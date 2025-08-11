Un Lamborghini Miura S a stat 40 de ani în sufrageria unui apartament din New York: Povestea unei bijuterii auto ascunse în mijlocul casei

Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 12:18
de Ozana Mazilu

Unul dintre cele mai rare și valoroase automobile din lume, un Lamborghini Miura S din 1970, a fost descoperit după patru decenii în cel mai neașteptat loc: sufrageria unui apartament din Long Island, New York. Povestea sa este cu atât mai spectaculoasă cu cât, pentru a putea scoate mașina la momentul vânzării, a fost nevoie să fie dărâmat un zid.

Lamborghini a produs între 1966 și 1976 doar 764 de unități Miura, iar varianta S a fost realizată în doar 338 de exemplare. Modelul descoperit în Long Island a părăsit fabrica din Sant’Agata Bolognese în iulie 1970 și a ajuns în Statele Unite fără să bănuiască nimeni că își va petrece următoarele patru decenii fără să părăsească locuința proprietarului, scrie presa straină.

Acesta a adus mașina prin garaj și, ulterior, a zidit peretele de acces, transformând practic sufrageria într-un garaj privat și permanent. Explicația lui a fost simplă: a dorit să păstreze automobilul în siguranță, protejat de intemperii și de eventuale riscuri din exterior.

Vehiculul a fost descoperit de Larry Kosilla, un expert în întreținerea mașinilor de lux, care a confirmat că automobilul nu a acumulat niciun kilometru în plus de când a ajuns în New York. Ba mai mult, Miura S-ul păstrează manualul original, documentația completă și are numărul motorului identic cu cel al șasiului, un detaliu extrem de valoros pentru colecționari.

Foto: autoevolution

Stare excepțională, cu mici urme ale trecerii timpului

Deși tapițeria de pe scaunul pasagerului a fost deteriorată de rozătoare, specialiștii au catalogat acest Miura S drept „un exemplar incredibil”. Automobilul a fost păstrat într-un mediu cu temperatură controlată, ceea ce a împiedicat apariția ruginii sau a altor probleme grave. Vopseaua originală, elementele de interior și componentele mecanice sunt intacte, iar kilometrajul indică 67.662 km, toți parcurși înainte ca mașina să fie „captivă” în apartament.

Anul trecut, un model similar, tot din 1970, a fost vândut la licitație pentru 2,04 milioane de dolari. În cazul acestui exemplar unic prin istoria sa, prețul exact obținut de proprietar nu a fost dezvăluit, dar este de așteptat să fie semnificativ.

Miura S este propulsat de un motor V12 de 3 litri, cu aspirație naturală, care dezvoltă 370 de cai-putere – cu 20 mai mult decât modelul Miura original. Supercarul accelerează de la 0 la 97 km/h în 5,5 secunde și atinge o viteză maximă de 285 km/h, performanțe impresionante chiar și pentru standardele actuale.

Foto: CarBuzz

Miura, primul supercar din lume și rivalități legendare

Considerat de mulți istorici auto drept primul supercar din lume, Lamborghini Miura a schimbat regulile jocului în anii ’60 și ’70. Designul revoluționar, cu motor amplasat central-spate și linii fluide, a fost semnat de Marcello Gandini pentru Bertone. Modelul a concurat direct cu legende precum Ferrari 275 GTB, Ford GT40, Maserati Ghibli sau De Tomaso Mangusta, însă majoritatea rivalilor erau echipați cu motoare V8, ceea ce făcea ca V12-le italian să impresioneze și mai mult.

Miura S-ul din Long Island nu este doar un automobil rar, ci și o capsulă a timpului – o dovadă a pasiunii unui proprietar care a preferat să îl păstreze ascuns, în loc să îl conducă. Povestea lui ridică întrebări despre câte alte comori mecanice ar putea fi încă ascunse în garaje, depozite sau chiar în camerele unor case obișnuite, așteptând să fie redescoperite.

Astăzi, automobilul a fost eliberat din „captivitate” și, indiferent de viitorul său – fie că va ajunge într-o colecție privată sau într-un muzeu – este sigur că va rămâne una dintre cele mai fascinante povești din istoria Lamborghini.

