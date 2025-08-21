Un celebru streamer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, marcat de umilințe și abuzuri

Unul dintre cei mai cunoscuți streameri din Franța, Raphaël Graven, cunoscut online sub numele de Jean Pormanove sau JP, a murit în timpul unui maraton de aproape 12 zile pe platforma Kick. Tragedia a șocat comunitatea online și a declanșat o anchetă a poliției franceze, în condițiile în care bărbatul de 46 de ani fusese expus constant la umilințe și tratamente abuzive în fața miilor de spectatori, notează CNN.

Un maraton fatal de aproape 300 de ore

Raphaël Graven, fost veteran militar, era urmărit de peste un milion de fani pe mai multe platforme. De-a lungul anilor, acesta a participat frecvent la așa-numite „provocări extreme”, în care alți streameri îl atacau, îl batjocoreau sau îl expuneau la situații degradante.

În ultimul său maraton online, care a durat aproape 300 de ore, imaginile arată cum Pormanove era trezit cu zgomote asurzitoare, stropit cu apă sau chiar agresat fizic. Într-un moment al transmisiei, după ce a încetat să se mai miște, spectatorii au început să doneze bani pentru a atrage atenția celorlalți streameri asupra stării sale. Când echipa a realizat ce se întâmplă, era deja prea târziu.

Procuratura din Nisa a confirmat că a fost deschisă o anchetă și s-a dispus efectuarea unei autopsii. Deși nu au fost formulate încă acuzații, autoritățile analizează circumstanțele morții și rolul celorlalți participanți la livestream.

Un personaj între umilințe și dorința de a lăsa o urmă

În clipurile analizate de presa franceză și internațională, Graven apare adesea ca ținta glumelor, agresiunilor și batjocurii colegilor de streaming. În unele momente, era sufocat de „partenerii de scenă” pentru distracția publicului, în altele era împușcat cu bile de paintball sau ras în cap.

Deși nu este clar cât de mult acceptase de bunăvoie aceste situații, mai multe mesaje prezentate de colegul său Owen Cenazandotti, cunoscut ca „Naruto”, sugerează că se simțea „prizonier” în cadrul acestor transmisii. Mama sa i-a reproșat în direct că acceptă să fie umilit pentru bani și atenție, însă Pormanove continua să își asume rolul de „țap ispășitor” al grupului.

Într-un interviu din 2024, întrebat cum ar vrea să fie ținut minte, streamerul a răspuns ironic: „Fără soție, fără copii. Dar un tip de treabă! Ceea ce vreau acum e să las o urmă.”

Reacții și urmări după tragedie

Moartea lui Graven a stârnit un val de reacții în Franța. Secretarul de stat pentru Afaceri Digitale, Clara Chappaz, a catalogat situația drept „o oroare absolută”, acuzând platforma Kick că a permis luni la rând difuzarea unor abuzuri și umilințe în direct. În urma tragediei, compania a anunțat suspendarea conturilor tuturor celor implicați și a promis cooperarea cu anchetatorii.

Între timp, doi dintre colegii de streaming ai lui Pormanove, Owen Cenazandotti și Safine Hamadi, au fost reținuți pentru scurt timp. Aceștia mai fuseseră investigați și în trecut pentru „umilirea persoanelor vulnerabile”, însă până acum nu au fost inculpați. Avocatul lui Cenazandotti a susținut că toate scenele de violență erau „regizate” și că moartea lui Pormanove nu are legătură cu acțiunile acestora.

Tragedia readuce în discuție pericolele provocărilor extreme online și presiunea uriașă pusă pe creatori de conținut, care, pentru vizualizări și donații, ajung să își riște sănătatea și chiar viața.