Un fotbalist român și-a pierdut viața în SUA într-un accident ciudat, chiar înainte să revină acasă

Cu doar câteva ore înainte de zborul ce l-ar fi adus acasă, un tânăr fotbalist român și-a găsit sfârșitul într-un accident petrecut în Statele Unite. Ciprian Scrobotă, în vârstă de 20 de ani, student la Cluj și fost jucător al mai multor echipe locale, participa la un program Work and Travel atunci când o seară obișnuită cu prietenii s-a transformat într-o tragedie.

Cum și-a pierdut viața fotbalistul român în SUA

Un tânăr român de 20 de ani, student la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fost fotbalist la echipe precum Juniorul Aiud, CFR Cluj și LPS Cluj, a murit într-un tragic accident în Statele Unite.

Ciprian Scrobotă se afla în America prin programul Work and Travel și urma să se întoarcă în țară. În ultima seară dinaintea zborului spre România, a mers împreună cu mai mulți colegi la un restaurant aflat pe malul râului Wisconsin. Într-un moment de neatenție, a căzut de pe terasa localului, aflată la înălțime, direct în apă. Incidentul s-a produs în zona Wisconsin Dells, la mijlocul săptămânii trecute.

Autoritățile americane au fost alertate imediat, în noaptea de miercuri spre joi, aproape de miezul nopții. Echipaje de poliție și salvare au fost trimise la fața locului, în apropiere de bulevardul Broadway nr. 29, după ce un apel a anunțat că un tânăr a căzut peste balustradă și a ajuns în râu. În urma analizării imaginilor de supraveghere și a discuțiilor cu martorii, anchetatorii au stabilit că moartea românului a fost un accident, potrivit Antena 3 CNN.

Tragedia a lăsat în urmă durere și consternare în rândul apropiaților și al foștilor colegi de echipă. Cluburile pentru care a jucat Ciprian Scrobotă au transmis mesaje de condoleanțe și au anunțat deschiderea unui cont bancar pentru donații, în sprijinul familiei care are nevoie de fonduri consistente pentru repatrierea trupului neînsuflețit.