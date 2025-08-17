Un melc și-a regenerat ochiul pierdut, iar descoperirea ar putea reda vederea oamenilor

Cercetătorii au făcut o descoperire remarcabilă: un melc din specia Pomacea canaliculata, cunoscut drept „melcul-pom”, a reușit să își regenereze complet ochiul după ce acesta a fost extirpat. Studiul, publicat în revista Nature Communications, sugerează că mecanismele de regenerare ale acestor moluște ar putea deschide drumul unor tratamente revoluționare pentru bolile de vedere la oameni, precum degenerescența maculară.

De ce sunt melcii un model unic pentru cercetarea medicală

Deși oamenii și multe animale își pierd capacitatea de a regenera organe după dezvoltarea embrionară, există specii care păstrează această abilitate uimitoare. Printre ele se numără axolotlii, caracatițele și melcii. Încă din secolul al XVIII-lea, naturalistul italian Lazzaro Spallanzani observa că melcii pot regenera chiar și părți ale capului după o traumă.

Cu toate acestea, până de curând, melcii au fost relativ ignorați în cercetarea biologiei regenerative. Motivul principal este că multe specii sunt greu de crescut în laborator sau au un ciclu de viață complicat, care implică metamorfoză. Melcul-pom, originar din America de Sud, s-a dovedit însă o alegere ideală: este prolific, rezistent și ușor de întreținut în condiții controlate, iar ochii lui prezintă asemănări izbitoare cu cei ai oamenilor.

Un proces de regenerare în etape, finalizat în 28 de zile

Cercetătorii au urmărit pas cu pas procesul prin care melcul își reface ochiul. Totul începe cu o fază de cicatrizare rapidă, în primele 24 de ore, care previne infecțiile și pierderea fluidelor. Urmează migrarea și multiplicarea celulelor nediferențiate spre zona lezată, unde formează un țesut de bază.

După aproximativ zece zile, celulele încep să se specializeze și apar primele structuri vizibile: cristalinul, retina și nervul optic. În a patra săptămână, ochiul este aproape complet refăcut, deși cercetătorii cred că maturizarea funcțională continuă și după acest moment. Analiza genetică a arătat că peste 9.000 de gene sunt activate diferit în primele zile după amputație, iar peste 1.100 rămân implicate și la finalul regenerării.

Ce înseamnă această descoperire pentru medicina viitorului

Ochii melcului-pom funcționează pe același principiu ca ochii oamenilor, fiind de tip „cameră”: au cornee, cristalin și retină capabilă să capteze imagini complexe. Această asemănare face ca studiul lor să fie deosebit de relevant pentru înțelegerea și, poate, replicarea proceselor regenerative la oameni.

Profesorul Alice Accorsi, de la Universitatea din California, Davis, care a coordonat cercetarea alături de Stowers Institute for Medical Research, subliniază importanța descoperirii: „Până acum nu aveam un model complet pentru regenerarea ochiului. Melcii-pom ne oferă această oportunitate unică”.

Dacă mecanismele genetice identificate la melci pot fi activate și la oameni, tratamentele regenerative ar putea deveni o realitate în viitor. Bolile degenerative ale ochilor, care afectează milioane de persoane la nivel global, ar putea fi tratate nu doar prin corecții artificiale, precum implanturi sau transplanturi, ci prin regenerarea naturală a organelor.