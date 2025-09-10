Alertă ANM: vremea se răcește și vin ploile. Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe, inclusiv în București

Vremea se schimbă brusc în România în următoarele zile, iar meteorologii avertizează că ploile și intensificările vântului vor afecta cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis coduri galbene atât pentru ploi, cât și pentru vânt puternic, iar în București se vor înregistra averse și descărcări electrice. Fenomenele meteo vor afecta în special regiunile intracarpatice, nord-estul Transilvaniei și Munții Apuseni.

Informare meteo pentru toată țara

Potrivit ANM, în intervalul 10 septembrie, ora 20 – 12 septembrie, ora 20, vor fi perioade cu averse în cea mai mare parte a țării. În noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi, ploile vor fi mai frecvente în regiunile intracarpatice, apoi se vor muta către jumătatea de est a teritoriului.

Cantitățile de apă vor fi prin acumulare de 20…40 l/mp și izolat peste 50…60 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 60…80 km/h. Meteorologii au emis și un cod galben de vânt, valabil în intervalul 10 septembrie, ora 20 – 11 septembrie, ora 12.

Astfel, în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, peste 1700 m, rafalele vor atinge 80…100 km/h.

Cod galben de ploi puternice

Codul galben de ploi va fi valabil în perioada 11 septembrie, ora 02 – 11 septembrie, ora 12, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni.

Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat 30…40 l/mp.

Vremea în București

Miercuri, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat, cu temperatura minimă de 16…18 grade. Joi, vremea va fi ușor mai caldă decât normal pentru această perioadă, cerul temporar noros, iar seara și noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10…15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi de 27…29 de grade. Vineri, vremea se va răci. Cerul va fi temporar noros, iar aversele vor fi slabe cantitativ, mai ales la începutul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 24…25 de grade, marcând o răcire semnificativă față de zilele precedente.