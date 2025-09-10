Ultima ora
Nicuşor Dan, anunţ despre situaţia economică şi reforma statului. „Sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului”
10 sept. 2025 | 14:19
de Badea Violeta

Alertă ANM: vremea se răcește și vin ploile. Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe, inclusiv în București

METEO - VREME - ANM
Alertă ANM: vremea se răcește și vin ploile. Cod galben de furtuni și vijelii puternice în mai multe județe, inclusiv în București
ANM anunta furtuni si ploi

Vremea se schimbă brusc în România în următoarele zile, iar meteorologii avertizează că ploile și intensificările vântului vor afecta cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis coduri galbene atât pentru ploi, cât și pentru vânt puternic, iar în București se vor înregistra averse și descărcări electrice. Fenomenele meteo vor afecta în special regiunile intracarpatice, nord-estul Transilvaniei și Munții Apuseni.

Informare meteo pentru toată țara

Potrivit ANM, în intervalul 10 septembrie, ora 20 – 12 septembrie, ora 20, vor fi perioade cu averse în cea mai mare parte a țării. În noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi, ploile vor fi mai frecvente în regiunile intracarpatice, apoi se vor muta către jumătatea de est a teritoriului.

Cantitățile de apă vor fi prin acumulare de 20…40 l/mp și izolat peste 50…60 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 60…80 km/h. Meteorologii au emis și un cod galben de vânt, valabil în intervalul 10 septembrie, ora 20 – 11 septembrie, ora 12.

Vezi și:
Cod galben de vijelii pe 8 septembrie. ANM anunță ploi torențiale, grindină și vânt puternic în mai multe județe din țară
ANM a emis cod portocaliu de furtuni cu grindină și vijelii. Localitățile aflate sub alertă imediată

Astfel, în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, peste 1700 m, rafalele vor atinge 80…100 km/h.

Cod galben de ploi puternice

Codul galben de ploi va fi valabil în perioada 11 septembrie, ora 02 – 11 septembrie, ora 12, în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni.

Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice. Prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat 30…40 l/mp.

Vremea în București

Miercuri, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat, cu temperatura minimă de 16…18 grade. Joi, vremea va fi ușor mai caldă decât normal pentru această perioadă, cerul temporar noros, iar seara și noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10…15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi de 27…29 de grade. Vineri, vremea se va răci. Cerul va fi temporar noros, iar aversele vor fi slabe cantitativ, mai ales la începutul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 24…25 de grade, marcând o răcire semnificativă față de zilele precedente.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Noua imprimantă 3D multi-metal care schimbă regulile jocului pentru ingineria aerospațială. Ce știe să facă, de fapt
Noua imprimantă 3D multi-metal care schimbă regulile jocului pentru ingineria aerospațială. Ce știe să facă, de fapt
Când ai nevoie de acordul vecinului pentru extinderea locuinței. Ce prevede legea
Când ai nevoie de acordul vecinului pentru extinderea locuinței. Ce prevede legea
Microsoft testează un computer pe bază de lumină care ar putea face inteligența artificială de 100 de ori mai eficientă. Cum funcționează
Microsoft testează un computer pe bază de lumină care ar putea face inteligența artificială de 100 de ori mai eficientă. Cum funcționează
Cât câștigă un șofer de TIR în Franța în 2025. Venituri, diurne și beneficii
Cât câștigă un șofer de TIR în Franța în 2025. Venituri, diurne și beneficii
Primele imagini din Polonia după atacul dronelor rusești. Una s-a prăbușit peste o casă, alta a fost doborâtă de armată. A fost invocat articolul 4 NATO
Primele imagini din Polonia după atacul dronelor rusești. Una s-a prăbușit peste o casă, alta a fost doborâtă de armată. A fost invocat articolul 4 NATO
Microsoft, afectată de un bug anti-spam: linkuri blocate și emailuri puse greșit în carantină. Cum te afectează
Microsoft, afectată de un bug anti-spam: linkuri blocate și emailuri puse greșit în carantină. Cum te afectează
Vin vremuri grele pentru absolvenții în tehnologie – Un studiu arată impactul negativ al inteligenței artificiale atunci când vine vorba despre angajări
Vin vremuri grele pentru absolvenții în tehnologie – Un studiu arată impactul negativ al inteligenței artificiale atunci când vine vorba despre angajări
Cum se acordă voucherele de vacanță pentru profesori în 2025. Ce s-a schimbat față de anii trecuți și care sunt noile reguli
Cum se acordă voucherele de vacanță pentru profesori în 2025. Ce s-a schimbat față de anii trecuți și care sunt noile reguli
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
„Bebelușa” Oana Ioniță, interviu savuros alături de cei doi copii ai săi. Fiica sa a dat-o de gol – regulile sale nu sunt tocmai respectate: „Fac ce-mi doresc”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Iustina și Cornel de la Insula iubirii 8, un duo de neoprit. Cum s-a schimbat viața lor după emisiune: „Poate urmează un bebe”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce aduce nou portalul 999 din septembrie, după eclipsa de Lună. Două zodii renunță la iubiri din trecut
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...