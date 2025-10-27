Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
27 oct. 2025 | 17:30
de Ozana Mazilu

Un „Super-Pământ” la doar 20 de ani-lumină distanță ar putea fi una dintre cele mai promițătoare lumi pentru viață

ȘTIINȚĂ
Un „Super-Pământ” la doar 20 de ani-lumină distanță ar putea fi una dintre cele mai promițătoare lumi pentru viață
Descoperirea planetei GJ 251c, un „super-Pământ” aflat la mai puțin de 20 de ani-lumină, oferă noi speranțe în căutarea vieții extraterestre

Astronomii au descoperit o planetă promițătoare pentru existența vieții dincolo de Sistemul Solar, la o distanță de numai 18,2 ani-lumină. Noul corp ceresc, denumit GJ 251c, este un „super-Pământ – adică o planetă stâncoasă mai mare și mai masivă decât Terra, dar totuși cu o structură similară. Aceasta orbitează o stea pitică roșie din constelația Gemeni, într-o regiune cunoscută drept zona locuibilă sau zona Goldilocks, acolo unde condițiile ar putea permite existența apei lichide la suprafață.

O nouă candidată în „zona locuibilă” a Universului

Cu o masă de aproximativ patru ori mai mare decât cea a Pământului, GJ 251c se află la o distanță de 54 de zile de rotație completă în jurul stelei sale, ceea ce sugerează o temperatură moderată, dependentă însă de existența unei atmosfere. Astronomii care au participat la studiu, printre care Suvrath Mahadevan, profesor la Universitatea Penn State, și Corey Beard, cercetător la Universitatea din California, Irvine, susțin că planeta este „unul dintre cele mai interesante obiective pentru viitoarele misiuni care caută semne de viață în afara Sistemului Solar”.

Descoperirea a fost posibilă datorită unei analize riguroase de peste două decenii, bazată pe metoda vitezei radiale – o tehnică ce urmărește „tremurul” subtil al unei stele cauzat de atracția gravitațională a unei planete care o orbitează. Micile variații de mișcare ale stelei față de observatorul de pe Pământ pot fi detectate sub forma unei schimbări a lungimii de undă a luminii emise, cunoscută sub numele de efect Doppler.

Vezi și:
Fragmente din „proto-Pământ” au supraviețuit până azi: descoperirea care schimbă istoria planetei
Pământul va avea „două Luni” până în anul 2083, conform oamenilor de știință de la NASA. Cum este posibil, ce se întâmplă de fapt?

GJ 251c a fost confirmată cu ajutorul instrumentului Habitable-Zone Planet Finder (HPF) montat pe telescopul Hobby-Eberly din Texas, dar și prin observații de precizie efectuate cu spectrograful NEID de la Observatorul Kitt Peak din Arizona.

O descoperire dificilă, dar esențială pentru știință

Deși metoda pare simplă în teorie, detectarea planetei a fost o provocare uriașă. Stelele pitice roșii, cum este și GJ 251, nu sunt corpuri calme – ele fierb și pulsează, eliberând explozii magnetice și valuri de plasmă ce pot ascunde semnalele unei planete. „A fost o luptă dificilă pentru a distinge semnalul real al planetei dintr-o mare de zgomot stelar”, a explicat Mahadevan.

Totuși, perseverența echipei a dat roade. În plus față de GJ 251c, sistemul mai conține și o altă planetă, GJ 251b, descoperită anterior, în 2020, care orbitează mai aproape de steaua-mamă. Prin combinarea datelor vechi cu noile observații, astronomii au reușit să contureze cu exactitate mișcarea ambelor corpuri cerești, confirmând fără echivoc existența planetei GJ 251c.

Această descoperire este importantă nu doar prin apropierea relativă a planetei de Pământ, ci și prin potențialul ei de a oferi informații esențiale despre formarea lumilor stâncoase din jurul stelelor pitice. Redușii stelari, deși mai reci și mai mici decât Soarele, sunt cei mai numeroși din galaxia noastră, reprezentând aproape 75% din totalul stelelor.

Totuși, ei au o reputație complicată. Exploziile lor magnetice pot fi devastatoare pentru planetele din apropiere, distrugând atmosferele și făcând viața imposibilă. Așa s-a întâmplat, de pildă, în cazul sistemului TRAPPIST-1, unde observațiile telescopului James Webb nu au detectat nicio atmosferă pe primele trei planete ale sistemului.

În cazul GJ 251c, însă, poziționarea sa mai îndepărtată de stea ar putea fi un avantaj. Steaua GJ 251 are aproximativ 36% din masa Soarelui, dar este mai caldă decât alte pitice roșii, ceea ce împinge zona locuibilă puțin mai departe. Dacă planeta are un câmp magnetic puternic și o atmosferă densă, există șanse reale să fi fost protejată de radiațiile stelare.

Căutarea vieții continuă – o nouă etapă pentru astronomie

Momentan, astronomii nu pot confirma existența unei atmosfere pe GJ 251c. Planeta este prea departe pentru a fi analizată cu instrumentele actuale, inclusiv de Telescopul Spațial James Webb (JWST), care are limitări în ceea ce privește luminozitatea și distanța stelei gazdă.

Cu toate acestea, cercetătorii speră ca viitoarele telescoape uriașe – cum ar fi Habitable Worlds Observatory, planificat pentru lansare în anii 2040 – să poată observa direct planeta și să detecteze eventuale semne de atmosferă sau chiar biosignături, adică indicii chimice asociate cu prezența vieții.

„Ne aflăm la limita tehnologiei actuale”, afirmă Corey Beard. „Descoperirea acestei planete arată cât de aproape suntem de momentul în care vom putea identifica o lume asemănătoare Pământului, cu dovezi clare ale vieții.”

Entuziasmul din jurul GJ 251c este justificat. Planeta se află suficient de aproape pentru a fi observată detaliat în următoarele decenii și reprezintă o verigă importantă în lanțul descoperirilor de exoplanete locuibile, alături de K2-18 b și Proxima Centauri b.

Astfel, GJ 251c devine un nou reper pentru astronomia modernă: un memento că, la doar câteva zeci de ani-lumină distanță, ar putea exista lumi în care oceane se unduiesc sub o atmosferă protectoare, iar viața – poate nu ca pe Pământ, dar în altă formă – și-a găsit deja drumul.

Deocamdată, tot ce putem spune este că GJ 251c e o promisiune cosmică, una care ne amintește cât de vast și surprinzător este Universul. După cum a declarat Suvrath Mahadevan: „Am făcut o descoperire fascinantă, dar mai avem multe de învățat despre această lume. Fiecare nou pas ne aduce mai aproape de răspunsul la cea mai veche întrebare a omenirii – suntem sau nu singuri în Univers?”

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Recomandări
Motivul pentru care s-a destrămat trupa Angels. Raluca spune povestea din spatele scenei, după 22 ani. „Showbizz-ul devenise un loc în care nu mai conta valoarea”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Motivul pentru care s-a destrămat trupa Angels. Raluca spune povestea din spatele scenei, după 22 ani. „Showbizz-ul devenise un loc în care nu mai conta valoarea”. EXCLUSIV
Alertă de securitate Gmail: parole și conturi au apărut online, Google explică pașii de protecție
Alertă de securitate Gmail: parole și conturi au apărut online, Google explică pașii de protecție
Câte zile va fi deschis altarul Catedralei Mântuirii Neamului pentru vizitatori și pelerini. Programul și regulile de vizitare
Câte zile va fi deschis altarul Catedralei Mântuirii Neamului pentru vizitatori și pelerini. Programul și regulile de vizitare
Cu ChatGPT, pe lângă imagini, clipuri video și texte, vei putea crea și muzică. OpenAI dezvoltă un compozitor inteligent pentru publicul larg
Cu ChatGPT, pe lângă imagini, clipuri video și texte, vei putea crea și muzică. OpenAI dezvoltă un compozitor inteligent pentru publicul larg
Numai aspiratorul inteligent nu te spiona: Ce a descoperit un bărbat că făcea gadget-ul aparent simplu din casa lui
Numai aspiratorul inteligent nu te spiona: Ce a descoperit un bărbat că făcea gadget-ul aparent simplu din casa lui
Amendă până la 100.000 de euro dacă arunci uleiul uzat în chiuvetă. Gestul interzis prin lege în Spania
Amendă până la 100.000 de euro dacă arunci uleiul uzat în chiuvetă. Gestul interzis prin lege în Spania
Cum vrea Elon Musk să pună capăt sărăciei în lume. Legătura cu Optimus, robotul care te operează ca un medic
Cum vrea Elon Musk să pună capăt sărăciei în lume. Legătura cu Optimus, robotul care te operează ca un medic
REVIEW Samsung Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11 Ultra – un ecosistem complet de productivitate, eficiență și divertisment, de la cel mai corect telefon la cea mai mare tabletă
RECENZIE
REVIEW Samsung Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11 Ultra – un ecosistem complet de productivitate, eficiență și divertisment, de la cel mai corect telefon la cea mai mare tabletă
Revista presei
Adevarul
Economiștii explică motivul retragerii Carrefour din România: „România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Va urma o perioadă foarte complicată”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Povestea dramatică a unui cunoscut artist: lovitura care i-a oprit cariera 5 ani! Dezvăluiri tulburătoare: „De acolo a început un calvar”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nepotul lui Nicolae Botgros, confesiune emoționantă după ce și-a revenit din comă: „A fost voia lui Dumnezeu. Medicii nu mi dădeau șanse la viață”
Playtech Știri
Monica Gabor s-a întors în România, în mare secret, după mai bine de 10 ani. Ce a făcut imediat ce a ajuns la București
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...