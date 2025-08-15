Un copil care plângea a stârnit un scandal uriaş într-un avion RyanAir care venea de la Londra. Au intervenit forţele de ordine

Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 23:04
de Bianca Dumbrăveanu

Un zbor Ryanair care venea de la London Stansted spre Lisabona a fost scena unui incident tensionat, declanșat aparent de plânsul unui copil. Imagini surprinse la bord arată haosul creat de ceartă între pasageri, cu copii plângând și zeci de persoane strigând unele la altele. Conform martorilor, conflictul a început între doi pasageri și a escaladat rapid, iar spiritele s-au încins în special după aterizarea la Lisabona. Autoritățile au fost nevoite să intervină, iar avionul a rămas blocat la bord timp de aproximativ o oră până la sosirea poliției.

Scene dramatice la bord

În imaginile apărute în spațiul public este surprinsă o mamă care încearcă să-și liniștească copilul spunând:

„E în regulă, e în regulă. Plecăm acum.”

În același timp, un bărbat este surprins în încercarea de a-l imobiliza pe altul, în timp ce tensiunea dintre pasageri crește vizibil. Relatări din presa locală arată că dispute aprinse s-au intensificat în timpul debarcării, făcând ca atmosfera din avion să devină extrem de tensionată.

„Echipajul acestui zbor de la London Stansted la Lisabona a solicitat asistența poliției după ce doi pasageri au devenit turbulenți la bord. Aeronava a fost întâmpinată de poliția locală, iar acești pasageri au fost îndepărtați. Ryanair are o politică strictă de toleranță zero față de comportamentul neadecvat al pasagerilor și va continua să ia măsuri decisive pentru a combate comportamentul turbulent, asigurând că toți pasagerii și membrii echipajului călătoresc într-un mediu sigur și respectuos, fără perturbări inutile. Aceasta este o chestiune care ține de poliția locală”, a declarat un purtător de cuvânt Ryanair pentru Daily Mail.

Reacția pasagerilor și întârzierile

Din cauza incidentului și a intervenției forțelor de ordine, toți pasagerii au fost nevoiți să rămână la bord aproximativ o oră. Mulți dintre cei aflați la bord au declarat că atmosfera a fost extrem de stresantă, iar copiii au fost speriați de strigătele și conflictele dintre adulți. Martorii au remarcat că incidentul a fost declanșat aparent de plânsul unui copil, ceea ce a arătat cât de repede pot escalada tensiunile într-un spațiu restrâns, cum este cabina unui avion.

Nu este primul incident de acest fel

Acest eveniment nu este izolat în ultima perioadă pentru Ryanair. La începutul lunii august, un tânăr de 21 de ani a provocat o întârziere de două ore după ce a fost escortat de pe un avion de șase polițiști. Incidentul s-a produs după ce tânărul a folosit o țigară electronică în toaletă, iar alarma de fum s-a declanșat. Zborul respectiv urma să plece de pe aeroportul din Edinburgh spre Alicante, însă era deja întârziat din cauza lipsei de personal.

Pasagerul Tristan James Walker, martor la eveniment, a surprins momentul în care pilotul i-ar fi comunicat tânărului că va fi scos din avion, iar poliția l-a condus într-o dubă. Forțele de ordine au confirmat că acesta a fost acuzat oficial de comiterea unei infracțiuni aeronautice.

Politica Ryanair privind comportamentul pasagerilor

Compania aeriană Ryanair menține o politică strictă de toleranță zero față de comportamentul neadecvat al pasagerilor. Reprezentanții companiei au declarat că vor continua să ia măsuri decisive pentru a preveni incidentele și pentru a asigura siguranța tuturor celor aflați la bord. În cazurile de comportament turbulent, compania colaborează cu autoritățile locale pentru a gestiona situația, iar pasagerii vinovați riscă să fie evacuați imediat și sancționați.

Incidentul de pe zborul FR1882, dar și cel anterior din Edinburgh, arată că tensiunile la bordul avioanelor pot escalada rapid, chiar și din motive aparent minore, cum ar fi plânsul unui copil sau folosirea unei țigări electronice. În ambele cazuri, intervenția rapidă a poliției a fost importantă pentru a restabili ordinea și a permite continuarea zborului în siguranță.

