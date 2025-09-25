Un român printre victimele tragediei din Sri Lanka: șapte călugări budiști au murit într-un accident feroviar

O seară obișnuită de rugăciune și retragere spirituală s-a transformat într-o tragedie de proporții la o mănăstire din Sri Lanka. Un grup de călugări budiști, întorcându-se de la ritualuri religioase, a fost implicat într-un accident feroviar grav, care a curmat viața a șapte dintre ei. Printre victime se află și un român, iar vestea a zguduit atât comunitatea locală, cât și pe cea internațională.

Cum s-a produs accidentul

Incidentul a avut loc joi seară, în jurul orei locale 21:00, în apropiere de mănăstirea Na Uyana din Pansiyagama, Melsiripura. Călugării se deplasau într-un vagonet de transport montan, folosit pentru a urca și coborî spre locurile de rugăciune aflate pe munte. Potrivit autorităților, cablul de susținere al vagonului s-a rupt brusc, făcând ca mijlocul de transport să se prăbușească.

În vagon se aflau 13 persoane. Șapte dintre acestea, inclusiv un călugăr român, și-au pierdut viața pe loc, în timp ce alți șase au supraviețuit. Doi dintre supraviețuitori au reușit să sară înainte de impact și au scăpat doar cu răni ușoare. Alți patru călugări sunt internați în spital, având leziuni grave.

Victime din mai multe țări

Printre cei decedați se numără și trei cetățeni străini. Conform informațiilor transmise de poliția din Pansiyagama, aceștia provin din România, Rusia și India, fapt confirmat și de publicația locală dailymirror.lk. Trupurile lor au fost transportate la Spitalul Districtual Gokarella, în timp ce ceilalți călugări decedați au fost duși la Spitalul Universitar Kurunegala.

Autoritățile investighează în prezent circumstanțele exacte ale tragediei. Primele suspiciuni indică faptul că ruptura cablului de susținere ar fi principala cauză a accidentului, însă ancheta rămâne în desfășurare.

Durerea comunității monahale

Evenimentul tragic a produs un val de emoție în rândul comunității monahale budiste din Sri Lanka. Călugării care au supraviețuit se aflau împreună cu victimele într-o activitate spirituală de rutină, desfășurată în fiecare săptămână. Din păcate, întoarcerea spre mănăstire s-a transformat într-un coșmar, iar pierderea este resimțită profund.

Accidentul ridică semne de întrebare și asupra siguranței infrastructurii utilizate de mănăstiri pentru transportul persoanelor pe traseele montane. Cablurile de susținere și vagonetele de acest tip sunt des folosite în zonă, dar incidentul de joi ar putea duce la noi verificări și măsuri de precauție.

Ancheta continuă

Poliția din Pansiyagama a anunțat că va analiza atât starea tehnică a instalației, cât și respectarea normelor de siguranță de către cei responsabili de întreținerea echipamentului. Scopul anchetei este de a stabili dacă ruptura cablului s-a produs din cauza uzurii, a lipsei de întreținere sau a unei defecțiuni neașteptate.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit un termen privind finalizarea investigației, dar cazul rămâne o prioritate. Comunitățile religioase și familiile victimelor așteaptă răspunsuri clare cu privire la modul în care s-a putut produce o asemenea tragedie.