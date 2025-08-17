Ultima ora
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
17 aug. 2025 | 23:01
de Cristian Cojocaru

Un melc și-a regenerat ochiul pierdut, iar descoperirea ar putea reda vederea oamenilor

ȘTIINȚĂ
Un melc și-a regenerat ochiul pierdut, iar descoperirea ar putea reda vederea oamenilor
Melcul-pom, capabil să își regenereze ochiul într-o lună. (Foto: ALICE ACCORSI/UC Davis/Cover Images/SIPA)

Cercetătorii au făcut o descoperire remarcabilă: un melc din specia Pomacea canaliculata, cunoscut drept „melcul-pom”, a reușit să își regenereze complet ochiul după ce acesta a fost extirpat. Studiul, publicat în revista Nature Communications, sugerează că mecanismele de regenerare ale acestor moluște ar putea deschide drumul unor tratamente revoluționare pentru bolile de vedere la oameni, precum degenerescența maculară.

De ce sunt melcii un model unic pentru cercetarea medicală

Deși oamenii și multe animale își pierd capacitatea de a regenera organe după dezvoltarea embrionară, există specii care păstrează această abilitate uimitoare. Printre ele se numără axolotlii, caracatițele și melcii. Încă din secolul al XVIII-lea, naturalistul italian Lazzaro Spallanzani observa că melcii pot regenera chiar și părți ale capului după o traumă.

Cu toate acestea, până de curând, melcii au fost relativ ignorați în cercetarea biologiei regenerative. Motivul principal este că multe specii sunt greu de crescut în laborator sau au un ciclu de viață complicat, care implică metamorfoză. Melcul-pom, originar din America de Sud, s-a dovedit însă o alegere ideală: este prolific, rezistent și ușor de întreținut în condiții controlate, iar ochii lui prezintă asemănări izbitoare cu cei ai oamenilor.

Un proces de regenerare în etape, finalizat în 28 de zile

Cercetătorii au urmărit pas cu pas procesul prin care melcul își reface ochiul. Totul începe cu o fază de cicatrizare rapidă, în primele 24 de ore, care previne infecțiile și pierderea fluidelor. Urmează migrarea și multiplicarea celulelor nediferențiate spre zona lezată, unde formează un țesut de bază.

După aproximativ zece zile, celulele încep să se specializeze și apar primele structuri vizibile: cristalinul, retina și nervul optic. În a patra săptămână, ochiul este aproape complet refăcut, deși cercetătorii cred că maturizarea funcțională continuă și după acest moment. Analiza genetică a arătat că peste 9.000 de gene sunt activate diferit în primele zile după amputație, iar peste 1.100 rămân implicate și la finalul regenerării.

 

Ce înseamnă această descoperire pentru medicina viitorului

Ochii melcului-pom funcționează pe același principiu ca ochii oamenilor, fiind de tip „cameră”: au cornee, cristalin și retină capabilă să capteze imagini complexe. Această asemănare face ca studiul lor să fie deosebit de relevant pentru înțelegerea și, poate, replicarea proceselor regenerative la oameni.

Profesorul Alice Accorsi, de la Universitatea din California, Davis, care a coordonat cercetarea alături de Stowers Institute for Medical Research, subliniază importanța descoperirii: „Până acum nu aveam un model complet pentru regenerarea ochiului. Melcii-pom ne oferă această oportunitate unică”.

Dacă mecanismele genetice identificate la melci pot fi activate și la oameni, tratamentele regenerative ar putea deveni o realitate în viitor. Bolile degenerative ale ochilor, care afectează milioane de persoane la nivel global, ar putea fi tratate nu doar prin corecții artificiale, precum implanturi sau transplanturi, ci prin regenerarea naturală a organelor.

Furtuni violente în România: peste 2.200 de oameni fără curent în Harghita. Grindină uriașă în Maramureș și Hunedoara
Recomandări
Ce este îmbrățișarea hoață. Polițiștii atrag atenția asupra fenomenului, sunt tot mai multe cazuri în România
Ce este îmbrățișarea hoață. Polițiștii atrag atenția asupra fenomenului, sunt tot mai multe cazuri în România
Un pilot a fost scos cu forța din avion, chiar înainte de decolare: „Doar câteva beri”
Un pilot a fost scos cu forța din avion, chiar înainte de decolare: „Doar câteva beri”
Nicușor Dan, anunț la final de concediu. Președintele a publicat noi imagini cu familia sa: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România”
Nicușor Dan, anunț la final de concediu. Președintele a publicat noi imagini cu familia sa: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România”
Orașul unde luxul e mai important decât pâinea pe masă. Tinerii se îndatorează doar ca să pară bogați: „Am o viață, vreau experiențe”
Orașul unde luxul e mai important decât pâinea pe masă. Tinerii se îndatorează doar ca să pară bogați: „Am o viață, vreau experiențe”
Sfârșit tragic pentru un român aflat în concediu în Grecia. Un pas greșit i-a fost fatal
Sfârșit tragic pentru un român aflat în concediu în Grecia. Un pas greșit i-a fost fatal
A murit Terence Stamp, actorul britanic celebru pentru rolul său negativ în Superman
A murit Terence Stamp, actorul britanic celebru pentru rolul său negativ în Superman
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: „Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”
Accident în lanț cu șase mașini, în Giurgiu. Patru persoane au ajuns la spital
Accident în lanț cu șase mașini, în Giurgiu. Patru persoane au ajuns la spital
Revista presei
Adevarul
Ucrainenii dezvoltă drone „imposibil de bruiat” cu rază de până la 100 km: „Războiul s-a schimbat”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscop luni, 18 august 2025. Zodia care va trebui să depășească un obstacol major. Este începutul unei perioade dificile
Playtech Știri
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
Playtech Știri
Cele două zodii care dau lovitura la final de august. Norocul e de partea lor, încep o perioadă a marilor schimbări
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou