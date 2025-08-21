Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 11:46
de Cristian Cojocaru

Un celebru streamer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, marcat de umilințe și abuzuri

Știri Externe
Un celebru streamer a murit în direct, după ce a stat online timp de 12 zile neîntrerupt, marcat de umilințe și abuzuri
Raphaël Graven. (Foto: Instagram)

Unul dintre cei mai cunoscuți streameri din Franța, Raphaël Graven, cunoscut online sub numele de Jean Pormanove sau JP, a murit în timpul unui maraton de aproape 12 zile pe platforma Kick. Tragedia a șocat comunitatea online și a declanșat o anchetă a poliției franceze, în condițiile în care bărbatul de 46 de ani fusese expus constant la umilințe și tratamente abuzive în fața miilor de spectatori, notează CNN.

Un maraton fatal de aproape 300 de ore

Raphaël Graven, fost veteran militar, era urmărit de peste un milion de fani pe mai multe platforme. De-a lungul anilor, acesta a participat frecvent la așa-numite „provocări extreme”, în care alți streameri îl atacau, îl batjocoreau sau îl expuneau la situații degradante.

În ultimul său maraton online, care a durat aproape 300 de ore, imaginile arată cum Pormanove era trezit cu zgomote asurzitoare, stropit cu apă sau chiar agresat fizic. Într-un moment al transmisiei, după ce a încetat să se mai miște, spectatorii au început să doneze bani pentru a atrage atenția celorlalți streameri asupra stării sale. Când echipa a realizat ce se întâmplă, era deja prea târziu.

Procuratura din Nisa a confirmat că a fost deschisă o anchetă și s-a dispus efectuarea unei autopsii. Deși nu au fost formulate încă acuzații, autoritățile analizează circumstanțele morții și rolul celorlalți participanți la livestream.

Un personaj între umilințe și dorința de a lăsa o urmă

În clipurile analizate de presa franceză și internațională, Graven apare adesea ca ținta glumelor, agresiunilor și batjocurii colegilor de streaming. În unele momente, era sufocat de „partenerii de scenă” pentru distracția publicului, în altele era împușcat cu bile de paintball sau ras în cap.

Deși nu este clar cât de mult acceptase de bunăvoie aceste situații, mai multe mesaje prezentate de colegul său Owen Cenazandotti, cunoscut ca „Naruto”, sugerează că se simțea „prizonier” în cadrul acestor transmisii. Mama sa i-a reproșat în direct că acceptă să fie umilit pentru bani și atenție, însă Pormanove continua să își asume rolul de „țap ispășitor” al grupului.

Într-un interviu din 2024, întrebat cum ar vrea să fie ținut minte, streamerul a răspuns ironic: „Fără soție, fără copii. Dar un tip de treabă! Ceea ce vreau acum e să las o urmă.”

Raphaël Graven

Raphaël Graven. (Foto: Instagram)

Reacții și urmări după tragedie

Moartea lui Graven a stârnit un val de reacții în Franța. Secretarul de stat pentru Afaceri Digitale, Clara Chappaz, a catalogat situația drept „o oroare absolută”, acuzând platforma Kick că a permis luni la rând difuzarea unor abuzuri și umilințe în direct. În urma tragediei, compania a anunțat suspendarea conturilor tuturor celor implicați și a promis cooperarea cu anchetatorii.

Între timp, doi dintre colegii de streaming ai lui Pormanove, Owen Cenazandotti și Safine Hamadi, au fost reținuți pentru scurt timp. Aceștia mai fuseseră investigați și în trecut pentru „umilirea persoanelor vulnerabile”, însă până acum nu au fost inculpați. Avocatul lui Cenazandotti a susținut că toate scenele de violență erau „regizate” și că moartea lui Pormanove nu are legătură cu acțiunile acestora.

Tragedia readuce în discuție pericolele provocărilor extreme online și presiunea uriașă pusă pe creatori de conținut, care, pentru vizualizări și donații, ajung să își riște sănătatea și chiar viața.

Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”
Recomandări
Unde ar fi de acord Zelenski să se întâlnească cu Vladimir Putin. Liderul de la Kiev propune trei variante
Unde ar fi de acord Zelenski să se întâlnească cu Vladimir Putin. Liderul de la Kiev propune trei variante
Ce este abuzul turistic, fenomenul care a dus la proteste în marile orașe europene. Ai crede că vizita ta este o sursă de bani, dar de fapt sărăcești localnicii
Ce este abuzul turistic, fenomenul care a dus la proteste în marile orașe europene. Ai crede că vizita ta este o sursă de bani, dar de fapt sărăcești localnicii
Pădurea urbană de la marginea Bucureștiului ar putea fi înlocuită cu blocuri de 14 etaje. Oamenii din zonă cer ajutorul statului, ce soluții s-au găsit
Pădurea urbană de la marginea Bucureștiului ar putea fi înlocuită cu blocuri de 14 etaje. Oamenii din zonă cer ajutorul statului, ce soluții s-au găsit
”Părinţii au dat casa cu acte surorii noastre fără ca noi să ştim. Mai putem face ceva?”. Un avocat explică exact situaţia în care mulţi români se află
”Părinţii au dat casa cu acte surorii noastre fără ca noi să ştim. Mai putem face ceva?”. Un avocat explică exact situaţia în care mulţi români se află
Cum împinge căldura extremă animalele spre extincție, conform specialiștilor
Cum împinge căldura extremă animalele spre extincție, conform specialiștilor
Mercedes-Benz stârnește nemulțumiri după ce și-a schimbat strategia. Ce i se reproșează gigantului auto, care este legătura cu China?
Mercedes-Benz stârnește nemulțumiri după ce și-a schimbat strategia. Ce i se reproșează gigantului auto, care este legătura cu China?
Dr. Anca Bârdan, Personal Genetics: „Testele genetice pot fi efectuate pentru aproape toate tipurile de cancer”
Dr. Anca Bârdan, Personal Genetics: „Testele genetice pot fi efectuate pentru aproape toate tipurile de cancer”
Cum să foloseşti bicarbonatul de sodiu pentru a scăpa de mucegaiul din debara. Trebuie amestecat cu un alt ingredient banal pentru un efect sigur
Cum să foloseşti bicarbonatul de sodiu pentru a scăpa de mucegaiul din debara. Trebuie amestecat cu un alt ingredient banal pentru un efect sigur
Revista presei
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cârnaţii la grătar perfect rumeniţi au un secret. Ce trebuie să faci cu 10 minute înainte de a-i pune la făcut
Playtech Știri
Ce a făcut băiatul care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubita lui chiar înainte de tragedie. Fata abia împlinise 14 ani
Playtech Știri
Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou