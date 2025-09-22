Ultima ora
22 sept. 2025 | 07:26
de Andrei Simion

Un inel de aur roman descoperit în Gorj a fost expus în premieră națională. Ce înseamnă pentru istoria românească
Inelul roman descoperit în Gorj / Foto: Nelu Vintilescu

Descoperirea unui inel de aur din perioada romană în județul Gorj a stârnit interesul arheologilor și pasionaților de istorie.

Obiectul, identificat de un detectorist într-o pădure din satul Cătunele, este acum expus pentru prima dată în România, oferind o perspectivă valoroasă asupra artei și bijuteriilor din Antichitate. Această descoperire evidențiază bogăția patrimoniului arheologic românesc și importanța protejării siturilor istorice.

Contextul descoperirii și valoarea istorică a inelului roman

Inelul roman a fost găsit întâmplător de un pasionat de detectoare de metale, care cerceta zona pădurii din Cătunele. Specialiștii consideră că obiectul datează din perioada romană, fiind realizat din aur de calitate superioară și decorat cu motive specifice epocii.

Conform arheologilor, asemenea bijuterii erau purtate nu doar ca ornament, ci și ca simbol al statutului social și al influenței purtătorului în comunitate.

Această descoperire contribuie, fără niciun dubiu, la înțelegerea prezenței romane în zona Olteniei și oferă indicii despre rețelele comerciale și meșteșugurile locale din acea perioadă. Inelul de aur reprezintă un exemplu rar de bijuterie păstrată într-o stare excelentă timp de aproape două milenii, fiind considerat un tezaur al patrimoniului național.

Expunerea și semnificația culturală din spate

În premieră, inelul roman a fost expus publicului într-un muzeu din România, pentru a fi studiat și admirat de istorici, cercetători și vizitatori.

Autoritățile culturale subliniază că astfel de descoperiri trebuie protejate și înregistrate corespunzător pentru a preveni pierderea sau traficul ilegal al patrimoniului arheologic.

Expunerea obiectului permite și o mai bună înțelegere a modului în care romanii influențau viața cotidiană a locuitorilor din provinciile imperiului.

Pe lângă valoarea sa materială, inelul de aur oferă o imagine asupra gusturilor estetice și a simbolismului epocii romane.

Evenimentul a atras atenția mass-media și a pasionaților de istorie, consolidând reputația județului Gorj ca zonă bogată în vestigii arheologice.

Această descoperire evidențiază și importanța colaborării între detectoriști amatori și specialiști arheologi, care poate duce la recuperarea și protejarea unor artefacte unice.

Astfel, se poate spune că inelul de aur din Cătunele nu este doar o piesă de valoare excepțională, ci și o mărturie a trecutului și un stimulent pentru promovarea educației culturale în rândul publicului larg, care are mare nevoie de așa ceva.

