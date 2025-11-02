Un livrator srilankez, agresat și umilit de o tânără în Popești-Leordeni. Agresoarea a fost dusă la Poliție

Ultima ora
Explozie puternică urmată de incendiu în Dej. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană, decedată
02 nov. 2025 | 21:27
de Vieriu Ionut

Într-o perioadă în care incidentele violente devin tot mai frecvente, o întâmplare petrecută la finalul acestei săptămâni în Popești-Leordeni a stârnit revoltă în mediul online. Un livrator srilankez a fost umilit și agresat de o tânără, chiar în plină stradă, în timp ce își desfășura activitatea. Momentul, surprins în imagini video de către victimă, a dus rapid la reacția autorităților, care au reușit să îi identifice pe cei implicați și să îi ducă la audieri.

Agresiunea care a șocat comunitatea din Popești-Leordeni

Incidentul a avut loc sâmbătă, 1 noiembrie, atunci când un livrator de 24 de ani a fost oprit în trafic de o mașină în care se aflau doi tineri, o femeie de 23 de ani și un minor de 17 ani. Autoturismul, înmatriculat în județul Călărași, s-a apropiat de scuterul livratorului, iar tânăra a coborât vizibil nervoasă, adresându-i cuvinte jignitoare.

În scurt timp, situația a escaladat. Femeia a luat un cablu de telefon din mașină și a început să îl lovească pe bărbat de mai multe ori, în timp ce îl înjura. În ciuda calmului de care a dat dovadă victima, care a încercat să o roage pe tânără să se liniștească, aceasta a continuat comportamentul violent, ajungând chiar să îl scuipe.

Livratorul a reușit să filmeze întreaga scenă, în ciuda faptului că tânărul care o însoțea pe agresoare i-a cerut în repetate rânduri să oprească înregistrarea.

Tinerii care au agresat livratorul Sursă foto - Captură

Intervenția poliției: cei doi tineri, duși la audieri

După ce imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni s-au sesizat din oficiu și au pornit o anchetă. În scurt timp, persoanele implicate au fost identificate și conduse la secție pentru audieri.

„În urma activităților specifice desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, faptă săvârșită în data de 1 noiembrie a.c., în contextul unei șicanări în trafic. În urma incidentului, un bărbat de 24 de ani ar fi fost agresat fizic și verbal de două persoane. Cei în cauză sunt un tânăr de 17 ani și o tânără de 23 de ani”, se arată în comunicatul transmis de autorități.

Cei doi sunt cercetați pentru loviri și alte violențe, iar poliția continuă ancheta pentru stabilirea tuturor detaliilor legate de incident.

Cazuri similare de agresiune asupra livratorilor străini

Incidentul din Popești-Leordeni amintește de un alt caz grav petrecut în luna august, în București, când un livrator asiatic a fost atacat cu pumnii de un bărbat care i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”. Atacatorul a fost prins chiar de un polițist aflat în timpul liber și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

La momentul respectiv, președintele României a condamnat public actul de violență și a atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă răspândirea urii și a xenofobiei.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice. Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a transmis atunci șeful statului.

Violența stradală, o problemă tot mai vizibilă

În contextul acestor incidente repetate, autoritățile din Ilfov și București sunt din ce în ce mai preocupate de fenomenul violenței stradale, mai ales asupra lucrătorilor străini. Tot mai mulți livratori srilankezi, nepalezi sau filipinezi lucrează în România, iar cazurile de abuz verbal sau fizic asupra lor devin tot mai dese.

Cazul din Popești-Leordeni reprezintă, astfel, nu doar un incident izolat, ci un semnal de alarmă cu privire la creșterea intoleranței și la nevoia de protecție sporită a celor care vin să muncească cinstit în țara noastră.

Poliția continuă cercetările, iar cei doi tineri implicați riscă sancțiuni penale dacă se va dovedi că au acționat cu intenție.

