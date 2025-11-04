Unchiul cântăreței Laura Pausini a murit într-un accident provocat de un șofer român în Italia

Italia este din nou în doliu după un accident rutier cumplit, petrecut în plină zi, în Bologna. Unchiul celebrei cântărețe Laura Pausini și-a pierdut viața în urma unui impact violent cu o mașină, în timp ce se plimba cu bicicleta. Evenimentul a șocat comunitatea locală, dar și întreaga țară, mai ales că cel care a provocat accidentul a părăsit locul faptei, revenind la poliție abia a doua zi.

Detalii despre accidentul din Bologna

Ettore Pausini, în vârstă de 78 de ani, se bucura de o plimbare liniștită pe bicicletă atunci când a fost lovit în plin de un autoturism în zona Bologna. Martorii spun că mașina, un Opel Astra de culoare închisă, circula cu viteză peste limita legală în momentul impactului. În urma loviturii, bicicleta s-a desprins de pe carosabil și a fost aruncată la câțiva metri distanță, iar bărbatul a căzut inconștient pe șosea.

Medicii sosiți la fața locului au încercat minute în șir să-l resusciteze, însă eforturile lor au fost zadarnice. Ettore Pausini a fost declarat decedat la fața locului, iar autoritățile italiene au deschis imediat o anchetă pentru ucidere din culpă și fugă de la locul accidentului.

Șoferul român a fugit, dar s-a predat a doua zi

Cel care se afla la volanul mașinii implicate în accident este un tânăr de 29 de ani, rezident în Rimini, cu cetățenie română și moldovenească. Imediat după accident, acesta a părăsit locul tragediei, fără să încerce să acorde ajutor victimei.

A doua zi însă, bărbatul s-a prezentat singur la secția de poliție locală, unde și-a recunoscut vina și a oferit detalii despre ceea ce s-a întâmplat. Potrivit relatărilor presei italiene, mașina sa fusese descoperită între timp de carabinieri, la doar doi kilometri de locul tragediei.

În cadrul investigației, proprietarul autoturismului a declarat că nu el se afla la volan, ci prietenul său – românul care ulterior s-a predat. Polițiștii italieni l-au audiat, iar procurorii l-au acuzat de ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului și neacordare de ajutor unei persoane aflate în pericol.

Ancheta autorităților italiene continuă

În prezent, românul este cercetat în stare de libertate, având în vedere faptul că s-a prezentat voluntar la poliție și nu are antecedente penale. Carabinierii au început o amplă anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

O parte importantă a investigației se bazează pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate pe segmentul de drum unde Ettore Pausini și-a pierdut viața. Autoritățile verifică și declarațiile martorilor, unii dintre ei povestind că bicicleta bărbatului „a zburat în aer” în urma impactului violent.

Totodată, se așteaptă rezultatele expertizei tehnice a vehiculului și ale autopsiei, care vor oferi detalii despre viteza de deplasare și momentul exact al coliziunii.

Familia Pausini, devastată de pierdere

Moartea lui Ettore Pausini a provocat un val de tristețe în localitatea Bologna, acolo unde era cunoscut și respectat. De asemenea, tragedia a îndurerat familia cântăreței Laura Pausini, una dintre cele mai iubite voci ale Italiei.

Chiar dacă artista nu a oferit încă o reacție publică, presa italiană notează că întreaga familie este profund afectată de dispariția bărbatului. Ettore era descris ca o persoană activă și pasionată de sport, care obișnuia să se plimbe zilnic cu bicicleta.

