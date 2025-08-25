Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat pentru prima dată la un om. Organul a funcționat și ar putea fi un nou pas în rezolvarea crizei de organe

Un progres medical fără precedent a fost raportat de cercetători din China: pentru prima dată, un plămân provenit de la un porc modificat genetic a fost transplantat la un pacient aflat în moarte cerebrală. Organul a funcționat timp de nouă zile, marcând un moment de referință în domeniul xenotransplantului – procedura prin care organe de la animale sunt utilizate pentru a salva vieți umane.

Deși pacienții în viață nu au beneficiat încă de astfel de transplanturi cu plămâni de porc, experimentul arată că știința avansează rapid și ar putea oferi soluții la criza globală de organe. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, doar aproximativ 10% din nevoia mondială de transplanturi este acoperită în prezent.

Un experiment cu rezultate promițătoare

Operația a fost descrisă în jurnalul științific Nature Medicine. Medicii au folosit un porc din rasa chineză Bama Xiang, modificat genetic în șase puncte cheie, pentru a reduce riscul de respingere acută a organului. Plămânul a fost transplantat la un bărbat de 39 de ani aflat în moarte cerebrală, iar timp de 216 ore organul a rămas viabil și funcțional.

Cercetătorii au notat că nu a existat un episod de respingere hiperacută – o reacție imunitară violentă care apare, de obicei, imediat după transplant. Totuși, în zilele următoare au apărut semne de inflamație și acumulare de lichid în plămân, iar treptat organul a fost atacat de anticorpi, în ciuda tratamentului cu medicamente imunosupresoare puternice.

De ce plămânii sunt cei mai greu de transplantat

Specialiștii avertizează că drumul până la folosirea plămânilor de porc pentru pacienți este lung. Profesorul Andrew Fisher, expert în transplant pulmonar la Universitatea din Newcastle, a subliniat, pentru The Guardian, că plămânii sunt extrem de sensibili, deoarece intră constant în contact cu aerul, poluarea și agenții patogeni. Sistemul lor imunitar foarte activ, esențial pentru protecție, devine însă un obstacol major în cazul transplanturilor.

De aceea, chiar dacă acest experiment reprezintă un pas uriaș înainte, cercetătorii insistă că este doar o etapă preliminară. Sunt necesare optimizări în ceea ce privește modificările genetice, strategiile de conservare a organelor și tratamentele imunosupresoare pentru a face procedura sigură și eficientă pentru pacienți vii.

Soluții alternative și viitorul transplanturilor

Pe lângă xenotransplant, cercetătorii investighează și alte metode de a crește numărul de organe disponibile. Unele echipe lucrează la refacerea organelor umane considerate nepotrivite pentru transplant, prin tehnici de regenerare și recondiționare cu celule stem. Alte grupuri explorează posibilitatea de a dezvolta organe umane în interiorul porcilor sau oilor prin inginerie genetică avansată.

Profesorul Peter Friend, de la Universitatea Oxford, a atras atenția că și condiția pacientului influențează rezultatele. În cazul prezentat, faptul că pacientul era în moarte cerebrală ar putea să fi generat un răspuns inflamator suplimentar, complicând interpretarea datelor.

Un pas mic pentru medicină, o speranță uriașă pentru pacienți

Deși nu înseamnă că pacienții vor primi curând plămâni de porc, experimentul marchează o etapă esențială în explorarea unor soluții pentru criza globală de organe. Dacă tehnologia va fi perfecționată, miliarde de oameni ar putea beneficia în viitor de șansa unui transplant care astăzi este imposibil din cauza lipsei donatorilor.