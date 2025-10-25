Ultima ora
Un turist canadian, atacat de urs în Brașov. Incidentul a avut loc pe traseul dintre Tâmpa și Postăvaru. Ce s-a întâmplat cu bărbatul

Un turist canadian, atacat de urs în Brașov. Incidentul a avut loc pe traseul dintre Tâmpa și Postăvaru. Ce s-a întâmplat cu bărbatul
Turist străin atacat de urs/ Foto: Pixabay

Autoritățile din Brașov sunt în alertă după ce un turist canadian a fost atacat de un urs sâmbătă dimineață, pe un traseu montan situat între Tâmpa și Postăvaru. Incidentul s-a petrecut în apropierea Peșterii de Lapte, lângă Poiana Brașov, într-o zonă frecventată de drumeți.

Bărbatul se afla singur în momentul atacului, când a fost surprins de animal. Conform primelor informații, victima a reușit să se retragă la timp și a cerut ajutor. A fost ulterior preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri. Starea sa este stabilă, potrivit autorităților.

Echipe mixte caută ursul în zona Poiana Brașov

După incident, autoritățile au constituit o echipă de intervenție formată din jandarmi montani, salvamontiști, pădurari și voluntari, care acționează în zona Poiana Brașov pentru identificarea animalului. Traseul a fost temporar restricționat, iar turiștii sunt sfătuiți să evite deplasările solitare în pădure până la finalizarea misiunii.

„Căutările se desfășoară cu precauție, având în vedere că animalul poate fi încă în zonă. Siguranța oamenilor este prioritară”, au declarat reprezentanți ai Jandarmeriei Montane Brașov.

Localnicii au semnalat prezența urșilor în ultimele săptămâni în mai multe puncte din jurul Poienii, inclusiv în apropierea traseelor turistice. Autoritățile monitorizează situația și au intensificat patrulele în zonele cu risc crescut.

Ursul ar putea fi împușcat dacă este identificat

Conform legislației în vigoare, dacă ursul implicat în atac este identificat, acesta va fi împușcat din cauza comportamentului agresiv. Decizia urmează să fie luată de către comisia de intervenție constituită la nivel local, în baza procedurilor stabilite de Ministerul Mediului.

Astfel de incidente, deși rare, au devenit tot mai frecvente în zona montană a județului Brașov, unde prezența urșilor în apropierea traseelor turistice și a localităților s-a intensificat în ultimii ani.

Autoritățile reamintesc turiștilor că, în cazul în care observă un urs, trebuie să păstreze distanța, să nu se apropie pentru fotografii și să anunțe imediat numărul de urgență 112.

