Un F-16 al armatei s-a prăbușit la repetițiile pentru un show aviatic, în Polonia. Pilotul și-a pierdut viața VIDEO

O tragedie aviatică a avut loc joi, 28 august, în Polonia, unde un avion de vânătoare F-16 al armatei s-a prăbușit în timpul repetițiilor pentru un spectacol aerian la Radom, în centrul țării. Incidentul a fost confirmat oficial de guvern, iar pilotul și-a pierdut viața în urma catastrofei.

Tragedie în timpul repetițiilor la Radom

Evenimentul s-a produs în cursul pregătirilor pentru celebrul spectacol aviatic organizat anual la Radom, unul dintre cele mai importante show-uri aeriene din Europa Centrală și de Est.

Potrivit agențiilor internaționale AFP și Reuters, citate de Agerpres, avionul de vânătoare F-16 al armatei poloneze a pierdut altitudine și s-a prăbușit, fără ca pilotul să mai aibă șansa de a se salva.

”Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian un avion F-16 s-a prăbuşit. Din păcate, pilotul a decedat”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szlapka, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Acesta a precizat că ministrul Apărării s-a deplasat de urgență la locul accidentului.

🇵🇱BREAKING: Polish F-16 jet crashed in Radom during training for the Radom Air Show. pic.twitter.com/ZtpklVdD33 — NEXTA (@nexta_tv) August 28, 2025

F-16, un avion multirol cu istorie bogată

F-16 Fighting Falcon este unul dintre cele mai cunoscute avioane de luptă multirol din lume. Proiectat inițial de General Dynamics și ulterior modernizat de Lockheed Martin pentru Forțele Aeriene ale Statelor Unite, aparatul a fost creat ca un avion de vânătoare ușor, dar s-a dovedit rapid extrem de versatil.

A intrat în dotarea mai multor state membre NATO, inclusiv Polonia, care l-a utilizat intensiv în cadrul misiunilor sale. România a analizat încă din 2008 posibilitatea achiziționării de avioane F-16 pentru modernizarea propriei aviații militare.

În 2010, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat achiziția a 24 de aparate F-16 în uz, de tip Block 25, cu o resursă estimată între 10 și 15 ani de zbor. Deși aparatele urmau să fie primite gratuit, România trebuia să suporte costurile pentru armament, infrastructură și formarea piloților, estimate la aproximativ 1,3 miliarde de dolari.

România și drumul către F-35

Decizia de a opta pentru F-16 a fost motivată în special de prețul mai redus, în comparație cu achiziționarea unor aparate noi, care ar fi costat peste 4 miliarde de dolari.

În același timp, alegerea a fost considerată un pas intermediar către viitoarea dotare cu F-35, avion de generația a cincea, deja aflat în serviciul mai multor state aliate.

În prezent, Forțele Aeriene Române utilizează F-16 în cadrul misiunilor de poliție aeriană și pregătire, acestea reprezentând coloana vertebrală a aviației militare românești după retragerea MiG-urilor 21 Lancer.