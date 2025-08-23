Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 10:42
de Andrei Simion

Medicamente pentru epilepsie pot inversa simptomele autismului

ȘTIINȚĂ
Medicamente pentru epilepsie pot inversa simptomele autismului
Un tratament pentru epilepsie ar putea deschide drumul spre inversarea simptomelor autismului. (Foto: Profimedia)

Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Stanford Medicine deschide o direcție surprinzătoare în tratamentul tulburărilor din spectrul autist. Experimente efectuate pe șoareci au arătat că medicamente aflate în testare pentru epilepsie pot inversa simptome asemănătoare autismului, de la hipersensibilitatea la stimuli și comportamentele repetitive până la dificultățile de interacțiune socială, notează News.ro.

Descoperirea subliniază o conexiune importantă între autism și epilepsie, ambele tulburări fiind legate de activitatea unei regiuni cerebrale puțin înțelese până acum: nucleul talamic reticular, o zonă-cheie care filtrează informațiile senzoriale dintre talamus și cortex.

O poartă a informațiilor senzoriale și cheia unor afecțiuni complexe

Echipa de la Stanford a urmărit comportamentul șoarecilor modificați genetic pentru a reproduce simptomele autismului. Aceștia prezentau hiperactivitate în nucleul talamic reticular ori de câte ori erau expuși la stimuli precum lumină sau curenți de aer, dar și în timpul interacțiunilor sociale. Mai mult, această hiperactivitate era asociată cu descărcări spontane de activitate neuronală ce duceau la convulsii.

Astfel, cercetătorii au observat o suprapunere între mecanismele implicate în autism și cele din epilepsie, o descoperire care ar putea explica și de ce până la 30% dintre persoanele cu tulburări din spectrul autist suferă și de epilepsie – o proporție mult mai mare decât în populația generală, unde rata este de aproximativ 1%.

Tratamentul care a schimbat comportamentul șoarecilor

Pentru a testa această ipoteză, echipa a administrat șoarecilor un medicament experimental pentru epilepsie, Z944, observând o reducere semnificativă a comportamentelor asociate cu autismul. Medicamentul a inversat hipersensibilitatea la stimuli, comportamentele repetitive și dificultățile sociale.

Rezultatele au fost confirmate și printr-o altă metodă inovatoare: neuromodularea bazată pe DREADD, o tehnică prin care neuronii sunt modificați genetic pentru a răspunde la medicamente special concepute. Aceasta a permis cercetătorilor să suprime hiperactivitatea nucleului talamic reticular și, implicit, să reducă simptomele asemănătoare autismului. Interesant este că prin stimularea excesivă a acestei regiuni, deficitele comportamentale au putut fi induse chiar și la șoarecii normali.

Noi perspective pentru tratamentul autismului

Rezultatele, publicate în revista Science Advances, arată că nucleul talamic reticular ar putea deveni o nouă țintă terapeutică pentru tulburările din spectrul autist. În plus, faptul că unele dintre medicamentele testate se află deja în studii clinice pentru epilepsie ar putea grăbi procesul de adaptare și pentru tratamentul autismului.

Deși aceste rezultate sunt încă limitate la modele animale, cercetătorii consideră că ele oferă o înțelegere mai profundă asupra mecanismelor neurologice comune celor două afecțiuni. Dacă viitoarele studii clinice vor confirma eficiența acestor terapii și la oameni, ar putea fi deschisă o nouă eră în abordarea autismului – una care se bazează pe intervenții directe asupra circuitelor neuronale implicate în filtrarea informațiilor senzoriale.

Apa mării s-a răcit brusc. Câte grade are acum? Meteorologii au anunţat un alt fenomen periculos pe litoralul romanesc
Recomandări
Dezastrul lăsat în urmă de furtunile din ultimele ore. Trei români au murit, printre care un tânăr care se adăpostea într-un magazin
Dezastrul lăsat în urmă de furtunile din ultimele ore. Trei români au murit, printre care un tânăr care se adăpostea într-un magazin
Ilie Bolojan, primit la Chişinău de premierul Republicii Moldova. Ce a făcut prim-ministrul român la coborârea din maşină? Update
Ilie Bolojan, primit la Chişinău de premierul Republicii Moldova. Ce a făcut prim-ministrul român la coborârea din maşină? Update
O cântăreață a descoperit pe Spotify un album nou sub numele ei, dar era creat integral de inteligența artificială
O cântăreață a descoperit pe Spotify un album nou sub numele ei, dar era creat integral de inteligența artificială
Amendă de 11.000 de lei dacă faci acest gest după ce ți-ai schimbat locul de muncă. Este complet interzis să furi clienții de la vechiul patron
Amendă de 11.000 de lei dacă faci acest gest după ce ți-ai schimbat locul de muncă. Este complet interzis să furi clienții de la vechiul patron
Ce se întâmplă dacă șeful te pune să faci curățenie la birou. Practica ilegală, o consecință a austerității din piață
Ce se întâmplă dacă șeful te pune să faci curățenie la birou. Practica ilegală, o consecință a austerității din piață
Gluma făcută de un român lui Nicuşor Dan în timp ce se filma lângă preşedinte. Şeful statului nu a putut decât se amuze. “Mare caracter”
Gluma făcută de un român lui Nicuşor Dan în timp ce se filma lângă preşedinte. Şeful statului nu a putut decât se amuze. “Mare caracter”
Actorii din serialul „Wednesday” de pe Netflix au făcut o listă cu expresii românești înfricoșătoare. Cum au reacționat când au auzit „Cine sapă groapa altuia, sigur cade-n ea”
Actorii din serialul „Wednesday” de pe Netflix au făcut o listă cu expresii românești înfricoșătoare. Cum au reacționat când au auzit „Cine sapă groapa altuia, sigur cade-n ea”
Ai nevoie de acordul vecinilor pentru a deschide un punct de lucru acasă? Răspunsul clar din lege
Ai nevoie de acordul vecinilor pentru a deschide un punct de lucru acasă? Răspunsul clar din lege
Revista presei
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o stradă din Calafat
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscop weekend 23-24 august 2025: Zile cu surprize pentru unele zodii și liniște pentru altele
Playtech Știri
Meghan Markle, acuzată că ar avea o fiică secretă. Apar noi speculații privind criza în căsnicia cu Prințul Harry
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 23 august 2025. Zodia care va suferi cumplit, o persoană dragă o va trăda
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou