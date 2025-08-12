Un producător de covrigi este cel mai mare angajator din România. Are peste 2.600 de angajați în 2025

Industria alimentară din România, care numără în prezent peste 180.000 de angajați, își are liderul absolut într-un domeniu aparent simplu, dar cu un potențial uriaș: panificația. Tinervis Group, compania care operează lanțul de simigerii LUCA, a devenit în 2025 cel mai mare angajator din industria alimentară, conform unei analize realizate pe baza datelor Ministerului de Finanțe.

Peste 140 de magazine în România și Polonia

Deși topul este dominat de firme cu capital românesc, performanța LUCA este remarcabilă: peste 2.600 de salariați, cu peste 300 mai mulți decât anul trecut, lucrează în producția și comercializarea de covrigi, croissante, pizza și alte produse de panificație. Rețeaua numără mai bine de 140 de unități în România și nouă locații în Polonia, consolidând astfel o prezență tot mai puternică și pe piața externă, potrivit unei analize ZF.

Fondat în 2010, Tinervis Group a cunoscut o ascensiune rapidă. În ultimul deceniu, compania a recrutat peste 2.000 de oameni, răspunzând cererii tot mai mari din partea consumatorilor. Covrigăriile au devenit, în timp, o destinație zilnică pentru micul dejun, dar și pentru gustările din timpul zilei, fiind preferate de românii care caută produse accesibile și rapide. Cozile care altădată se formau doar dimineața se întind acum pe parcursul întregii zile, semn că acest obicei alimentar s-a generalizat.

Pe locul al doilea în clasamentul celor mai mari angajatori din domeniu se află Comtim România, fostă Smithfield, liderul producției de carne de porc, cu peste 2.300 de angajați. Comtim crește anual peste 900.000 de porci, având multiple ferme și o capacitate de producție impresionantă. În top zece mai apare și ELIT, divizia de produse procesate a Comtim, care și-a consolidat poziția prin investiții și achiziții strategice.

Producătorii de carne și panificație, în topul angajatorilor

Podiumul este completat de Transavia, lider pe piața cărnii de pui, cu peste 2.200 de angajați care lucrează în 31 de ferme de păsări, patru ferme vegetale, o fabrică de nutrețuri combinate, trei abatoare și o unitate modernă de procesare a cărnii. Cu activități în opt județe, compania produce anual aproximativ 100.000 de tone de carne de pui.

În urmă cu doar un an, titlul de cel mai mare angajator îi revenea Unicarm, afacere de familie din Satu Mare, deținută de familia Lucuț. Aceasta a decis însă separarea activității de comerț, păstrând pe compania-mamă doar partea de producție alimentară – carne, lactate, panificație și înghețată.

În prezent, opt dintre cei mai mari zece angajatori din industria alimentară activează în procesarea cărnii, iar doar doi – Tinervis și Vel Pitar – produc în principal pâine și produse de panificație. Paradoxal, deși segmentul panificației generează cele mai mari cifre de afaceri și are cei mai mulți angajați din sector, în topul angajatorilor domină procesatorii de carne.

Pe ansamblu, cei mai mari zece angajatori din domeniu însumează peste 19.000 de salariați, adică aproape 10% din totalul industriei. Creșterea din ultimii ani este susținută nu doar de cerere, ci și de salariile mai atractive, sprijinite de facilități fiscale acordate producătorilor.