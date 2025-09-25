Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 12:32
de Vieriu Ionut

Un român printre victimele tragediei din Sri Lanka: șapte călugări budiști au murit într-un accident feroviar

ȘTIRI EXTERNE
Un român printre victimele tragediei din Sri Lanka: șapte călugări budiști au murit într-un accident feroviar
Tragedie în Sri Lanka: un român și alți călugări budiști au murit într-un accident

O seară obișnuită de rugăciune și retragere spirituală s-a transformat într-o tragedie de proporții la o mănăstire din Sri Lanka. Un grup de călugări budiști, întorcându-se de la ritualuri religioase, a fost implicat într-un accident feroviar grav, care a curmat viața a șapte dintre ei. Printre victime se află și un român, iar vestea a zguduit atât comunitatea locală, cât și pe cea internațională.

Cum s-a produs accidentul

Incidentul a avut loc joi seară, în jurul orei locale 21:00, în apropiere de mănăstirea Na Uyana din Pansiyagama, Melsiripura. Călugării se deplasau într-un vagonet de transport montan, folosit pentru a urca și coborî spre locurile de rugăciune aflate pe munte. Potrivit autorităților, cablul de susținere al vagonului s-a rupt brusc, făcând ca mijlocul de transport să se prăbușească.

În vagon se aflau 13 persoane. Șapte dintre acestea, inclusiv un călugăr român, și-au pierdut viața pe loc, în timp ce alți șase au supraviețuit. Doi dintre supraviețuitori au reușit să sară înainte de impact și au scăpat doar cu răni ușoare. Alți patru călugări sunt internați în spital, având leziuni grave.

Victime din mai multe țări

Printre cei decedați se numără și trei cetățeni străini. Conform informațiilor transmise de poliția din Pansiyagama, aceștia provin din România, Rusia și India, fapt confirmat și de publicația locală dailymirror.lk. Trupurile lor au fost transportate la Spitalul Districtual Gokarella, în timp ce ceilalți călugări decedați au fost duși la Spitalul Universitar Kurunegala.

Autoritățile investighează în prezent circumstanțele exacte ale tragediei. Primele suspiciuni indică faptul că ruptura cablului de susținere ar fi principala cauză a accidentului, însă ancheta rămâne în desfășurare.

Durerea comunității monahale

Evenimentul tragic a produs un val de emoție în rândul comunității monahale budiste din Sri Lanka. Călugării care au supraviețuit se aflau împreună cu victimele într-o activitate spirituală de rutină, desfășurată în fiecare săptămână. Din păcate, întoarcerea spre mănăstire s-a transformat într-un coșmar, iar pierderea este resimțită profund.

Accidentul ridică semne de întrebare și asupra siguranței infrastructurii utilizate de mănăstiri pentru transportul persoanelor pe traseele montane. Cablurile de susținere și vagonetele de acest tip sunt des folosite în zonă, dar incidentul de joi ar putea duce la noi verificări și măsuri de precauție.

Ancheta continuă

Poliția din Pansiyagama a anunțat că va analiza atât starea tehnică a instalației, cât și respectarea normelor de siguranță de către cei responsabili de întreținerea echipamentului. Scopul anchetei este de a stabili dacă ruptura cablului s-a produs din cauza uzurii, a lipsei de întreținere sau a unei defecțiuni neașteptate.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit un termen privind finalizarea investigației, dar cazul rămâne o prioritate. Comunitățile religioase și familiile victimelor așteaptă răspunsuri clare cu privire la modul în care s-a putut produce o asemenea tragedie.

Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
Recomandări
Ce cupluri vor concura în Power Couple România sezonul 3: ADDA, Sandra Izbașa și Cătălin Zmărăndescu, printre invitați
Ce cupluri vor concura în Power Couple România sezonul 3: ADDA, Sandra Izbașa și Cătălin Zmărăndescu, printre invitați
Aplicații care pornesc singure în fundal: cum le oprești și economisești bateria pe iPhone
Aplicații care pornesc singure în fundal: cum le oprești și economisești bateria pe iPhone
Klaus Iohannis, apariţie rară în public. Fostul preşedinte arată mai bine ca niciodată, unde a fost văzut de curând
Klaus Iohannis, apariţie rară în public. Fostul preşedinte arată mai bine ca niciodată, unde a fost văzut de curând
De ce porumbul are întotdeauna un număr par de rânduri și care este explicația științifică
De ce porumbul are întotdeauna un număr par de rânduri și care este explicația științifică
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd
Indicator rutier cu un pentagon galben pe el. Ce trebuie să facă şoferii când îl văd
Un bărbat a murit într-un restaurant KFC: cadavrul, găsit în toaletă după 30 de ore
Un bărbat a murit într-un restaurant KFC: cadavrul, găsit în toaletă după 30 de ore
Ore suplimentare la programul de 12 sau 24 de ore: cum trebuie plătite corect
Ore suplimentare la programul de 12 sau 24 de ore: cum trebuie plătite corect
Moșii de toamnă 2025: când pică și ce semnificație are această zi pentru creștini
Moșii de toamnă 2025: când pică și ce semnificație are această zi pentru creștini
Revista presei
Adevarul
30 de alimente care nu expiră niciodată – ghidul complet pentru cămara ta de urgență. Unele te vor surprinde
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Unde să ţii morcovii şi ţelina pentru a rezista săptămâni întregi. Aşa nu se vor mai înmuia
Playtech Știri
Natalia Mateuț, fără filtre. Cum a învins prejudecățile și cel mai mare vis al său din prezent: „Vreau o nuntă la Lacul Como și o fetiță”. Interviu EXCLUSIV
Playtech Știri
Nikon ZR – Creat pentru cineaști și creatori în mișcare
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...