De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 14:15
de Ozana Mazilu

Un rechin portocaliu strălucitor a fost descoperit în Costa Rica, o premieră mondială. Ce spun cercetătorii

ȘTIINȚĂ
Un rechin portocaliu strălucitor a fost descoperit în Costa Rica, o premieră mondială. Ce spun cercetătorii
Foto: IFLScience

Lumea subacvatică continuă să surprindă cercetătorii cu descoperiri rare și spectaculoase. În apele din largul Parcului Național Tortuguero, Costa Rica, un rechin-portar (Ginglymostoma cirratum) a fost fotografiat având o culoare neobișnuită: un portocaliu strălucitor. Este prima dată când această anomalie cromatică, cunoscută sub numele de xantism, este documentată la această specie și, totodată, prima înregistrare de acest tip în întreaga Mare Caraibilor.

Rechinul, care măsura aproximativ doi metri lungime, a fost prins accidental în timpul unei partide de pescuit sportiv la o adâncime de 37 de metri și apoi eliberat. Fotografii publicate ulterior au stârnit un val de interes științific, iar rezultatele studiului au fost publicate recent în revista Marine Biodiversity.

O mutație genetică spectaculoasă

Xantismul este o condiție genetică rară care produce un exces de pigmenți galben-portocalii în piele, pene, blană sau solzi, similar cu melanismul (exces de negru) ori leucismul (pierdere parțială a pigmentației). Astfel de cazuri au fost raportate anterior la păsări, reptile și chiar mamifere, dar niciodată până acum la un rechin din Caraibe.

Particularitatea exemplarăului descoperit în Costa Rica nu se rezumă la nuanța intens portocalie. Rechinul avea și ochii complet albi, fără iris vizibil, ceea ce i-a determinat pe cercetători să presupună că este vorba de un caz și mai rar: albinism combinat cu xantism. Această combinație nu fusese niciodată documentată anterior la pești cartilaginoși, categorie din care fac parte rechinii și pisicile de mare.

Deși o astfel de mutație ar putea părea un dezavantaj major – făcând animalul mult mai vizibil pentru prădători –, în cazul acestui rechin-portar, cercetătorii au remarcat că dimensiunea lui indică faptul că ajunsese deja la maturitate. Prin urmare, pigmentația neobișnuită nu i-a compromis supraviețuirea în mediul natural.

Cauzele posibile ale fenomenului

Deși xantismul are o bază genetică bine stabilită, oamenii de știință subliniază că pot exista și alți factori implicați în apariția acestei culori spectaculoase. Printre aceștia se numără:

  • consangvinizarea, care poate amplifica mutațiile genetice rare;
  • stresul de mediu;
  • temperaturile ridicate ale apei, asociate cu schimbările climatice;
  • dezechilibre hormonale.

Autorii studiului recomandă cercetări suplimentare asupra diversității genetice a rechinilor-portar din nordul Mării Caraibilor, precum și asupra condițiilor de mediu din zonă. Înțelegerea mai profundă a acestor factori ar putea clarifica de ce a apărut această anomalie și cât de des ar putea fi întâlnită.

Animalele „altfel colorate”: între raritate și reziliență

Descoperirea rechinului-portar portocaliu din Costa Rica se alătură unei serii de cazuri spectaculoase de animale cu pigmentații neobișnuite. În Australia, de exemplu, a fost observată singura manta roz cunoscută, poreclită „Inspector Clouseau”. În alte colțuri ale lumii, exemplare unice precum gorila albinoasă „Snowflake” sau urangutanul albinos „Alba” au atras atenția comunității științifice și a publicului.

Totuși, aceste mutații nu vin fără riscuri. Culorile neobișnuite pot reduce șansele de supraviețuire, întrucât fac animalele mai vizibile pentru prădători sau le limitează abilitatea de a se camufla. În același timp, unele specii reușesc să compenseze prin alte mecanisme de apărare sau prin adaptări comportamentale.

În cazul rechinului-portar, faptul că a atins dimensiuni adulte arată că, cel puțin pentru el, pigmentația portocalie nu a fost fatală. De altfel, această specie este un prădător de nivel mediu, hrănindu-se cu pești mici, moluște și crustacee, ceea ce îi oferă o anumită protecție naturală.

Descoperirea rechinului-portar portocaliu din apele Costa Ricăi nu este doar o curiozitate biologică, ci și un semnal pentru importanța monitorizării biodiversității marine. Fie că este rezultatul unei simple mutații genetice sau al unor factori de mediu mai largi, astfel de fenomene scot în evidență fragilitatea și complexitatea ecosistemelor oceanice.

Departe de a fi doar o „poveste de culoare”, acest caz unic deschide noi direcții de cercetare în genetică, ecologie și conservarea speciilor. Într-o lume în care schimbările climatice și presiunile asupra mediului marin se intensifică, fiecare astfel de descoperire oferă indicii prețioase despre cum natura continuă să se reinventeze – și despre cât de mult avem de învățat din surprizele pe care ni le oferă.

