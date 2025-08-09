Un proprietar care şi-a făcut gard înalt, certat de vecinul care nu mai poate ajunge în curte. „E ridicol”. Bărbatul se apără: “Nu vreau să devenim duşmani, e casa mea”

Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 15:55
de Diana Dumitrache

Un proprietar din Statele Unite a povestit pe platforma Reddit cum a ajuns să fie criticat de vecinul său după ce și-a împrejmuit curtea cu un gard. Postarea, apărută pe un forum sub pseudonimul ElectronicPast939, a strâns rapid reacții din partea internauților, mulți dintre ei luând apărarea celui care a ridicat gardul.

Conflict între vecini din cauza unui gard

Bărbatul susține că vecinul, care are un teren de doar 500 de metri pătraţi, este supărat pentru că proprietatea lui ar fi „prea mare” și că gardul ridicat îl face să pară „îngrădit și ridicol”. Mai mult, vecinul i-ar fi reproșat că a „luat” locul unde câinele său obișnuia să-și facă nevoile și că, în lipsa acelui spațiu, animalul are accidente în casă.

“Nici măcar nu foloseşte terenul la ceva, e foarte urât ce a făcut”, a spus acesta, conform celor de la Mirror.

Proprietarul, care spune că și-a cumpărat casa de la o femeie în vârstă ce îi permisese anterior vecinului să folosească liber curtea, recunoaște că preferă un spațiu verde bine îngrijit și că grădinăritul este hobby-ul său. Reproșurile nu l-au convins însă să renunțe la decizie.

Ce spune proprietarul terenului

„Nu vreau să devin dușman pe viață cu acest om, dar nici nu îmi pasă prea mult. Casa mea este casa mea”, a scris el pe Reddit.

Internauții au reacționat prompt, majoritatea încurajându-l să ignore plângerile. „Nu văd de ce lipsă curții vecinului ar fi problema ta”, a comentat un utilizator. Alții i-au sugerat să păstreze o atitudine civilizată, dar fermă, și să își protejeze dreptul de proprietate.

Când ai dreptul să faci gard înalt, conform legii din România?

În România, dreptul de a construi un gard înalt este reglementat de mai multe acte normative, în principal Codul Civil și Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, plus eventuale regulamente locale.
Codul Civil, art. 612 stabilește că vecinii pot ridica garduri comune, dar trebuie să respecte uzanțele locului și regulamentele locale. În mod uzual, gardurile dintre proprietăți private au între 1,80 m și 2 m înălțime. Dacă vrei un gard mai înalt de 2 metri, este considerată lucrare de construcție și ai nevoie de autorizație de construire.

Ai dreptul să ridici un gard mai înalt decât limita uzuală dacă:

  • Obții acordul vecinului (dacă gardul este comun sau pe limita de proprietate).
  • Respecți regulamentul local de urbanism (PUG/PUZ/RLU) din localitatea ta.
  • Ai autorizație de construire eliberată de primărie.
  • Nu afectezi dreptul de lumină, vedere sau aerisire al vecinului.

Situații când autoritățile aprobă garduri mai înalte:

  • Locuința se află lângă drumuri intens circulate și se dorește protecție fonică.
  • Terenul e expus la riscuri (furt, animale, zone industriale periculoase).
  • Gardul are și rol de zid de sprijin pentru terenuri cu diferență de nivel.

Ce trebuie să faci practic

  • Verifică la primărie Regulamentul Local de Urbanism pentru zona ta.
  • Dacă gardul va depăși 2 m, depune cerere pentru autorizație de construire + plan cadastral și proiect tehnic.
  • Dacă e pe limita cu vecinul, ia acord scris de la acesta.

Dacă faci gard înalt fără autorizație și acesta depășește limitele permise local, riști amendă (între 1.000 și 100.000 lei) și obligarea la demolare.

