Un expert în călătorii dezvăluie trucul pentru a cumpăra cele mai ieftine bilete de avion. Unde şi cum trebuie să cauţi?

Planificarea unei vacanțe poate deveni rapid costisitoare, mai ales când se adaugă prețul hotelurilor, al bagajelor și al zborurilor. Totuși, există strategii simple și eficiente pentru a reduce cheltuielile fără a renunța la confort sau la destinația dorită. Folosirea inteligentă a tehnologiei și a funcțiilor avansate ale site-urilor de zbor poate face diferența dintre un bilet scump și o ofertă avantajoasă.

Cum să prinzi cele mai bune prețuri la biletele de avion

O metodă eficientă pentru a descoperi oferte este funcția Explore de la Google Flights. În loc să cauți zboruri către o destinație fixă, poți lăsa câmpul destinație gol și să vizualizezi harta.

Astfel, apar afișate prețurile către zeci de orașe simultan, oferind o imagine completă a opțiunilor disponibile. Această tehnică ajută la compararea rapidă a costurilor și la identificarea celor mai avantajoase rute.

De asemenea, site-ul permite setarea alertelor de preț, care notifică imediat utilizatorul atunci când tariful unui zbor scade, susține Richard Edwards, directorul Vibra Media, potrivit Hello!.

Folosirea acestei funcții poate aduce economii semnificative, mai ales în perioadele de căutare intensă, când prețurile tind să crească dacă ruta este vizualizată repetat. Această abordare strategică oferă o imagine de ansamblu și reduce riscul de a plăti mai mult decât este necesar.

Evită căutările repetate pentru aceeași rută

Prețurile biletelor sunt dinamice și se modifică constant în funcție de cerere și ofertă. Utilizarea obișnuită a motoarelor de căutare fără a alterna metodele de căutare poate duce la costuri mai mari.

Prin explorarea mai multor destinații și a intervalelor de timp flexibile, călătorii pot descoperi opțiuni mai ieftine. Monitorizarea atentă a evoluției prețurilor și alegerea momentului optim pentru rezervare sunt esențiale pentru a economisi semnificativ.

Inteligent cu tehnologia și alternativele AI

Pe lângă platformele tradiționale, inteligența artificială poate fi un instrument util pentru găsirea celor mai bune prețuri. Softurile AI, cum ar fi ChatGPT, pot sugera rute și combinații de zboruri pe care motoarele de căutare obișnuite le trec cu vederea.

Utilizatorii pot beneficia astfel de oferte surprinzător de avantajoase, uneori economisind sute de lire sau dolari pentru același traseu. Aplicarea tehnologiilor digitale în mod strategic transformă procesul de rezervare într-unul mult mai eficient și mai accesibil.

Prin combinarea funcțiilor avansate ale site-urilor de zbor, flexibilitatea în alegerea destinațiilor și utilizarea instrumentelor digitale, călătorii pot obține bilete la prețuri mult mai bune.

Aceasta nu doar că reduce costurile, dar permite planificarea unor vacanțe mai lungi și mai variate, fără a compromite bugetul disponibil.

