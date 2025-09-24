Descoperirea care ar putea schimba tot ceea ce se știa despre dinozauri: Joaquinraptor casali, prădătorul uriaș cu „gheare ca foarfecile de gard viu”

Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 10:15
de Iulia Kelt

ȘTIINȚĂ
Descoperirea care ar putea schimba tot ceea ce se știa despre dinozauri / Foto: Sci.News

Un nou dinozaur carnivor, numit Joaquinraptor casali, a fost identificat în sudul Argentinei, schimbând înțelegerea despre prădătorii de vârf ai Cretacicului târziu.

Fosila, remarcabil de bine conservată, a fost găsită în provincia Chubut și include craniu parțial, coaste, vertebre, membre anterioare și posterioare.

Joaquinraptor, un reprezentant al grupului megaraptorilor, atingea aproximativ șapte metri lungime și peste o tonă greutate.

Joaquinraptor, un vânător agil și înfricoșător

Spre deosebire de Tyrannosaurus rex, care domina America de Nord în aceeași perioadă, Joaquinraptor era mai suplu și mai rapid. În schimb, brațele sale puternice și ghearele uriașe îl transformau într-un prădător de mare precizie, capabil să manipuleze și să sfâșie prada cu ușurință, scrie Live Science.

„Brațele și ghearele acestui dinozaur fac ca membrele lui T. rex să pară ridicole prin comparație”, a comentat paleontologul Steve Brusatte de la Universitatea din Edinburgh, subliniind contrastul dintre cele două specii: T. rex, masiv și dotat cu mușcături zdrobitoare, versus Joaquinraptor, sprinten și echipat cu arme letale pentru atacuri rapide.

Descoperirea are și un detaliu spectaculos: în maxilarul fosilei a fost găsit osul unui crocodil preistoric, dovadă directă a dietei sale carnivore. Acest indiciu confirmă statutul de prădător de vârf în ecosistemul patagonez de acum 70–66 de milioane de ani.

Descoperirea care ar putea schimba tot ceea ce se știa despre dinozauri

Descoperirea care ar putea schimba tot ceea ce se știa despre dinozauri. Ce știm despre Joaquinraptor / Foto: Matt Lamanna

De ce este importantă descoperirea despre acest dinozaur

Primele fragmente ale fosilei au fost observate în 2019, dar a fost nevoie de trei campanii de săpături pentru a recupera scheletul complet.

Analiza histologică a oaselor a arătat că specimenul avea cel puțin 19 ani la momentul morții și era deja matur sexual, deși posibil să mai fi avut o mică capacitate de creștere.

Studiul, publicat pe 23 septembrie 2025 în revista Nature Communications, evidențiază că megaraptorii au rămas prădători dominanți în Patagonia până la sfârșitul Cretacicului, ocupând aceeași nișă ecologică pe care T. rex o deținea în America de Nord.

Potrivit paleontologilor, Joaquinraptor reprezintă cel mai recent megaraptor cunoscut înainte de extincția în masă provocată de asteroidul care a lovit Peninsula Yucatán.

„Această descoperire oferă o perspectivă crucială asupra ultimei etape din evoluția megaraptorilor în America de Sud”, a explicat Darla Zelenitsky, cercetător la Universitatea din Calgary, care nu a fost implicată direct în studiu.

Mediul în care a trăit Joaquinraptor era foarte diferit de Patagonia rece și aridă de astăzi. Sedimentele arată că zona era atunci o câmpie caldă și umedă, aproape de mare, ceea ce oferea condiții ideale pentru un prădător de talia sa.

Descoperirea lui Joaquinraptor casali nu doar îmbogățește lista dinozaurilor sud-americani, ci rescrie și imaginea prădătorilor de vârf din ultimele milioane de ani înainte de dispariția dinozaurilor non-aviari.

