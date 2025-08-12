Ultima ora
12 aug. 2025 | 14:26
de Vieriu Ionut

Un pacient cu arsuri grave, salvat la Timișoara prin aplicarea unui tratament medical revoluționar
Tratament inovativ împotriva arsurilor, folosit la Timișoara Sursă foto: Spitalul Județean Timișoara

O veste îmbucurătoare vine de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, unde o echipă de medici a reușit să salveze viața unui tânăr de 23 de ani care suferea de arsuri grave. Cazul a reprezentat o provocare medicală majoră, având în vedere extinderea și gravitatea leziunilor. Succesul intervenției a fost asigurat de aplicarea unui protocol terapeutic inovator, care combină tehnologii de ultimă generație cu expertiza unei echipe multidisciplinare.

O luptă contracronometru pentru salvarea unei vieți

Tânărul pacient a ajuns la Unitatea Funcțională pentru Arsuri a spitalului cu arsuri de grad IIB și III, care acopereau o suprafață de 51% din corp. La momentul internării, starea sa era critică, cu un scor ABSI de 8, ceea ce indica o mortalitate estimată la aproximativ 50%.

Într-o astfel de situație, fiecare oră contează, iar un protocol terapeutic rapid și bine structurat a fost vital. O echipă multidisciplinară a acționat cu promptitudine, aplicând un tratament multimodal și regenerativ, adaptat constant la evoluția clinică a pacientului. Această abordare personalizată a fost, fără îndoială, cheia succesului.

Tehnici de ultimă generație folosite în tratament

Tratamentul aplicat tânărului a inclus o serie de proceduri și tehnologii de ultimă oră, printre care:

  • Debridare enzimatică Nexobrid: O tehnică avansată de curățare a rănilor, realizată etapizat pe 45% din suprafața arsă.
  • HyTissue Micrografting: O tehnică regenerativă menită să stimuleze vindecarea țesuturilor.
  • Procedura coldPLASMA (AdTec Steriplas): O metodă inovatoare cu efect antimicrobian, care contribuie la stimularea sintezei de colagen și la îmbunătățirea microcirculației.
  • Gama Hy4 și Vulnamin AA: Produse special concepute pentru a sprijini nutriția celulară și a facilita reepitelizarea optimă a pielii.

Acest protocol complex a fost aplicat pe parcursul a 21 de zile petrecute la terapie intensivă, iar durata totală a spitalizării a fost de 29 de zile.

Efortul unei echipe unite

Dr. Taskov, medic specialist în chirurgie plastică și coordonatorul echipei medicale, a subliniat importanța colaborării:

„În astfel de situații, fiecare oră contează. Succesul depinde de coeziunea echipei și de capacitatea de a folosi cele mai multe tehnologii pentru a salva vieți. Am reușit să îi redăm acestui tânăr șansa la o viață normală”.

Echipa medicală care a contribuit la această reușită a fost formată din medici specialiști în chirurgie plastică (dr. Taskov, dr. Cuc și dr. El Amine), anesteziologi și terapeuți intensiviști (dr. Pop, dr. Coman, dr. Tată și dr. Radulian), dar și dintr-un psiholog (Taskov), un kinetoterapeut voluntar (Marusteri) și personal auxiliar (rezidenți, asistenți medicali, infirmiere și brancardieri).

Un detaliu emoționant al acestei povești este implicarea kinetoterapeutului voluntar, care a fost, la rândul său, un pacient salvat de echipa medicală a spitalului, după ce a suferit arsuri pe 40% din corp.

Astăzi, 12 august, tânărul pacient a fost externat în stare generală bună. El va continua recuperarea în regim ambulatoriu și are șanse reale de reintegrare completă, o dovadă a profesionalismului și a dedicației echipei medicale de la Spitalul Județean Timișoara.

