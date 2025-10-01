Un nou instrument de inteligență artificială detectează leziuni cerebrale ascunse la copiii cu epilepsie

Un pas important pentru medicină a fost anunțat de cercetătorii australieni: un instrument de inteligență artificială (AI) capabil să descopere leziuni cerebrale minuscule, greu de observat chiar și de către specialiști, la copiii cu epilepsie. Descoperirea ar putea accelera accesul pacienților la intervenții chirurgicale care le schimbă viața, în special pentru aceia a căror boală nu răspunde la tratamentele medicamentoase.

Echipa condusă de neurologul pediatru Emma Macdonald-Laurs de la Royal Children’s Hospital din Melbourne a antrenat AI-ul pe imagini cerebrale ale copiilor, reușind să identifice malformații de dimensiunea unei afine, adesea ascunse în adâncul pliurilor creierului și nedetectabile pe un RMN standard.

Epilepsia are multiple cauze, însă aproximativ 30% dintre cazuri se datorează unor anomalii structurale ale creierului. Aceste leziuni – adesea asociate cu displazia corticală și epilepsia focală – pot fi extrem de mici și greu de identificat chiar și pe cele mai detaliate imagini RMN. Din acest motiv, mulți copii nu sunt considerați eligibili pentru chirurgie, fiind privați de o șansă reală la o viață fără convulsii.

„Aceste leziuni sunt deseori trecute cu vederea, iar pacienții nu sunt trimiși spre operație”, a explicat Macdonald-Laurs. „Instrumentul pe care l-am dezvoltat nu înlocuiește medicii radiologi sau neurologii, dar acționează ca un detectiv care ne ajută să punem piesele puzzle-ului cap la cap mai repede.”

Pentru dezvoltarea algoritmului, echipa a combinat date provenite din RMN și din scanări PET (tomografie cu emisie de pozitroni). În testele clinice, AI-ul a identificat leziuni cu o rată de succes de 94% într-un grup și 91% într-un altul, o performanță semnificativ mai bună decât evaluările umane inițiale.

Rezultate promițătoare în intervențiile chirurgicale

Dintr-un prim grup de 17 copii incluși în studiu, 12 au fost supuși unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea leziunilor cerebrale descoperite de AI. Rezultatele sunt încurajatoare: 11 dintre aceștia sunt acum complet lipsiți de crize epileptice. Pentru familiile afectate de epilepsie rezistentă la tratament, aceste date înseamnă o schimbare radicală a calității vieții.

Epilepsia afectează aproximativ 1 din 200 de copii, iar o treime dintre cazuri nu răspund la medicamente. Chirurgia reprezintă adesea singura opțiune viabilă pentru acești pacienți, însă lipsa unor diagnosticări clare amână sau chiar exclude posibilitatea unei operații. Tocmai de aceea, instrumentele AI pot juca un rol decisiv în a reduce timpul până la tratamentul corect.

Cercetătorii intenționează să testeze în continuare detectorul în spitale, pe pacienți noi, care nu au încă un diagnostic clar. „Următorul pas este să vedem cum se comportă instrumentul în condiții reale de spital, pe cazuri nedescoperite până acum”, a precizat Macdonald-Laurs.

Inteligența artificială, un partener tot mai prezent în medicină

Specialiști independenți consideră această inovație un „proof of concept” solid, cu rezultate impresionante. Konrad Wagstyl, expert în calcul biomedical la King’s College London, a subliniat că performanțele obținute de echipa australiană sunt remarcabile. El a menționat și că, deși PET-ul aduce informații suplimentare față de RMN, are dezavantajul costului ridicat, al accesului limitat și al expunerii pacienților la o doză de radiații.

Cu toate acestea, eficiența AI-ului nu poate fi ignorată. Într-un studiu separat, o echipă britanică a demonstrat în februarie că algoritmii pot detecta până la 64% dintre leziunile asociate epilepsiei care fuseseră omise de radiologi.

Cazul de față arată cum AI-ul nu înlocuiește expertiza umană, ci o completează, oferind o precizie suplimentară și un sprijin vital în diagnostic. Pentru medicină, aceasta înseamnă timpi mai rapizi de decizie, tratamente mai personalizate și, în final, vieți transformate.

Epilepsia rămâne o provocare majoră pentru pacienți și familiile lor, dar integrarea inteligenței artificiale în diagnostic aduce o speranță reală. Chiar dacă mai există obstacole legate de costuri și implementare, mesajul este clar: tehnologia poate deschide uși care până acum păreau închise.

Astfel, pentru mulți copii, o viață fără crize nu mai este doar un vis, ci o perspectivă tangibilă, în care algoritmii AI și medicii lucrează împreună pentru același scop.