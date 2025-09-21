Ultima ora
21 sept. 2025 | 13:22
de Daoud Andra

ACTUALITATE
Un congolez beat a spulberat un refugiu de tramvai și un gard. Momentul accidentului, surprins de camerele video
FOTO: Arhivă

Un accident grav a avut loc în această dimineață pe Șoseaua Chitilei din București, unde un bărbat de origine congoleză, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul volanului și a provocat distrugeri semnificative. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă, imaginile devenind rapid virale.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit anchetatorilor, șoferul în vârstă de 33 de ani se afla sub influența alcoolului. Testul cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce confirmă că bărbatul consumase băuturi alcoolice înainte de a urca la volan.

În imagini se vede cum autoturismul se deplasează cu viteză pe Șoseaua Chitilei, iar la un moment dat șoferul pierde controlul. Mașina lovește violent refugiul pentru tramvai.

După impactul inițial, vehiculul nu s-a oprit, ci a continuat traiectoria haotică și s-a izbit în gardul metalic al unei case de pariuri din apropiere. Forța coliziunii a fost atât de mare încât structura gardului a fost complet distrusă, lăsând în urmă doar bucăți de fier împrăștiate pe trotuar.

Mașina a fost distrusă în urma accidentului (FOTO: captură Pro TV)

Ce riscă șoferul

Conducătorul auto a rămas prins între fiarele contorsionate ale mașinii, fiind necesară intervenția pompierilor pentru a-l extrage. Salvatorii au acționat cu echipamente speciale de descarcerare, reușind să îl scoată conștient din autoturismul grav avariat.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, unde a rămas sub supravegherea medicilor. Din fericire, în momentul producerii accidentului nu se aflau pietoni în stația de tramvai, iar trecătorii au scăpat teferi.

În urma impactului, pagubele sunt considerabile. Refugiul de tramvai a fost distrus aproape complet, iar gardul casei de pariuri va trebui reconstruit. Proprietarul clădirii a estimat valoarea totală a daunelor la aproximativ 6.000 de lei.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și distrugere. Ancheta va stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și dacă șoferul va răspunde și pentru alte fapte.

