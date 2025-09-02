Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025 | 15:45
de Ioana Bucur

Tânărul care a atacat un livrator străin în București, cercetat și pentru propagandă legionară. Se fac noi audieri la Parchet

Actualitate
Tânărul care a atacat un livrator străin în București, cercetat și pentru propagandă legionară. Se fac noi audieri la Parchet

Cosmin Tudoran, tânărul care a agresat un livrator în București, a ajuns din nou în fața procurorilor de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 2. Anchetatorii au decis extinderea cercetărilor și pentru infracțiunea de propagandă legionară, după ce au analizat pagina sa de Facebook.

Românul care a agresat un livrator străin, cercetat și pentru propagandă legionară

Într-un comunicat transmis de Parchet, se reamintește că Tudoran a fost pus sub acuzare pentru lovire sau alte violențe, după incidentul petrecut pe 26 august 2025. Atunci, în sectorul 2 al Capitalei, acesta ar fi agresat un livrator originar din Bangladesh, lovindu-l cu pumnul în față. Potrivit procurorilor, atacul ar fi avut motivații rasiale și xenofobe, agresorul încercând să determine victima „să părăsească teritoriul țării”.

Lovitura i-a provocat victimei leziuni ce au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Vezi și:
Polițistul Andrei, eroul care l-a prins pe agresorul livratorului, recompensat de MAI. A primit o mărire de salariu
Ambasada Bangladeshului, reacție după atacul asupra livratorului străin. Nicușor Dan și Andrei Jianu, menționați în mesaj

„La data de 02.09.2025 procurorul a dispus extinderea acţiunii penale faţă de inculpat cu privire la săvârşirea infracţiunii de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. art. 4 alin. (2) din OUG nr. 31/2002, constând în aceea că: La data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont, creat pe o platformă de socializare, inculpatul a distribuit un colaj video, nerestricţionat vizualizării, în conţinutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mişcării Legionare, precum şi o imagine care îl înfăţişează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceştia se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă”, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 2.

La Nina ar putea apărea iar în septembrie. Ce este fenomenul meteo şi ce schimbarea aduce
Recomandări
Când intră alocațiile copiilor în luna septembrie. Se pot baza părinții pe banii de la stat pentru pregătirile de școală?
Când intră alocațiile copiilor în luna septembrie. Se pot baza părinții pe banii de la stat pentru pregătirile de școală?
Cisternă cu gaz metan răsturnată pe DN 24A, în Vaslui. Scurgeri periculoase, trafic blocat complet
Cisternă cu gaz metan răsturnată pe DN 24A, în Vaslui. Scurgeri periculoase, trafic blocat complet
Microsoft schimbă modul în care funcționează Word: documentele vor fi salvate automat în cloud
Microsoft schimbă modul în care funcționează Word: documentele vor fi salvate automat în cloud
Un indian care lucrează de doi ani în România compara ţara noastră cu Ungaria. Cine a câştigat „bătălia”?
Un indian care lucrează de doi ani în România compara ţara noastră cu Ungaria. Cine a câştigat „bătălia”?
Legătura dintre procesul de îmbătrânire la om și ADN: Cum se schimbă totul în timp, vestea bună din spatele descoperirii
Legătura dintre procesul de îmbătrânire la om și ADN: Cum se schimbă totul în timp, vestea bună din spatele descoperirii
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
REVIEW Google Pixel 10 – telefonul cu Android 16 care face minuni acolo unde contează mai mult, autonomie, foto și AI. În plus, se aude superb
REVIEW Google Pixel 10 – telefonul cu Android 16 care face minuni acolo unde contează mai mult, autonomie, foto și AI. În plus, se aude superb
Cel puţin 1.400 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 3.100 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
Cel puţin 1.400 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 3.100 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
Revista presei
Adevarul
Alternative la cumpărarea unei locuințe în Cluj-Napoca. „Înainte țineau cai la parter în bloc. Acum cer 3.000 €/mp”
Playsport.ro
Gigi Becali, gata să bage mâna în buzunar pentru încă două transferuri la FCSB!
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Mutarea într-o casă nouă: eleganță și eficiență la fiecare pas (P)
Playtech Știri
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
Playtech Știri
La 70 de ani, Serghei Mizil nu s-a temut nicio clipă să plece la Asia Express: „Nu m-a schimbat regimul, mă schimb acum?”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...