în clădire și delimitarea unei zone de siguranță de 30 de metri în jurul imobilului. Inspectorii au constatat că structura de rezistență a blocului a fost grav afectată, în special la etajele 4, 5, 6 și 7.

„Se va acționa astfel încât să se elimine elementele structurale avariate fără a genera prăbușiri ale unor componente de dimensiuni mari”, se arată în raportul ISC. Etajele 5–8 urmează să fie demolate controlat, iar restul clădirii va fi consolidat provizoriu prin montarea unor popi de sprijin.

În paralel, locatarii urmează să intre în apartamente, însoțiți de polițiști și pompieri, pentru a-și recupera bunurile personale rămase intacte. Zonele superioare ale blocului sunt însă complet distruse, iar riscul de prăbușire este ridicat.

Explozia din Rahova a lăsat în urmă un bilanț tragic: trei femei au murit, 15 persoane au fost rănite, iar una dintre ele, un bărbat aflat în stare gravă, a fost transferată la un spital din Austria.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă explozia a fost cauzată de o neglijență umană sau de o defecțiune tehnică. Sigiliul rupt al contorului de gaz este, în acest moment, principalul indiciu în anchetă. Rezultatele expertizei ar putea clarifica cine se face responsabil pentru tragedia de vineri.