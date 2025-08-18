Un român care şi-a uitat soacra în Grecia cere ajutorul turiştilor pentru a o aduce acasă. Şi-a dat seama în Bulgaria de greşeală: „E banc, nu?”

Ultima ora
18 aug. 2025 | 17:49
de Badea Violeta

Un roman care a uitat-o pe soacra sa in Grecia cauta ajutorul turistilor pentru a o aduce inapoi acasa. Sursa foto: Profimedia

Un român a trăit un moment neaşteptat şi amuzant în drum spre casă, după o vacanţă în Grecia. Plecat din Atena cu maşina, și-a dat seama în Bulgaria că și-a uitat soacra în ţara elenă, care se dusese să cumpere măsline și halva. Pentru a o readuce acasă, bărbatul a cerut ajutorul turiştilor pe un forum, recunoscând că situația este uşor jenantă, dar neintenţionată.

Un român care și-a uitat soacra în timpul unei vacanțe în Grecia solicită ajutorul turiștilor pentru a o recupera

Pe forumul dedicat turiştilor în Grecia, românul a scris: ”Bună seara. Vin cu o rugăminte uşor jenantă. Am plecat azi dimineaţă din Atena cu maşina, numai să aflăm în Bulgaria că ne-am uitat soacra în Grecia (se dusese să îşi cumpere măsline din alea trase în plastic și să ia halva). Mai pleacă cineva în seara asta din Atena şi are un loc liber? Menţionez că nu am bani să plătesc.”

Imediat după postare, internauții au reacționat: ”E banc, nu-i așa?”, a scris cineva, exprimându-și surpriza față de situație. Alți utilizatori au fost mai înțelegători: ”Dar nu e deloc jenantă. Se mai întâmplă. Poate are ea bani să achite, totuși, dacă nu a luat de toți banii măsline și halva.”

Sfaturi și soluții de la internauți

Mai mulți membri ai forumului i-au oferit sfaturi practice bărbatului: ”De asemenea, ca să o ajutăm pe ea, nu pe tine, cine te poate ajuta o să îți dea mesaj privat.” Un alt internaut a sugerat: ”Eventual poate o rogi pe ea să posteze, fără anonim, să vedem unde se întâlnesc să încarce produsele și pe mama soției tale.”

Postarea românului a devenit rapid virală în comunitatea online, iar reacțiile au variat de la amuzament la solidaritate. Mulți utilizatori și-au amintit propriile experiențe similare, subliniind că astfel de situații, deși inedite, se pot întâmpla oricui.

O greșeală comică, dar ușor de înțeles

Românul a recunoscut că a fost o greșeală: nu a intenționat să-și lase soacra în urmă, iar postarea sa a fost un apel sincer de ajutor. Povestea a demonstrat, însă, cât de rapid pot reacționa internauții atunci când este vorba de situații amuzante, dar și cât de eficientă poate fi comunitatea online în a găsi soluții.

Călătoria neașteptată a soacrei și implicarea turiștilor au transformat un incident jenant într-o anecdotă care va fi povestită mult timp.

