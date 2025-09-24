Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 15:59
de Ioana Bucur

Un fotbalist român și-a pierdut viața în SUA într-un accident ciudat, chiar înainte să revină acasă

ACTUALITATE
Un fotbalist român și-a pierdut viața în SUA într-un accident ciudat, chiar înainte să revină acasă
Ciprian Scrobotă. Foto: Facebook/ LPS CLUJ U19

Cu doar câteva ore înainte de zborul ce l-ar fi adus acasă, un tânăr fotbalist român și-a găsit sfârșitul într-un accident petrecut în Statele Unite. Ciprian Scrobotă, în vârstă de 20 de ani, student la Cluj și fost jucător al mai multor echipe locale, participa la un program Work and Travel atunci când o seară obișnuită cu prietenii s-a transformat într-o tragedie.

Cum și-a pierdut viața fotbalistul român în SUA

Un tânăr român de 20 de ani, student la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fost fotbalist la echipe precum Juniorul Aiud, CFR Cluj și LPS Cluj, a murit într-un tragic accident în Statele Unite.

Ciprian Scrobotă se afla în America prin programul Work and Travel și urma să se întoarcă în țară. În ultima seară dinaintea zborului spre România, a mers împreună cu mai mulți colegi la un restaurant aflat pe malul râului Wisconsin. Într-un moment de neatenție, a căzut de pe terasa localului, aflată la înălțime, direct în apă. Incidentul s-a produs în zona Wisconsin Dells, la mijlocul săptămânii trecute.

Vezi și:
19 septembrie, oglindă a istoriei: revoluții, descoperiri și tragedii care au marcat omenirea
„Știința sub atac”: Cum se confruntă cercetătorii cu presiunile politice și sociale

Autoritățile americane au fost alertate imediat, în noaptea de miercuri spre joi, aproape de miezul nopții. Echipaje de poliție și salvare au fost trimise la fața locului, în apropiere de bulevardul Broadway nr. 29, după ce un apel a anunțat că un tânăr a căzut peste balustradă și a ajuns în râu. În urma analizării imaginilor de supraveghere și a discuțiilor cu martorii, anchetatorii au stabilit că moartea românului a fost un accident, potrivit Antena 3 CNN.

Tragedia a lăsat în urmă durere și consternare în rândul apropiaților și al foștilor colegi de echipă. Cluburile pentru care a jucat Ciprian Scrobotă au transmis mesaje de condoleanțe și au anunțat deschiderea unui cont bancar pentru donații, în sprijinul familiei care are nevoie de fonduri consistente pentru repatrierea trupului neînsuflețit.

Urmează temperaturi de îngheț. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii la final de săptămână
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Numărul norocos al fiecărei zodii și ce înseamnă, potrivit unui numerolog. Cine are un înger păzitor toată viaţa?
Playtech Știri
Irina Noapteș a ieșit din zona de confort la filmările „Situationship”: „Te costă să fii vulnerabil”. Cum își dă seama, în viața reală, că un bărbat nu e potrivit pentru ea. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ioana State, dezvăluiri din culisele „La bine și la Roast”. Întâlnirea cu Anamaria Prodan, de departe, cel mai provocator moment: „Are niște ieșiri”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...