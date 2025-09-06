Un pasager s-a oferit să schimbe locul în avion pentru un cuplu. A regretat imediat gestul frumos pe care a vrut să-l facă

Un incident neașteptat și amuzant a atras atenția pasagerilor și a utilizatorilor de pe rețelele sociale după ce un călător de pe un zbor Delta Air Lines a încercat să facă un gest frumos pentru un cuplu aflat în apropierea sa. Povestea a fost împărtășită pe Reddit și a strâns peste 2.700 de aprecieri de la momentul publicării sale, pe 2 septembrie.

Potrivit postării, călătorul a rezervat un zbor pe ultima sută de metri și a primit un loc în mijloc, considerat de mulți pasageri unul dintre cele mai puțin dorite. La scurt timp după îmbarcare, acesta și-a dat seama că persoanele între care urma să stea erau un cuplu căsătorit. Dorind să le facă o favoare, s-a oferit să schimbe locul pentru ca cei doi să stea unul lângă altul. Cu toate acestea, cuplul a refuzat politicos.

Gestul frumos a avut un efect neașteptat

Inițial, pasagerul s-a simțit ușor deranjat, mai ales pentru că a primit locul din mijloc, însă pe parcursul zborului experiența sa s-a schimbat. El a povestit că, în timp ce cuplul vorbea și își transmitea diverse obiecte peste el – gustări sau dezinfectant pentru mâini – a început să respecte modul în care aceștia se comportau.

„La început am fost puțin deranjat, mai ales pentru că am locul din mijloc, dar pe măsură ce discutau (n.r. soții) peste mine și își transmiteau obiecte (gustări, dezinfectant etc.), începeam să apreciez gestul. Întotdeauna am ales să stau lângă soțul meu, gândind că acest lucru reflectă relația noastră – dar îmi place ideea că acest cuplu este suficient de confortabil în relația lor pentru a recunoaște că locul din mijloc nu e plăcut”, a scris utilizatorul pe Reddit.

Acest episod a stârnit o discuție mai largă despre schimbul de locuri în avioane, un subiect care provoacă adesea dezbateri printre călători.

Ce spun călătorii despre schimbul de locuri în avion

Un sondaj realizat în iunie 2023 pe un eșantion de 1.000 de pasageri din Statele Unite și Canada, la cererea site-ului de rezervări Kayak, a arătat că majoritatea călătorilor sunt de acord să ceri schimbul locului dacă o faci politicos. 54% dintre respondenți au declarat că apreciază gesturile de curtoazie.

Pe de altă parte, 77% dintre călători consideră că nu este corect să ceri schimbul locului doar pentru că nu îți place locul primit, iar 64% cred că nu este justificat să soliciți schimbarea locului pentru că te simți anxios în timpul zborului.

Aceste rezultate arată că există o linie fină între a fi politicos și a abuza de situație, iar majoritatea pasagerilor preferă să respecte regulile de bază ale bunelor maniere în timpul zborului.

Reacții de pe Reddit

Povestea a stârnit comentarii numeroase din partea altor utilizatori. Mulți și-au împărtășit propriile experiențe cu cupluri și schimburi de locuri în avion.

„De obicei facem și noi la fel. Când zburăm către Caraibe, eu prefer locul de la geam ca să pot privi apa albastră, iar el mereu alege culoarul. Dacă avem pe cineva între noi, nu vorbim peste acea persoană – ar fi nepoliticos”, a scris un internaut.

Alți comentatori au fost mai critici față de ideea de a vorbi sau de a transmite obiecte peste un pasager aflat pe locul din mijloc.

„Aș sta fără probleme acolo. Dar să vorbească peste mine o perioadă lungă de timp nu ar fi în regulă. Ar fi lipsă de respect”, a scris un utilizator, în timp ce un altul a comentat: „Partenerul meu și cu mine alegem locurile de la culoar, unul lângă altul”

Cazul relatat de pasagerul Delta Air Lines arată că gesturile simple, precum oferirea locului unui cuplu, pot avea rezultate neașteptate. În loc să fie apreciat, gestul a fost refuzat, iar experiența ulterioară a demonstrat că fiecare cuplu își gestionează confortul în zbor după propriile reguli.