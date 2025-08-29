Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 07:51
de Badea Violeta

Un F-16 al armatei s-a prăbușit la repetițiile pentru un show aviatic, în Polonia. Pilotul și-a pierdut viața VIDEO

Știri Externe
Un F-16 al armatei s-a prăbușit la repetițiile pentru un show aviatic, în Polonia. Pilotul și-a pierdut viața VIDEO
Un aparat de zbor F-16 al armatei a cazut in timpul repetitiilor pentru un spectacol aviatic, in Polonia. Sursa foto: Profimedia

O tragedie aviatică a avut loc joi, 28 august, în Polonia, unde un avion de vânătoare F-16 al armatei s-a prăbușit în timpul repetițiilor pentru un spectacol aerian la Radom, în centrul țării. Incidentul a fost confirmat oficial de guvern, iar pilotul și-a pierdut viața în urma catastrofei.

Tragedie în timpul repetițiilor la Radom

Evenimentul s-a produs în cursul pregătirilor pentru celebrul spectacol aviatic organizat anual la Radom, unul dintre cele mai importante show-uri aeriene din Europa Centrală și de Est.

Potrivit agențiilor internaționale AFP și Reuters, citate de Agerpres, avionul de vânătoare F-16 al armatei poloneze a pierdut altitudine și s-a prăbușit, fără ca pilotul să mai aibă șansa de a se salva.

Vezi și:
Momentul în care avionul pilotat de Vlad Zgărdău se prăbușește în curtea fabricii de vagoane din Arad, surprins de camere. Focul a izbucnit imediat
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit, pilotul Vlad Zgărdău era comandant la Wizz Air. Update

”Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian un avion F-16 s-a prăbuşit. Din păcate, pilotul a decedat”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szlapka, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Acesta a precizat că ministrul Apărării s-a deplasat de urgență la locul accidentului.

F-16, un avion multirol cu istorie bogată

F-16 Fighting Falcon este unul dintre cele mai cunoscute avioane de luptă multirol din lume. Proiectat inițial de General Dynamics și ulterior modernizat de Lockheed Martin pentru Forțele Aeriene ale Statelor Unite, aparatul a fost creat ca un avion de vânătoare ușor, dar s-a dovedit rapid extrem de versatil.

A intrat în dotarea mai multor state membre NATO, inclusiv Polonia, care l-a utilizat intensiv în cadrul misiunilor sale. România a analizat încă din 2008 posibilitatea achiziționării de avioane F-16 pentru modernizarea propriei aviații militare.

În 2010, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat achiziția a 24 de aparate F-16 în uz, de tip Block 25, cu o resursă estimată între 10 și 15 ani de zbor. Deși aparatele urmau să fie primite gratuit, România trebuia să suporte costurile pentru armament, infrastructură și formarea piloților, estimate la aproximativ 1,3 miliarde de dolari.

România și drumul către F-35

Decizia de a opta pentru F-16 a fost motivată în special de prețul mai redus, în comparație cu achiziționarea unor aparate noi, care ar fi costat peste 4 miliarde de dolari.

În același timp, alegerea a fost considerată un pas intermediar către viitoarea dotare cu F-35, avion de generația a cincea, deja aflat în serviciul mai multor state aliate.

În prezent, Forțele Aeriene Române utilizează F-16 în cadrul misiunilor de poliție aeriană și pregătire, acestea reprezentând coloana vertebrală a aviației militare românești după retragerea MiG-urilor 21 Lancer.

Ce este talvegul, fenomenul meteo ce aduce furtuni puternice, grindină și tornade la final de vară
Recomandări
Fraudele online fac ravagii printre patroni, micile firme și întreprinderi. Un sfert dintre ei au căzut deja victimă
Fraudele online fac ravagii printre patroni, micile firme și întreprinderi. Un sfert dintre ei au căzut deja victimă
Ce este convenția de consum și cum o poți actualiza. Informațiile pe care trebuie să le aibă clienții din România, explicate de Hidroelectrica
Ce este convenția de consum și cum o poți actualiza. Informațiile pe care trebuie să le aibă clienții din România, explicate de Hidroelectrica
Cum afli cota potrivită de TVA pentru un produs, sunt la fel ca în Uniunea Europeană. Soluția experților
Cum afli cota potrivită de TVA pentru un produs, sunt la fel ca în Uniunea Europeană. Soluția experților
Programul Rabla 2025 vine cu vouchere de aproximativ 3.700 de euro pentru electrice. Ce s-a mai schimbat pentru șoferi
Programul Rabla 2025 vine cu vouchere de aproximativ 3.700 de euro pentru electrice. Ce s-a mai schimbat pentru șoferi
Cârligul de remorcare, subiect de sancțiuni usturătoare în aceste țări. Unde este interzis, în ce condiții
Cârligul de remorcare, subiect de sancțiuni usturătoare în aceste țări. Unde este interzis, în ce condiții
Cum funcționează punctele de amendă pentru șoferii români. Când expiră, când rămâi fără permis de conducere
Cum funcționează punctele de amendă pentru șoferii români. Când expiră, când rămâi fără permis de conducere
Crește amenda pentru lipsa rovinietei. Cât vor plăti șoferii
Crește amenda pentru lipsa rovinietei. Cât vor plăti șoferii
Bucureștenii, supravegheați când aruncă gunoiul. Punctele de colectare selectivă pe 6 fracții, monitorizate video de polițiști. Amenzi de 5000 de lei
Bucureștenii, supravegheați când aruncă gunoiul. Punctele de colectare selectivă pe 6 fracții, monitorizate video de polițiști. Amenzi de 5000 de lei
Revista presei
Adevarul
Superstiţii la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce nu ai voie să faci pe 29 august
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de vineri, 29 august 2025. Zodia cu protecție divină într-o zi de mare sărbătoare, norocul e de partea ei
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!