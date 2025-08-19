Un telefon furat, sute de tranzacții frauduloase și un prejudiciu uriaș la Cluj

Un caz de fraudă informatică șocant a ieșit la iveală după ce un bărbat din Cluj-Napoca a reușit, în doar două zile, să provoace un prejudiciu de aproape 270.000 de lei. Totul a pornit de la furtul unui simplu telefon mobil dintr-un centru comercial, însă accesul neautorizat la aplicațiile bancare ale victimei a transformat incidentul într-o anchetă complexă, în care procurorii documentează zeci de infracțiuni informatice și financiare. În prezent, suspectul se află sub control judiciar, urmând să răspundă în fața legii pentru faptele sale.

Cum a început totul

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 25 martie 2024, într-un mall din Cluj-Napoca. Potrivit procurorilor, bărbatul identificat cu inițialele F.D.G. a profitat de neatenția unei persoane și a furat un telefon mobil. Deși valoarea bunului sustras nu depășea 700 de lei, ceea ce a urmat a transformat cazul într-un dosar de amploare.

În doar câteva ore, individul a descoperit că are acces la aplicațiile bancare instalate pe telefonul victimei. Fără a avea consimțământul proprietarului, el a început să efectueze operațiuni financiare. Anchetatorii au stabilit că, în decurs de două zile, între 25 și 26 martie 2024, acesta a realizat nu mai puțin de 68 de tranzacții, constând în retrageri de numerar de la bancomat, plăți directe și transferuri către alte conturi.

Totul s-a desfășurat sub umbrela aceleiași „rezoluții infracționale”, adică în baza unui plan premeditat și repetat. În paralel, procurorii notează că au existat 82 de acte de acces ilegal la sistemul informatic, ceea ce încadrează fapta nu doar ca furt simplu, ci și ca infracțiune informatică în formă continuată.

Prejudiciu uriaș, recuperări parțiale

Valoarea totală a pagubei este impresionantă: 269.948,68 lei. Din această sumă, autoritățile au reușit să recupereze până acum doar 127.926 lei, mai puțin de jumătate. Restul banilor par să fi dispărut definitiv, fie retrași în numerar, fie transferați în conturi greu de urmărit.

Situația ridică un semnal de alarmă în legătură cu vulnerabilitățile pe care le poți avea atunci când îți ții telefonul mobil neprotejat sau când nu aplici toate măsurile de securitate puse la dispoziție de bănci. Accesul la aplicațiile bancare, combinat cu parole slabe sau absența autentificării biometrice, poate transforma un simplu furt într-o catastrofă financiară.

De asemenea, anchetatorii subliniază că astfel de cazuri devin din ce în ce mai frecvente. Infractorii mizează pe rapiditate și pe lipsa de reacție imediată a victimelor, știind că până când conturile sunt blocate sau cardurile dezactivate, banii pot fi deja retrași sau transferați.

Control judiciar și acuzații grave

După aproape un an și jumătate de la comiterea faptelor, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj a dispus, la 18 august 2025, plasarea sub control judiciar a inculpatului pentru 60 de zile. Măsura a venit odată cu punerea în mișcare a acțiunii penale.

Bărbatul este urmărit penal pentru trei capete de acuzare: efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, acces ilegal la un sistem informatic și furt calificat. Codul penal prevede pedepse aspre pentru aceste infracțiuni, mai ales atunci când sunt comise în formă repetată.

Cazul rămâne un exemplu clar al modului în care tehnologia poate fi exploatată în scopuri infracționale, dar și al nevoii de a proteja dispozitivele personale și datele sensibile. Într-o lume în care aproape orice tranzacție trece prin telefon, securitatea digitală devine la fel de importantă ca grija față de portofel sau acte.

Acest incident arată cât de ușor un obiect aparent banal, precum un telefon mobil, poate deveni cheia spre conturi bancare și economii de o viață. Tu poți evita să ajungi într-o situație similară prin măsuri simple: activează autentificarea în doi pași, folosește amprenta sau recunoașterea facială pentru aplicațiile bancare și anunță imediat banca în caz de furt sau pierdere. În final, responsabilitatea securității financiare îți aparține și poate face diferența între siguranță și dezastru.