Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 15:16
de Andrei Simion

Un document medieval contestă autenticitatea Giulgiului de la Torino. Cum scoate la iveală descoperirea frauda clericală

ȘTIINȚĂ
Un document medieval contestă autenticitatea Giulgiului de la Torino. Cum scoate la iveală descoperirea frauda clericală
Frauda clericală din spatele Giulgiului din Torino / Colaj Playtech

Un manuscris descoperit recent aduce noi argumente că faimoasa Giulgiu de la Torino nu ar fi fost niciodată giulgiul lui Iisus Hristos, ci rezultatul unei înșelătorii clericale.

Sacra Giulgiu, păstrată la Torino și expusă doar în momente speciale în Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul, este de secole venerată de milioane de credincioși.

O descoperire care schimbă perspectiva asupra relicvei

Pe pânza de in se distinge imaginea slabă a unui bărbat gol, identificată de tradiția catolică drept chipul lui Iisus după crucificare.

Vezi și:
Reacția unul șarlatan deconspirat în timp ce încearcă metoda “Cerere de credit”. “Nu înșelăm oameni cu dizabilități, doar pe cei care muncesc”
Ar putea fi cea mai mare fraudă cu Bitcoin suferită de un singur om: O poveste despre bani, identitate și lăcomie

Încă din apariția sa, în 1354, autenticitatea relicvei a fost pusă la îndoială. Chiar și Biserica Catolică a ezitat să o recunoască oficial drept giulgiul Mântuitorului, iar numeroase cercetări științifice și istorice au sugerat că obiectul ar putea fi o realizare medievală.

Cea mai veche mărturie scrisă care contesta giulgiul era o scrisoare din 1389 a episcopului de Troyes, Pierre d’Arcis, care susținea că pânza era un fals. Însă noua descoperire împinge această cronologie cu aproape două decenii în urmă.

Un document analizat și publicat în Journal of Medieval History arată că reputatul teolog francez Nicole Oresme (1325-1382), devenit ulterior episcop de Lisieux, descria Giulgiul ca fiind „un fals evident și patentat”, rezultat al înșelătoriilor unor clerici din secolul al XII-lea.

Mărturia lui Nicole Oresme și impactul studiului

Oresme critica deja în secolul al XIV-lea practicile religioase în care clerici inventau miracole pentru a atrage donații. În scrierile sale, acesta menționa direct cazul din regiunea Champagne, acolo unde a fost descoperită ulterior Giulgiul, acuzând că numeroase obiecte religioase au fost falsificate în aceeași manieră, scrie Euronews Italia.

„Mulți oameni ai Bisericii înșală pentru a obține ofrande pentru lăcașurile lor”, nota Oresme, potrivit documentului recent publicat. Declarațiile sale sunt considerate astăzi o critică dură la adresa practicilor medievale și un exemplu de abordare rațională a fenomenelor religioase.

Istoricul belgian Nicolas Sarzeaud, coordonatorul studiului, subliniază că Oresme se remarca prin încercarea de a oferi explicații logice în fața unor fenomene considerate miraculoase. „Această descoperire reprezintă cea mai veche și cea mai detaliată infirmare a autenticității Giulgiului”, afirmă cercetătorul.

Pentru credincioși, Giulgiul de la Torino rămâne o relicvă încărcată de semnificație spirituală, indiferent de concluziile istorice. Totuși, acest nou document redeschide dezbaterea dintre tradiție și cercetare academică, adăugând greutate ipotezei conform căreia obiectul ar fi fost conceput pentru a consolida autoritatea Bisericii și pentru a stimula pelerinajele și donațiile.

Descoperirea vine să confirme suspiciunile formulate de-a lungul secolelor: Sacra Giulgiu nu ar fi dovada materială a Învierii, ci mai degrabă un produs al ingeniozității medievale.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
Patronii explică de ce angajează muncitori din afara Uniunii Europene. Asiaticii nu sunt neapărat mai ieftini, însă românii nu prea mai sunt de găsit
Patronii explică de ce angajează muncitori din afara Uniunii Europene. Asiaticii nu sunt neapărat mai ieftini, însă românii nu prea mai sunt de găsit
Cine controlează inteligența artificială va controla și puterea globală: trei scenarii pentru viitor
Cine controlează inteligența artificială va controla și puterea globală: trei scenarii pentru viitor
Muzicianul care nu știe să cânte, dar are un succes nebun cu piese generate de AI. A semnat cu o celebră casă de discuri și a stârnit dezbateri despre viitorul industriei
Muzicianul care nu știe să cânte, dar are un succes nebun cu piese generate de AI. A semnat cu o celebră casă de discuri și a stârnit dezbateri despre viitorul industriei
Noi modificări la taxe și impozite: de la mașini și case de lux, la concediul pentru creșterea copilului
Noi modificări la taxe și impozite: de la mașini și case de lux, la concediul pentru creșterea copilului
Păianjenii folosesc licuricii pe post de „prizonieri luminoși” pentru a atrage mai multe victime în plasele lor
Păianjenii folosesc licuricii pe post de „prizonieri luminoși” pentru a atrage mai multe victime în plasele lor
Lecțiile prețioase cu care Alina Pușcău s-a întors din Asia Express: „Oamenii amărâți îți dau tot ce au pe masă”. Ce planuri are acum. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Lecțiile prețioase cu care Alina Pușcău s-a întors din Asia Express: „Oamenii amărâți îți dau tot ce au pe masă”. Ce planuri are acum. EXCLUSIV
Cum montezi legal camere de supraveghere: actele necesare pentru bloc sau casă
Cum montezi legal camere de supraveghere: actele necesare pentru bloc sau casă
Ce este dreptul de preempțiune? Schimbarea în cazul terenurilor agricole
Ce este dreptul de preempțiune? Schimbarea în cazul terenurilor agricole
Revista presei
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness: „Am pierdut 7 kilograme”
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”
Playtech Știri
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Playtech Știri
Raluca Preda, interviu sincer după divorțul de Alex Ungureanu: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”. EXCLUSIV
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!