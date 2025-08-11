Un copil român de patru ani a murit după o vacanță în Italia. Micuțul stătuse în mașina parcată la soare

Tragedie într-o familie de români, al cărei băiețel de numai patru ani și-a pierdut viața după ce a suferit un șoc termic în timpul vacanței alături de părinți. Incidentul a avut loc în Sardinia, iar copilul a decedat luni, la spitalul Gemelli din Roma, după câteva zile de luptă pentru supraviețuire.

De la vacanță la coșmar

Familia, originară din România, se afla în concediu în localitatea Olmedo, situată în nord-vestul insulei. Potrivit anchetei efectuate de carabinieri, miercurea trecută, în timpul amiezii, părinții au luat o pauză pentru a se odihni. În acel interval, copilul ar fi ieșit din casă fără ca aceștia să observe.

Când au realizat că micuțul nu se mai află în locuință, părinții au pornit disperați în căutarea lui. Câteva minute mai târziu, l-au găsit inconștient în mașina familiei, parcată direct în soarele arzător al amiezii.

Copilul a fost transportat de urgență la spitalul Santissima Annunziata din Sassari, unde a fost internat în secția de terapie intensivă. Medicii au constatat că starea lui era extrem de gravă, fiind vorba despre un șoc termic sever, cu afectare multiplă a organelor.

După primele intervenții, s-a decis transferul la prestigiosul spital Gemelli din Roma, în speranța că tratamentele de specialitate îi vor oferi o șansă la viață. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, organismul fragil al copilului nu a putut învinge complicațiile, iar luni, micuțul s-a stins.

Căldura din mașină – un pericol mortal

Cazul readuce în atenție pericolul extrem reprezentat de temperaturile ridicate din interiorul autovehiculelor parcate la soare. În zilele toride, temperatura dintr-o mașină poate crește cu peste 20 de grade Celsius în mai puțin de 10 minute, depășind rapid praguri letale pentru oameni și animale.

Organismul unui copil mic se încălzește de trei până la cinci ori mai repede decât cel al unui adult, ceea ce face ca șocul termic să se instaleze în timp foarte scurt. Deshidratarea accelerată, afectarea creierului și a organelor interne pot deveni ireversibile în doar câteva minute.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei. Primele date confirmă că nu este vorba despre un act intenționat, ci despre un accident nefericit, produs în câteva momente de neatenție.

Specialiștii atrag atenția că nici măcar câteva minute nu sunt sigure pentru un copil rămas într-un vehicul parcat în soare, indiferent dacă geamurile sunt întredeschise.