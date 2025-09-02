Tânărul care a atacat un livrator străin în București, cercetat și pentru propagandă legionară. Se fac noi audieri la Parchet

Cosmin Tudoran, tânărul care a agresat un livrator în București, a ajuns din nou în fața procurorilor de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 2. Anchetatorii au decis extinderea cercetărilor și pentru infracțiunea de propagandă legionară, după ce au analizat pagina sa de Facebook.

Românul care a agresat un livrator străin, cercetat și pentru propagandă legionară

Într-un comunicat transmis de Parchet, se reamintește că Tudoran a fost pus sub acuzare pentru lovire sau alte violențe, după incidentul petrecut pe 26 august 2025. Atunci, în sectorul 2 al Capitalei, acesta ar fi agresat un livrator originar din Bangladesh, lovindu-l cu pumnul în față. Potrivit procurorilor, atacul ar fi avut motivații rasiale și xenofobe, agresorul încercând să determine victima „să părăsească teritoriul țării”.

Lovitura i-a provocat victimei leziuni ce au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale.