Tânărul care a atacat un livrator străin în București, cercetat și pentru propagandă legionară. Se fac noi audieri la Parchet
Cosmin Tudoran, tânărul care a agresat un livrator în București, a ajuns din nou în fața procurorilor de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 2. Anchetatorii au decis extinderea cercetărilor și pentru infracțiunea de propagandă legionară, după ce au analizat pagina sa de Facebook.
Într-un comunicat transmis de Parchet, se reamintește că Tudoran a fost pus sub acuzare pentru lovire sau alte violențe, după incidentul petrecut pe 26 august 2025. Atunci, în sectorul 2 al Capitalei, acesta ar fi agresat un livrator originar din Bangladesh, lovindu-l cu pumnul în față. Potrivit procurorilor, atacul ar fi avut motivații rasiale și xenofobe, agresorul încercând să determine victima „să părăsească teritoriul țării”.
Lovitura i-a provocat victimei leziuni ce au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale.
„La data de 02.09.2025 procurorul a dispus extinderea acţiunii penale faţă de inculpat cu privire la săvârşirea infracţiunii de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. art. 4 alin. (2) din OUG nr. 31/2002, constând în aceea că: La data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont, creat pe o platformă de socializare, inculpatul a distribuit un colaj video, nerestricţionat vizualizării, în conţinutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mişcării Legionare, precum şi o imagine care îl înfăţişează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceştia se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă”, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 2.