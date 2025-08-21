Un nou joc Star Trek Voyager promite să readucă farmecul anilor ’90 în gaming

Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 16:30
de Ozana Mazilu

Gaming
Universul Star Trek a cunoscut multe transformări de-a lungul decadelor, de la seriale de televiziune devenite clasice până la adaptări moderne cu bugete de blockbuster. Totuși, anunțul lansării jocului Star Trek Voyager: Across the Unknown a stârnit un val de entuziasm în rândul fanilor nostalgici, dar și al celor care caută o alternativă mai liniștită și strategică la serialele pline de acțiune din prezent.

Dezvăluit miercuri, titlul promite o experiență unică ce combină explorarea, managementul resurselor și deciziile morale, într-un cadru inspirat direct din perioada anilor ’90 a francizei. Jocul va fi dezvoltat de gameXcite și publicat de Daedalic Entertainment, studiouri cu experiență în zona de strategie și aventură narativă.

Un joc de strategie și supraviețuire inspirat de călătoria navei Voyager

Acțiunea jocului se concentrează pe nava USS Voyager, pierdută în Quadrantul Delta, sub comanda căpitanului Kathryn Janeway. Povestea respectă spiritul serialului original, punându-te în postura de a lua decizii critice pentru a asigura supraviețuirea echipajului și pentru a găsi drumul înapoi spre casă.

Conform informațiilor oferite de dezvoltatori, Across the Unknown va îmbina elemente de roguelite cu dinamica interacțiunilor dintre membrii echipajului. Fiecare alegere a jucătorului poate modifica radical cursul misiunii: resursele pot fi distribuite într-un mod echilibrat sau riscant, relațiile dintre personaje pot influența moralul echipei, iar evenimentele neprevăzute pot testa limitele oricărui lider.

Trailerul de prezentare sugerează o atmosferă apropiată de jocuri precum FTL: Faster Than Light, unde explorarea și gestionarea resurselor sunt vitale. Totuși, spre deosebire de titlurile independente, Across the Unknown promite o integrare puternică a universului Star Trek, cu personaje familiare și situații inspirate din poveștile serialului.

O alternativă la Star Trek-ul modern de pe ecrane

Pentru mulți fani, anii ’90 au reprezentat epoca de aur a francizei, cu serii precum Deep Space Nine și Voyager care puneau accent pe dileme morale, explorări științifice și povești cu ritm mai lent, dar mai profund. În contrast, producțiile recente precum Discovery sau Picard au ales un ton mai grandios, apropiat de marile producții hollywoodiene, cu mai puțin spațiu pentru episoade de tipul „problem of the week”.

În acest context, Star Trek Voyager: Across the Unknown pare să ofere exact ceea ce lipsește unora dintre fanii tradiționali: o experiență în care nu totul se rezumă la explozii spectaculoase și amenințări universale, ci la decizii de zi cu zi, la supraviețuirea unei echipe și la gestionarea situațiilor neprevăzute din spațiul necunoscut.

De altfel, dezvoltatorii au subliniat că „personajele familiare revin, dar destinele lor pot fi diferite”. Asta sugerează că jocul nu va fi doar o adaptare fidelă a serialului, ci o reinterpretare interactivă în care povestea poate lua direcții noi, în funcție de acțiunile jucătorului.

Ce știm până acum și ce așteptări au fanii

Deocamdată, Across the Unknown nu are o dată oficială de lansare, dar confirmarea că va fi disponibil pe PC și console a fost suficientă pentru a stârni curiozitatea comunității. Fanii speră ca titlul să ofere un echilibru între elementele de strategie și atmosfera Star Trek, evitând capcana de a deveni doar un alt joc generic de management.

Un alt detaliu important este accentul pus pe interacțiunile dintre personaje. Dacă sistemul de relații va fi suficient de complex, fiecare decizie ar putea schimba nu doar parcursul misiunii, ci și dinamica echipajului, oferind o rejucabilitate ridicată. În plus, integrarea unor fețe cunoscute din serial, precum Harry Kim sau chiar căpitanul Janeway, va fi un punct de atracție major pentru veteranii francizei.

În prezent, serialul Star Trek: Voyager este disponibil pentru streaming pe Paramount Plus, iar lansarea jocului pare să completeze perfect interesul reînnoit pentru poveștile acestei nave. Într-o perioadă în care industria de gaming este saturată de titluri de acțiune rapidă și grafică spectaculoasă, Across the Unknown ar putea fi exact alternativa strategică și contemplativă de care fanii Star Trek au nevoie.

Dacă ai crescut cu Voyager sau pur și simplu cauți o experiență mai cerebrală în gaming, noul joc promite să fie o punte între nostalgia anilor ’90 și așteptările jucătorilor moderni. Rămâne de văzut dacă Across the Unknown va reuși să captureze pe deplin spiritul original al francizei sau dacă va fi doar o încercare curajoasă într-un spațiu plin de provocări.

